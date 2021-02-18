https://ria.ru/20210218/sanktsii-1598075132.html

Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут предпринимателей

Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут предпринимателей

Представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:42

2021-02-18T18:42

2021-02-18T21:56

россия

жозеп боррель

санкции

совет ес

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

швеция

москва

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью могут стать ряд должностных лиц и организаций.Для вступления санкций в силу, эту меру должны одобрить все 27 стран Евросоюза. Сейчас, как отмечает агентство, идея пользуется в ЕС "широкой поддержкой". В частности, за ужесточение выступают Польша, Швеция и некоторые прибалтийские страны.Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к разрыву отношений, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для экономики страны. Европейским партнерам также порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.

https://ria.ru/20210218/evropa-1598044952.html

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597994177.html

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швеция

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россия, жозеп боррель, санкции, совет ес, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, швеция, москва, экономика