Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
10:27 12.02.2021 (обновлено: 11:02 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"В случае, если еще раз увидим, <...> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.
На этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".
Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.
В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.