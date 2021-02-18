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Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут предпринимателей
Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут предпринимателей
Представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:42
2021-02-18T21:56
россия
жозеп боррель
санкции
совет ес
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
швеция
москва
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью могут стать ряд должностных лиц и организаций.Для вступления санкций в силу, эту меру должны одобрить все 27 стран Евросоюза. Сейчас, как отмечает агентство, идея пользуется в ЕС "широкой поддержкой". В частности, за ужесточение выступают Польша, Швеция и некоторые прибалтийские страны.Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к разрыву отношений, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для экономики страны. Европейским партнерам также порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
https://ria.ru/20210218/evropa-1598044952.html
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597994177.html
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россия, жозеп боррель, санкции, совет ес, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, швеция, москва, экономика

Bloomberg: санкции ЕС по Навальному не затронут предпринимателей

18:42 18.02.2021 (обновлено: 21:56 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Представители стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
По информации агентства, ограничения, вероятнее всего, не коснутся крупных российских предпринимателей, так как Европа "опасается сжигать все мосты с Москвой", но их целью могут стать ряд должностных лиц и организаций.
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Для вступления санкций в силу, эту меру должны одобрить все 27 стран Евросоюза. Сейчас, как отмечает агентство, идея пользуется в ЕС "широкой поддержкой". В частности, за ужесточение выступают Польша, Швеция и некоторые прибалтийские страны.
Ранее в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной роста напряженности, в числе прочих, назвали замену условного срока реальным Алексею Навальному.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к разрыву отношений, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для экономики страны. Европейским партнерам также порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
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РоссияЖозеп БоррельСанкцииСовет ЕССергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзШвецияМоскваЭкономика
 
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