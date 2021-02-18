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Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании
Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании
Акции протеста в защиту отправленного в тюрьму рэпера Пабло Хаселя, которые прошли в Испании во вторник и среду, закончились погромами и столкновениями с... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:41
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пабло асель
протесты
испания
фото
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Акции протеста в защиту отправленного в тюрьму рэпера Пабло Хаселя, которые прошли в Испании во вторник и среду, закончились погромами и столкновениями с полицией. Кадры из Мадрида и Барселоны — в фотоленте Ria.ru.
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пабло асель, протесты, испания, фото, фото

Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании

15:41 18.02.2021 (обновлено: 17:27 18.02.2021)
 
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Акции протеста в защиту отправленного в тюрьму рэпера Пабло Хаселя, которые прошли в Испании во вторник и среду, закончились погромами и столкновениями с полицией. Кадры из Мадрида и Барселоны — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Susana Vera

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Susana Vera

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

Участник акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне.
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nacho Doce

В беспорядках пострадали десятки человек.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© AP Photo / Manu Fernandez

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Emilio Morenatti

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

Протестующий бьет битой полицейский фургон во время столкновений после акции протеста в Барселоне
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Susana Vera

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

Разбитое окно обувного магазина во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

Сотрудники пожарной службы тушат горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
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