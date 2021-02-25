https://ria.ru/20210225/protest-1598970331.html

Армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

Армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

Акции протеста у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна будут бессрочными, заявил журналистам глава оппозиционной... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:25

2021-02-25T17:25

2021-02-25T17:52

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Акции протеста у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна будут бессрочными, заявил журналистам глава оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян."Мы приняли решение заблокировать проспект Баграмяна с двух сторон, проводить бессрочные акции и отсюда управлять всеми процессами", — сказал он.Он призвал жителей страны присоединиться к протестующим. "Так или иначе, вопрос власти решается в Национальном собрании", — добавил оппозиционер.Массовые акции сторонников и противников Пашиняна начались в Ереване после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки главы правительства и предостерег его от применения силы против народа. Пашинян заявил о попытке госпереворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако приказ о его отставке не подписал президент Армен Саркисян.Накануне президент по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, как сообщали СМИ, высмеял слова премьер-министра о невзорвавшихся ракетах комплекса "Искандер".Оппозиция требует отставки Пашиняна с ноября, после того как он подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соответствии с этим документом Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана, а Пашинян признавался, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

ереван

армения

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Ереванцы поют гимн ВС Армении на площади Свободы На площади Свободы в Ереване оппозиция поет гимн ВС Армении. Так собравшиеся поддерживают требование Генштаба страны об отставке премьера. 2021-02-25T17:25 true PT0M38S

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире