https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596730306.html

Боррель намерен предложить новые санкции против России

Боррель намерен предложить новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:06

2021-02-09T19:06

2021-02-09T19:06

россия

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России."Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности", — сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента.По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите.В выступлении Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демкоратией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии.Также глава европейской дипломатии заяил, что ЕС продолжить поддерживать "команду Алексея Навального".Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации его встречи с российским блогером.При этом во время пребывания в российской столице представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявлял, что в отношениях Москвы и Брюсселя есть сферы, где стороны могут и должны сотрудничать, поскольку это позволит им достичь хороших результатов. Он также заяивл, что Европа выступает за диалог с Россией.Однако после своего возвращения он опубликовал блог, где написал, что Россия отдаляется от Европы и "воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу".Комментируя заявления Борреля, Мария Захарова заявила, что Евросоюз хотел устроить России "публичную порку", обсуждая незаконные акции и ситуацию с Навальным. Однако российские дипломаты предложили обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития, и встреча прошла по незапланированному ЕС сценарию. При этом в МИД также отметили, что заявления Борреля во время переговоров и после них разительно отличаются.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, в столице с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 — штрафы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Сам Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".На прошлой неделе Москва объявила персонами нон грата участвовавших в несогласованных акциях дипломатов Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они покинут Россию. В ответ эти страны высылают трех российских дипломатов. В МИД заявили, что не считают эту меру неадекватной, поскольку действия сотрудников иностранных представительств были вмешательством во внутренние дела, и их "поймали с поличным". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ответ Стокгольма, Варшавы и Берлина нельзя назвать зеркальной мерой.

https://ria.ru/20210209/borrel-1596690499.html

https://ria.ru/20210209/borrel-1596711836.html

https://ria.ru/20210208/prichina-1596492563.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин