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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210222/karabakh-1598541262.html
Армения рассчитывает на долгосрочный мир в Карабахе
Армения рассчитывает на долгосрочный мир в Карабахе
Ереван рассчитывает, что благодаря совместным с РФ усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в Карабахе, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:03
2021-02-22T11:34
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
вагаршак арутюнян
нагорный карабах
ильхам алиев
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Ереван рассчитывает, что благодаря совместным с РФ усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в Карабахе, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости.По его словам, армянская сторона исходит из того, что, "прежде всего, безопасность населения Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) должна обеспечиваться (карабахской – ред.) Армией обороны". "Конечно же, предстоит немало сделать в плане восстановления ее боеготовности и модернизации, но как бы там ни было, это должно быть сделано. Второе, Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа Арцаха, и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем", - заявил министр."Ну и третье, наверное, самое главное – это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии – попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе", - заявил Арутюнян.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.При этом 30 января на территории Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210222/armeniya-1598538603.html
https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html
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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.
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россия, никол пашинян, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, ильхам алиев, армения, в мире

Армения рассчитывает на долгосрочный мир в Карабахе

11:03 22.02.2021 (обновлено: 11:34 22.02.2021)
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
Российсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Ереван рассчитывает, что благодаря совместным с РФ усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в Карабахе, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости.
По его словам, армянская сторона исходит из того, что, "прежде всего, безопасность населения Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) должна обеспечиваться (карабахской – ред.) Армией обороны". "Конечно же, предстоит немало сделать в плане восстановления ее боеготовности и модернизации, но как бы там ни было, это должно быть сделано. Второе, Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа Арцаха, и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем", - заявил министр.
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"Ну и третье, наверное, самое главное – это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии – попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе", - заявил Арутюнян.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
При этом 30 января на территории Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.
РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.
Читайте полный текст интервью >>
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянВагаршак АрутюнянНагорный КарабахИльхам АлиевАрменияВ мире
 
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