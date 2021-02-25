https://ria.ru/20210225/krizis-1598939405.html

Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении

Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал ситуацию в Армении как кризис. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:20

2021-02-25T15:20

2021-02-25T17:12

ситуация в армении

ильхам алиев

азербайджан

армения

политика

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БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал ситуацию в Армении как кризис.Также он заявил, что Армения никогда не была в таком плачевном положении, к подобной ситуации страну привело руководство.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Армении Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер"."Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе – ред.), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга. Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство", - приводит слова Алиева его пресс-служба.В четверг в Ереване проходят акции сторонников и противников Пашиняна. Периодически между ними происходили столкновения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598927964.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html

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ситуация в армении, ильхам алиев, азербайджан, армения, политика