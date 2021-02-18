Немецкий дипломат призвал Запад к сотрудничеству с Россией
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Запад нуждается в сотрудничестве с Россией "в определенном объеме" для решения глобальных задач, однако центральным условием преодоления кризисов является усиление трансатлантического партнерства, заявил в интервью, опубликованном на сайте МИД ФРГ, замглавы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), немецкий дипломат Борис Руге (Boris Ruge).
"В 2021 году мы хотим, исходя из выборов (президента США) Джо Байдена, использовать шанс и указать на то, что есть возможность для обновления трансатлантического партнерства, которое в известной степени является предпосылкой для активизации мультилатерализма и решения глобальных проблем. Для этого, конечно, нужен также Китай, если речь идет о климате, нужно также в определенном объеме сотрудничество со стороны России. Это ясно. Но если трансатлантическое партнерство не сработает, перспективы для реализации мультилатерализма... крайне невелики", - заявил Руге, анонсируя специальное мероприятие MSC - онлайн-форум, который состоится 19 февраля.
В онлайн-мероприятии MSC Special Edtion 19 февраля примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и другие гости.
"Идеей этого мероприятия, с одной стороны, является трансатлантическая (тема) - как нам сблизиться? Мы вернулись к теме... конференции в 2020 году: что представляет собой Запад, дееспособен ли он, насколько он подвержен внешней угрозе? Это было в прошлом году очень конфронтационное обсуждение. Сможем ли мы преодолеть кризис либеральной демократии, сможем ли мы вновь стать эффективными, особенно в свете глобальных вызовов? К этому относится... роль политики власти, сегодня она изменилась по сравнению с прошлыми годами из-за вызовов со стороны России и Китая. С другой стороны, большими темами станет изменении климата и пандемия (коронавируса)", - сказал Руге.
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Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. В основной программе форума выступали среди прочих президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.
В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии из-за пандемии коронавируса.
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