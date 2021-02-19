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В Кремле ответили на сообщения о подготовке США и Евросоюзом санкций
В Кремле ответили на сообщения о подготовке США и Евросоюзом санкций
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о подготовке США и Евросоюзом новых санкций против России. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:13
2021-02-19T18:20
россия
евросоюз
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о подготовке США и Евросоюзом новых санкций против России."Послушайте, мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", — сказал он.Накануне Bloomberg сообщил, что меры, которые готовит Брюссель, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью могут стать должностные лица и организации. Для вступления в силу их должны поддержать все 27 членов ЕС.Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к разрыву отношений, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для экономики страны. Европейским партнерам также порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами. При этом российская сторона подчеркнула, что никогда не станет инициатором подобного разрыва и хотела бы развивать сотрудничество с Евросоюзом.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597998220.html
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россия, евросоюз, дмитрий песков, сша, политика

В Кремле ответили на сообщения о подготовке США и Евросоюзом санкций

13:13 19.02.2021 (обновлено: 18:20 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о подготовке США и Евросоюзом новых санкций против России.
"Послушайте, мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", — сказал он.
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Накануне Bloomberg сообщил, что меры, которые готовит Брюссель, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью могут стать должностные лица и организации. Для вступления в силу их должны поддержать все 27 членов ЕС.
Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к разрыву отношений, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для экономики страны. Европейским партнерам также порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами. При этом российская сторона подчеркнула, что никогда не станет инициатором подобного разрыва и хотела бы развивать сотрудничество с Евросоюзом.
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