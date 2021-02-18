https://ria.ru/20210218/ispaniya-1597976033.html

Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании

Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании

Акции протеста в защиту отправленного в тюрьму рэпера Пабло Хаселя, которые прошли в Испании во вторник и среду, закончились погромами и столкновениями с... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:41

2021-02-18T15:41

2021-02-18T17:27

пабло асель

протесты

испания

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597970996_0:213:3262:2048_1920x0_80_0_0_c55b5f0caa09c8abe3cc3d5b3e2d190c.jpg

Акции протеста в защиту отправленного в тюрьму рэпера Пабло Хаселя, которые прошли в Испании во вторник и среду, закончились погромами и столкновениями с полицией. Кадры из Мадрида и Барселоны — в фотоленте Ria.ru.

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, протесты, испания, фото, фото