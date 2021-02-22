https://ria.ru/20210222/karabakh-1598541262.html

Армения рассчитывает на долгосрочный мир в Карабахе

Армения рассчитывает на долгосрочный мир в Карабахе

Ереван рассчитывает, что благодаря совместным с РФ усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в Карабахе, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:03

2021-02-22T11:03

2021-02-22T11:34

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

вагаршак арутюнян

нагорный карабах

ильхам алиев

армения

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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Ереван рассчитывает, что благодаря совместным с РФ усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в Карабахе, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости.По его словам, армянская сторона исходит из того, что, "прежде всего, безопасность населения Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) должна обеспечиваться (карабахской – ред.) Армией обороны". "Конечно же, предстоит немало сделать в плане восстановления ее боеготовности и модернизации, но как бы там ни было, это должно быть сделано. Второе, Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа Арцаха, и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем", - заявил министр."Ну и третье, наверное, самое главное – это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии – попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе", - заявил Арутюнян.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.При этом 30 января на территории Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210222/armeniya-1598538603.html

https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html

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нагорный карабах

армения

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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно. 2021-02-22T11:03 true PT1M29S

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россия, никол пашинян, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, ильхам алиев, армения, в мире