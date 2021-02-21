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Российские теннисисты, выходившие в финалы крупных международных турниров

Российские теннисисты, выходившие в финалы крупных международных турниров

в финал Открытого чемпионата Франции вышел Евгений Кафельников. В матче, который состоялся 9 июня обыграл немца Михаэля Штиха в трех сетах со счетом 7:6 (7:4),... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T03:46

2021-02-21T03:46

2021-02-21T03:46

теннис

справки

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В 1996 году в финал Открытого чемпионата Франции вышел Евгений Кафельников. В матче, который состоялся 9 июня обыграл немца Михаэля Штиха в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4). Евгений Кафельников стал первым россиянином, победившим в одиночном разряде турнира Большого шлема.В 1999 году Евгений Кафельников во второй раз играл в финале турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии. 31 января на корте теннисного комплекса Melbourne Park россиянин нанес поражение шведскому спортсмену Томасу Энквисту 4:6, 6:0, 6:3, 7:6. 3 мая Кафельников возглавил рейтинг теннисистов-профессионалов и стал носить титул "первой ракетки мира".На следующем Australian Open в 2000 году Евгений Кафельников снова вышел в финал. 30 января в Melbourne Park он встречался с американцем Андре Агасси, но, уверенно выиграв первый сет 6:3, остальные три уступил сопернику – 3:6, 2:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 19 минут. В 2000 году в финал Открытого чемпионата США вышел Марат Сафин. 10 сентября в Национальном теннисном центре в Нью-Йорке россиянин уверенно обыграл 13-кратного на тот момент победителя турниров Большого шлема американца Пита Сампраса в трех сетах 6:4, 6:3, 6:3. 16 сентября Сафин занял первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP): в истории российского тенниса появилась вторая "первая ракетка мира".На Играх XXVII летней Олимпиады в 2000 году в финал теннисного турнира вышел Евгений Кафельников. 28 сентября на стадионе в Сиднее, ныне носящем имя легенды мирового тенниса Кена Роузуолла, спортсмен из России в матче, который состоял по регламенту из пяти сетов, выиграл у немецкого теннисиста Томми Хааса 7:6 (7:4), 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. На том же турнире финалисткой в женском одиночном разряде стала россиянка Елена Дементьева. В матче за олимпийское золото она уступила американке Винус Уильямс со счетом 2:6, 4:6 и завоевала серебряную медаль.В 2002 году Марат Сафин играл в финале Открытого чемпионата Австралии. В Melbourne Park 26 января он уступил шведу Томасу Юханссону со счетом 6:3, 4:6, 4:6, 6:7.В 2004 году Марат Сафин снова вышел в финал Australian Open. 30 января он встречался с "первой ракеткой мира" швейцарцем Роже Федерером. Россиянин, который к моменту финального матча провел на кортах Melbourne Park 18 часов (соперник – 10), уступил победителю в трех сетах 6:7, 4:6, 2:6. Игра длилась более трех часов.5 июня 2004 года в финале Открытого чемпионата Франции встретились две россиянки – Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Матч, состоявшийся на главной арене комплекса Roland Garros – корте имени Филиппа Шатрие, – выиграла Анастасия Мыскина 6:1, 6:2. Это была первая в истории победа теннисистки из России в турнирах серии Большого шлема. В 2004 году в финале Уимблдонского теннисного турнира играла Мария Шарапова. 3 июля на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета российская теннисистка взяла верх над американкой Сереной Уильямс в двух сетах - 6:1, 6:4.11 сентября 2004 года за главный трофей Открытого чемпионата США боролись Светлана Кузнецова и Елена Дементьева. В двух сетах со счетом 6:3, 7:5 победила Кузнецова. Победа Кузнецовой стало первой для представительниц нашей страны в истории US Open.В 2005 году в финал Открытого чемпионата Австралии в третий раз вышел Марат Сафин. 30 января в матче, который состоялся на корте имени Рода Лейвера в Melbourne Park, россиянин, посеянный под четвертым номером, обыграл австралийца Ллейтона Хьюитта со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.В 2006 году в финал Открытого чемпионата Франции пробилась Светлана Кузнецова. 10 июня на Roland Garros состоялся ее поединок с бельгийской спортсменкой Жюстин Энен-Арденн. Россиянка уступила в двух сетах 4:6, 4:6. 10 сентября 2006 года в Нью-Йорке в финале Открытого чемпионата США Мария Шарапова встретилась с Жюстин Энен-Арденн из Бельгии, ставшей к тому моменту "второй ракеткой мира". Россиянка выиграла матч 6:4, 6:4, лишив соперницу возможности подняться на первую строчку в рейтинге WTA.В 2007 году Мария Шарапова в статусе "первой ракетки мира" вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. 