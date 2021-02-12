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Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:27
2021-02-12T11:02
россия
сергей лавров
евросоюз
москва
в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров."В случае, если еще раз увидим, &lt;...&gt; что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.На этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января. В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
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россия, сергей лавров, евросоюз, москва, в мире

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом

10:27 12.02.2021 (обновлено: 11:02 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"В случае, если еще раз увидим, <...> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.
На этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".
Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.
В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 21:48
Боррель рассказал, от чего зависит длительность санкций против России
 
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