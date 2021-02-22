https://ria.ru/20210222/arutyunyan-1598332691.html

Вагаршак Арутюнян: Еревану выгодно расширение российской военной базы

Вагаршак Арутюнян: Еревану выгодно расширение российской военной базы

После военного конфликта в Карабахе осенью прошлого года РИА Новости обратилось за интервью к министрам обороны Армении и Азербайджана. Первым откликнулся глава РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:00

2021-02-22T11:00

2021-02-22T11:28

минобороны армении

вагаршак арутюнян

армения

интервью

интервью - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598315203_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c97be7d6edf26296fee5fb475e7b7be4.jpg

После военного конфликта в Карабахе осенью прошлого года РИА Новости обратилось за интервью к министрам обороны Армении и Азербайджана. Первым откликнулся глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян, который рассказал о проводимой в армии реформе, заинтересованности Еревана в расширении российской военной базы в Гюмри и передислокации ее части на восток страны. Сегодня мы публикуем интервью министра обороны Армении и ожидаем окончательного согласования вопроса об интервью с азербайджанским главой МО.– На российских пограничников после осенней эскалации конфликта в Карабахе возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности приграничных с Азербайджаном дорог и населенных пунктов Сюникской области Армении. Определены ли окончательно места дислокации российских погранвойск в Сюнике, насколько эффективна их деятельность, налажено ли практическое взаимодействие российских пограничников с армянской стороной?– Прежде всего хочется сразу отметить, что Армения является единственной страной, где находятся российские пограничники, помимо России. До конфликта в Карабахе личный состав пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения.Сегодня ситуация существенно изменилась, и, как вы отметили, действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне.– Обсуждается ли с РФ вопрос расширения или наращивания потенциала 102-й российской военной базы на фоне происходящих процессов и новых вызовов и угроз безопасности Армении? Видит ли Ереван необходимость в таком наращивании? Возможно ли обсуждение вопроса о размещении еще одной российской базы на территории республики – на востоке страны?– Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) Вооруженных сил Армении и России, и стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности.Конечно же, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы, и я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер.Что касается размещения дополнительного воинского формирования вооруженных сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы. Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется.– Планируется ли в Армении проведение военной реформы? Если да, то можно ли уже говорить о ее основных направлениях? Есть ли у министерства обороны Армении видение перевооружения армии с учетом опыта боевых действий в Карабахе осенью 2020 года? Будут ли внесены корректировки в планы военно-технического сотрудничества с РФ с учетом этого опыта? В частности, будет ли Ереван делать акцент на поставки из РФ современного высокоточного, "умного" вооружения, систем ПВО? Планирует ли Ереван заключить с РФ контракт на поставку дронов и стрелкового оружия?– Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги.Должен сразу оговориться, что процесс военного строительства непрерывен в принципе, а сложившаяся сегодня военно-политическая ситуация на Южном Кавказе определяет проводимые реформы национальных вооруженных сил необратимым и неоспоримым приоритетом.Конечно же, с учетом боевого опыта и известных событий в Карабахе нами будут кардинально пересмотрены вопросы оптимизации боевого и численного состава с учетом задач по предназначению, прежде всего посредством увеличения боевого компонента; избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям; сохранения кадрового потенциала, повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту.При этом основные усилия нами будут направлены на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.Вы, наверное, знаете, что в период с 25 по 30 января текущего года, в соответствии с двусторонними договоренностями, в Армении находилась очень представительная и компетентная делегация министерства обороны Российской Федерации в целях оказания нам содействия по вопросам реформирования и модернизации Вооруженных сил Республики Армения.По итогам совместной работы выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям в рамках модернизации армянских Вооруженных сил с учетом их текущего состояния, причем очень серьезный акцент поставлен на военно-техническую составляющую данного процесса.– Возможно ли налаживание в Армении совместного с Россией производства оружия?– Почему нет. Начну с того, что в Армении уже функционируют армяно-российские совместные предприятия, и дальнейшая работа в этом направлении ведется.Кроме того, будет продолжена работа по созданию и расширению сети региональных сертифицированных центров по ремонту и модернизации вооружения и военной техники на территории республики, что немаловажно с учетом финансово-экономической стороны вопроса. – Продолжает ли в обычном режиме функционировать армяно-российская совместная группировка войск? Будут ли на нее возложены новые функции?– Объединенная группировка войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ОГВ(с) осуществляет свою деятельность в соответствии с подписанным 30 ноября 2016 года межгосударственным соглашением. Соглашением определен весь круг вопросов, регламентирующих ее предназначение: цели, задачи, состав, организация взаимодействия и система управления, материально-техническое и финансовое обеспечение, а также порядок развертывания.