26 января в Мельбурн-парке российская спортсменка проиграла американке Серене Уильямс в двух сетах 1:6, 2:6. 10 сентября 2007 года в финале Открытого чемпионата США Светлана Кузнецова встретилась с бельгийкой Жюстин Энен-Арденн. Матч в Национальном теннисном центре в Нью-Йорке закончился победой соперницы россиянки 6:1, 6:3. Тем не менее благодаря этому выступлению и ранее набранным очкам Кузнецова заняла вторую строчку в рейтинге WTA.В 2008 году Мария Шарапова выиграла третий в своей карьере турнир Большого шлема. 26 января в финальном матче Открытого чемпионата Австралии она нанесла поражение сербской теннисистке Ане Иванович в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.7 июня 2008 года в финале Открытого чемпионата Франции встретились россиянка Динара Сафина и сербская теннисистка Ана Иванович. В матче, который длился 1 час 38 минут, российская спортсменка уступила 6:4, 6:3.На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские теннисистки заняли весь пьедестал почета. Елена Дементьева завоевала титул олимпийской чемпионки, обыграв в финале Динару Сафину. Решающий поединок 17 августа завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Бронзовую медаль сборной России принесла Вера Звонарева, которая оказалась сильнее китаянки На Ли.В 2009 году Динара Сафина вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. 31 января в матче, который длился всего 59 минут, россиянка проиграла американке Серене Уильямс со счетом 6:0, 6:3.6 июня 2009 года в финале Открытого чемпионата Франции встретились российские спортсменки Динара Сафина и Светлана Кузнецова. В матче, продолжавшемся 1 час 18 минут, победу со счетом 6:4, 6:2 одержала Светлана Кузнецова.В 2010 году в финал Уимблдонского турнира вышла Вера Звонарева. 3 июля в матче против американки Серены Уильямс, посеянной под первым номером, российская спортсменка уступила со счетом 3:6, 2:6.12 сентября 2010 года Вера Звонарева проиграла в финале Открытого чемпионата США по теннису бельгийке Ким Клейстерс. Матч, продолжавшийся ровно час, закончился со счетом 6:2, 6:1 в пользу спортсменки из Бельгии.В 2011 году свой второй финальный матч на Уимблдонском теннисном турнире провела Мария Шарапова. 2 июля на Центральном кортеВсеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета россиянка уступила теннисистке из Чехии Петре Квитовой 6:3, 6:4.28 января 2012 года в Melbourne Park в финале Открытого чемпионата Австралии Мария Шарапова встретилась с белорусской спортсменкой Викторией Азаренко. Матч продолжался 1 час 21 минуту и закончился со счетом 6:3, 6:0 в пользу Азаренко, что позволило теннисистке из Минска стать первой ракеткой мира.9 июня 2012 года Мария Шарапова впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале на стадионе Roland Garros итальянку Сару Эррани со счетом 6:3, 6:2. Российская спортсменка таким образом собрала полную коллекцию главных призов всех четырех турниров серии Большого шлема и в очередной раз возглавила рейтинг WTA. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Мария Шарапова в финальном матче уступила американке Серене Уильямс и стала обладательницей серебряной медали. Встреча на корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба 4 августа продолжалась чуть больше часа и закончилась со счетом 0:6, 1:6.В 2013 году Мария Шарапова во второй раз подряд вышла в финал Открытого чемпионата Франции, где 8 июня встретилась с соперницей по олимпийскому турниру Сереной Уильямс. На стадионе Roland Garros. Уильямс в двух сетах обыграла россиянку 6:4, 6:4.В 2014 году Мария Шарапова выиграла в финале Открытого чемпионата Франции. 7 июня в матче за главный трофей Roland Garros она одержала победу над румынкой Симоной Халеп в трех сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. На корте соперницы провели более трех часов. В 2015 году Мария Шарапова вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где встретилась с американкой Сереной Уильямс. 31 января на арене Melbourne Park россиянка уступила сопернице со счетом 3:6, 6:7 (5:7).В 2019 году в финал Открытого чемпионата США вышел Даниил Медведев. Посеянный на турнире под пятым номером, российский спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пятичасовом матче US Open, состоявшемся 8 сентября, со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.19 февраля 2021 года в полуфинале открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал. Медведев, посеянный под четвертым номером, обыграл пятую ракетку турнира Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5. На корте теннисисты провели два часа девять минут. Медведев на тот момент не проигрывал на турнирах АТР на протяжении 20 матчей, он одержал 12 побед над теннисистами из топ-10 рейтинга АТР. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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