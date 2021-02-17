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Михаила Боярского выписали из больницы
Михаила Боярского выписали из больницы
Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:23
2021-02-17T16:23
2021-02-17T16:33
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михаил боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Петербурге. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.
https://ria.ru/20210216/boyarskiy-1597711619.html
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шоу-бизнес, театр, михаил боярский, санкт-петербург