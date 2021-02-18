https://ria.ru/20210218/karabakh-1598045256.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:21

2021-02-18T16:21

2021-02-18T16:31

никол пашинян

ильхам алиев

москва

реджеп тайип эрдоган

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры условились о дальнейших контактах.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

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армения

россия

турция

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