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Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы
Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы, разместил в Instagram пост с обращением к поклонникам. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:13
2021-02-18T17:13
2021-02-18T17:13
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы, разместил в Instagram пост с обращением к поклонникам. Ранее сообщалось, что народный артист был госпитализирован в Петербурге. Он находился в больнице № 122. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным."Может, это реакция на погоду такая, резкие перепады", — попыталась объяснить состояние актера его супруга Лариса Луппиан.Но вскоре Сергей Боярский, депутат Госдумы и сын Михаила Боярского сообщил, что его папу выписали из больницы, и он чувствует себя прекрасно.
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коронавирус в россии, лариса луппиан, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, сергей боярский, рсфср, госдума рф, санкт-петербург, михаил боярский