Кроме того, статьями 4 и 5 соглашения закреплено, что состав ОГВ(с) и предложения по планированию ее применения уполномоченными органами определяются на основе совместного анализа военно-политической обстановки и согласованных выводов, с учетом направленности потенциальных угроз, что в настоящее время и делается армянскими и российскими специалистами.– Запланированы ли в текущем году совместные с Россией военные учения либо другие мероприятия?– Совместные учения с участием армянских и российских подразделений проводятся ежегодно согласно утвержденным планам, причем как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате.Мы исходим из того, что учения являются высшей формой подготовки штабов и войск, а что касается тех из них, которые проводятся с Российской Федерацией или в рамках ОДКБ, то их мы рассматриваем как ключевые в системе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и контингентов войск (сил).Особую важность придаем ежегодно проводимым мероприятиям совместной оперативной и боевой подготовки с участием 102-й российской военной базы на территории Армении.В текущем году, к примеру, на территории Армении под руководством командующего Объединенной группировкой войск (сил) планируется провести:Из мероприятий, запланированных на территории Российской Федерации, прежде всего хочется выделить совместное стратегическое учение "Запад-2021", проводимое в сентябре текущего года, в котором предусмотрено участие армянского контингента, состоящего из подразделений мотострелковых, артиллерийских, ПВО, РЭБ и инженерных частей.В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год планируем участие в совместном оперативно-стратегическом учении "Боевое братство-2021", этапами которого являются учения "Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон", "Нерушимое братство".Кроме этого, обеспечим представительство армянских команд и расчетов в ставших уже традиционными Армейских международных играх.Мы исходим из того, что совместное участие в подобного рода мероприятиях и совместное выполнение учебно-боевых задач органами военного управления и войсками вооруженных сил наших государств способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих, их мастерства и слаженности, а также укреплению международного военного сотрудничества.– Какой вам видится в будущем система обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха, какие шаги для этого предпринимает армянская сторона?– Мы исходим из того, что прежде всего безопасность населения Арцаха должна обеспечиваться Армией обороны. Конечно же, предстоит немало сделать в плане восстановления ее боеготовности и модернизации, но как бы там ни было это должно быть сделано.Второе, Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа Арцаха, и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем.Ну и третье, наверное, самое главное – это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе.– Будет ли армия привлекаться к охране транспортного коридора из Азербайджана в Нахичевань? Кто будет гарантировать безопасность персоналу и грузам?– Прежде всего хочется сразу отметить, что употребление термина "коридор" некорректно в случае, когда речь идет о транспортном сообщении между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Согласно заявлению президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года коридором является лишь Лачинский, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Во всех остальных случаях речь можно вести только о транспортных коммуникациях.Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что Армения, согласно взятым на себя обязательствам, обеспечит соблюдение требований по безопасности вышеназванного транспортного сообщения.Вопрос привлечения армии к его охране на данный момент не стоит, а контроль за транспортным сообщением, опять-таки согласно трехстороннему заявлению, возложен на органы пограничной службы ФСБ России.– Продолжит ли Армения выполнение миротворческих миссий в зарубежных странах, гуманитарной миссии в Сирии?– Касательно нашей миссии в Сирии могу однозначно ответить, что да. Собственно, это и понятно, ведь сирийский народ сегодня находится на переднем крае по противодействию мировому терроризму, и наш долг, с учетом проживания в стране многотысячной армянской диаспоры, оказать ему в этом всевозможную поддержку. Наша гуманитарная миссия, основанная на тесном взаимодействии с российскими военнослужащими, безусловно, будет продолжена, и должен отметить, что, даже находясь в очень сложных условиях осеннего конфликта в нашем регионе, мы не приостановили свою деятельность в Сирии.Очередную ротацию личного состава планируем осуществить в конце февраля. Касательно участия армянской стороны в других международных миссиях, сегодня ситуация следующая. В миссиях ООН ЮНИФИЛ в Ливане задействовано 33 военнослужащих, а МИНУСМА в Мали – 1 военнослужащий.В период боевых действий в Нагорном Карабахе мы пошли на существенное сокращение численности национального миротворческого контингента, выполнявшего миссию НАТО в Афганистане (с 121 до 58 военнослужащих) и в Косово (с 40 до 2 военнослужащих).

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597894205.html

https://ria.ru/20210218/karabakh-1597959684.html

https://ria.ru/20210206/armeniya-1596303435.html

https://ria.ru/20210218/karabakh-1598047124.html

https://ria.ru/20210129/sapery-1595083569.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, вагаршак арутюнян, армения, интервью, интервью - авторы