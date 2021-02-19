https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598158996.html

В Кремле ответили на сообщения о подготовке США и Евросоюзом санкций

В Кремле ответили на сообщения о подготовке США и Евросоюзом санкций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о подготовке США и Евросоюзом новых санкций против России. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:13

2021-02-19T13:13

2021-02-19T18:20

россия

евросоюз

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о подготовке США и Евросоюзом новых санкций против России."Послушайте, мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", — сказал он.Накануне Bloomberg сообщил, что меры, которые готовит Брюссель, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью могут стать должностные лица и организации. Для вступления в силу их должны поддержать все 27 членов ЕС.Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к разрыву отношений, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для экономики страны. Европейским партнерам также порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами. При этом российская сторона подчеркнула, что никогда не станет инициатором подобного разрыва и хотела бы развивать сотрудничество с Евросоюзом.

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597998220.html

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россия, евросоюз, дмитрий песков, сша, политика