Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/zapad-1598072501.html
Немецкий дипломат призвал Запад к сотрудничеству с Россией
Немецкий дипломат призвал Запад к сотрудничеству с Россией
Запад нуждается в сотрудничестве с Россией "в определенном объеме" для решения глобальных задач, однако центральным условием преодоления кризисов является... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:32
2021-02-18T18:32
россия
мид германии
еврокомиссия
германия
европа
мюнхен
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564719958_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_3b032667b2a344b9c18b84abcf58575c.jpg
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Запад нуждается в сотрудничестве с Россией "в определенном объеме" для решения глобальных задач, однако центральным условием преодоления кризисов является усиление трансатлантического партнерства, заявил в интервью, опубликованном на сайте МИД ФРГ, замглавы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), немецкий дипломат Борис Руге (Boris Ruge).В онлайн-мероприятии MSC Special Edtion 19 февраля примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и другие гости."Идеей этого мероприятия, с одной стороны, является трансатлантическая (тема) - как нам сблизиться? Мы вернулись к теме... конференции в 2020 году: что представляет собой Запад, дееспособен ли он, насколько он подвержен внешней угрозе? Это было в прошлом году очень конфронтационное обсуждение. Сможем ли мы преодолеть кризис либеральной демократии, сможем ли мы вновь стать эффективными, особенно в свете глобальных вызовов? К этому относится... роль политики власти, сегодня она изменилась по сравнению с прошлыми годами из-за вызовов со стороны России и Китая. С другой стороны, большими темами станет изменении климата и пандемия (коронавируса)", - сказал Руге.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. В основной программе форума выступали среди прочих президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210212/druzhba-1597133999.html
https://ria.ru/20210217/zaschita-1597792108.html
россия
германия
европа
мюнхен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564719958_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_a9c1683a7210d7fe95cc4367f51bbc7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид германии, еврокомиссия, германия, европа, мюнхен, сша, в мире

Немецкий дипломат призвал Запад к сотрудничеству с Россией

18:32 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Запад нуждается в сотрудничестве с Россией "в определенном объеме" для решения глобальных задач, однако центральным условием преодоления кризисов является усиление трансатлантического партнерства, заявил в интервью, опубликованном на сайте МИД ФРГ, замглавы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), немецкий дипломат Борис Руге (Boris Ruge).

"В 2021 году мы хотим, исходя из выборов (президента США) Джо Байдена, использовать шанс и указать на то, что есть возможность для обновления трансатлантического партнерства, которое в известной степени является предпосылкой для активизации мультилатерализма и решения глобальных проблем. Для этого, конечно, нужен также Китай, если речь идет о климате, нужно также в определенном объеме сотрудничество со стороны России. Это ясно. Но если трансатлантическое партнерство не сработает, перспективы для реализации мультилатерализма... крайне невелики", - заявил Руге, анонсируя специальное мероприятие MSC - онлайн-форум, который состоится 19 февраля.

В онлайн-мероприятии MSC Special Edtion 19 февраля примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и другие гости.
"Идеей этого мероприятия, с одной стороны, является трансатлантическая (тема) - как нам сблизиться? Мы вернулись к теме... конференции в 2020 году: что представляет собой Запад, дееспособен ли он, насколько он подвержен внешней угрозе? Это было в прошлом году очень конфронтационное обсуждение. Сможем ли мы преодолеть кризис либеральной демократии, сможем ли мы вновь стать эффективными, особенно в свете глобальных вызовов? К этому относится... роль политики власти, сегодня она изменилась по сравнению с прошлыми годами из-за вызовов со стороны России и Китая. С другой стороны, большими темами станет изменении климата и пандемия (коронавируса)", - сказал Руге.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 01:55
Spectator заявил о зарождении новой дружбы России и Германии
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
В 2020 году в работе 56-й Мюнхенской конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. В основной программе форума выступали среди прочих президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, Ливии, вопросам ядерного разоружения и мирового здравоохранение, энерго- и кибербезопасности. На полях конференции прошла первая встреча международного комитета по Ливии.
В 2021 году 57-я Мюнхенская конференция по безопасности была предварительно запланирована на 19-21 февраля, однако организаторы заявили о ее переносе в связи с локдауном, введенным в Германии из-за пандемии коронавируса.
Вывешивание флага России перед саммитом Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 10:07
Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом
 
РоссияМИД ГерманииЕврокомиссияГерманияЕвропаМюнхенСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе рассказали об ожиданиях насчет работы с Россией по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
Лента новостейМолния