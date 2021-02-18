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Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы
Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы
Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы, разместил в Instagram пост с обращением к поклонникам. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:13
2021-02-18T17:13
коронавирус в россии
лариса луппиан
шоу-бизнес
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сергей боярский
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госдума рф
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы, разместил в Instagram пост с обращением к поклонникам. Ранее сообщалось, что народный артист был госпитализирован в Петербурге. Он находился в больнице № 122. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным."Может, это реакция на погоду такая, резкие перепады", — попыталась объяснить состояние актера его супруга Лариса Луппиан.Но вскоре Сергей Боярский, депутат Госдумы и сын Михаила Боярского сообщил, что его папу выписали из больницы, и он чувствует себя прекрасно.
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коронавирус в россии, лариса луппиан, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, сергей боярский, рсфср, госдума рф, санкт-петербург, михаил боярский

Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы

17:13 18.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы, разместил в Instagram пост с обращением к поклонникам.

"Все хорошо! Всем Спасибо! Сегодня встречаемся на спектакле в Театре имени Ленсовета. Не болейте! Ваш М.Б.", – написал актер.

Ранее сообщалось, что народный артист был госпитализирован в Петербурге. Он находился в больнице № 122. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.
"Может, это реакция на погоду такая, резкие перепады", — попыталась объяснить состояние актера его супруга Лариса Луппиан.
Но вскоре Сергей Боярский, депутат Госдумы и сын Михаила Боярского сообщил, что его папу выписали из больницы, и он чувствует себя прекрасно.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 10:21Культура
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КультураКоронавирус в РоссииЛариса ЛуппианШоу-бизнесЗнаменитостизвездыСергей БоярскийРСФСРГосдума РФСанкт-ПетербургМихаил Боярский
 
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