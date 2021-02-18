https://ria.ru/20210218/boyarskiy-1598044057.html

Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы

Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы, разместил в Instagram пост с обращением к поклонникам. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:13

2021-02-18T17:13

2021-02-18T17:13

коронавирус в россии

лариса луппиан

шоу-бизнес

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сергей боярский

рсфср

госдума рф

санкт-петербург

культура

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы, разместил в Instagram пост с обращением к поклонникам. Ранее сообщалось, что народный артист был госпитализирован в Петербурге. Он находился в больнице № 122. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным."Может, это реакция на погоду такая, резкие перепады", — попыталась объяснить состояние актера его супруга Лариса Луппиан.Но вскоре Сергей Боярский, депутат Госдумы и сын Михаила Боярского сообщил, что его папу выписали из больницы, и он чувствует себя прекрасно.

https://ria.ru/20210216/solomin-1597638952.html

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2021

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коронавирус в россии, лариса луппиан, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, сергей боярский, рсфср, госдума рф, санкт-петербург, михаил боярский