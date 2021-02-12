https://ria.ru/20210212/lavrov-1597157215.html

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:27

2021-02-12T10:27

2021-02-12T11:02

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сергей лавров

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров."В случае, если еще раз увидим, <...> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.На этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января. В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597122232.html

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россия, сергей лавров, евросоюз, москва, в мире