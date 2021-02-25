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В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Беспорядки, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя), продолжаются в Испании девятый день подряд. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:38
2021-02-25T01:53
педро санчес
барселона (город)
испания
мадрид
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МАДРИД, 25 фев — РИА Новости. Беспорядки, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя), продолжаются в Испании девятый день подряд.Акции происходили в городах около Барселоны, в самой столице Каталонии вечером было спокойно.В городке Виланова-и-ла-Желтру беспорядки произошли второй вечер подряд.Группы радикалов сжигали мусорные контейнеры, забрасывали представителей правопорядка бутылками и камнями, сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter. Радикалы били витрины магазинов, грабили их, строили баррикады и поджигали. Сообщается об одном задержанном.Мэр города Ольга Арнау заявила радиостанции RAC1, что акцию протеста никакая из организаций официально не заявляла.Еще одна акция протеста прошла в Манресе. Митингующие забросали яйцами здание представительства соцпартии, сообщает Radio Manresa. Они также забрасывали петардами полицейские фургоны, сообщается в соцсетях.Как сообщает служба скорой помощи женералитета при беспорядках пострадали два человека, оба ранения — легкие.В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.Восемнадцатого февраля провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.
https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html
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педро санчес, барселона (город), испания, мадрид, в мире

В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера

01:38 25.02.2021 (обновлено: 01:53 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Изабель Инфантес
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МАДРИД, 25 фев — РИА Новости. Беспорядки, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя), продолжаются в Испании девятый день подряд.
Акции происходили в городах около Барселоны, в самой столице Каталонии вечером было спокойно.
В городке Виланова-и-ла-Желтру беспорядки произошли второй вечер подряд.
Группы радикалов сжигали мусорные контейнеры, забрасывали представителей правопорядка бутылками и камнями, сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter. Радикалы били витрины магазинов, грабили их, строили баррикады и поджигали. Сообщается об одном задержанном.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 14:45
Евросоюз прокомментировал протесты в Испании из-за ареста рэпера
Мэр города Ольга Арнау заявила радиостанции RAC1, что акцию протеста никакая из организаций официально не заявляла.

"Кто они? Мы этого не знаем. Они очень молодые, если не сказать подростки. До сих пор в Виланова демонстрации были мирными. Похоже, сегодня собрались, только чтобы заняться мародерством", — сказала градоначальница.

Еще одна акция протеста прошла в Манресе. Митингующие забросали яйцами здание представительства соцпартии, сообщает Radio Manresa. Они также забрасывали петардами полицейские фургоны, сообщается в соцсетях.
Как сообщает служба скорой помощи женералитета при беспорядках пострадали два человека, оба ранения — легкие.
Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании
© REUTERS / Susana Vera

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Susana Vera

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

Участник акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне.
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nacho Doce

В беспорядках пострадали десятки человек.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© AP Photo / Manu Fernandez

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Emilio Morenatti

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

Протестующий бьет битой полицейский фургон во время столкновений после акции протеста в Барселоне
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Susana Vera

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

Разбитое окно обувного магазина во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

Сотрудники пожарной службы тушат горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.
Восемнадцатого февраля провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:49
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
 
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