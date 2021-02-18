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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210218/karabakh-1598045256.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:21
2021-02-18T16:31
никол пашинян
ильхам алиев
москва
реджеп тайип эрдоган
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры условились о дальнейших контактах.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире, россия, владимир путин, турция

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Карабаха

16:21 18.02.2021 (обновлено: 16:31 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня", - говорится в сообщении.
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Кроме того, лидеры условились о дальнейших контактах.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияВ миреРоссияВладимир ПутинТурция
 
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