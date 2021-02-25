https://ria.ru/20210225/besporyadki-1598856977.html

В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера

В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера

Беспорядки, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя), продолжаются в Испании девятый день подряд. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:38

2021-02-25T01:38

2021-02-25T01:53

педро санчес

барселона (город)

испания

мадрид

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МАДРИД, 25 фев — РИА Новости. Беспорядки, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя), продолжаются в Испании девятый день подряд.Акции происходили в городах около Барселоны, в самой столице Каталонии вечером было спокойно.В городке Виланова-и-ла-Желтру беспорядки произошли второй вечер подряд.Группы радикалов сжигали мусорные контейнеры, забрасывали представителей правопорядка бутылками и камнями, сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter. Радикалы били витрины магазинов, грабили их, строили баррикады и поджигали. Сообщается об одном задержанном.Мэр города Ольга Арнау заявила радиостанции RAC1, что акцию протеста никакая из организаций официально не заявляла.Еще одна акция протеста прошла в Манресе. Митингующие забросали яйцами здание представительства соцпартии, сообщает Radio Manresa. Они также забрасывали петардами полицейские фургоны, сообщается в соцсетях.Как сообщает служба скорой помощи женералитета при беспорядках пострадали два человека, оба ранения — легкие.В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.Восемнадцатого февраля провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.

https://ria.ru/20210219/ispaniya-1598175634.html

https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

барселона (город)

испания

мадрид

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педро санчес, барселона (город), испания, мадрид, в мире