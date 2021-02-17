Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210217/boyarskiy-1597871809.html
Михаила Боярского выписали из больницы
Михаила Боярского выписали из больницы
Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:23
2021-02-17T16:33
шоу-бизнес
культура
театр
михаил боярский
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152007/88/1520078891_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_9c4c29fb8ce350c5c0884ec8377a1801.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Петербурге. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.
https://ria.ru/20210216/boyarskiy-1597711619.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152007/88/1520078891_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_db210774a512381b4c5d64f75b006ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, театр, михаил боярский, санкт-петербург

Михаила Боярского выписали из больницы

16:23 17.02.2021 (обновлено: 16:33 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Петербурге. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.
"Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене театра Ленсовета в вечернем спектакле", - рассказал Сергей Боярский в видеоролике.
Михаил Боярский на территории форта Император Александр I (Чумной) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 16:17Шоубиз
СМИ назвали причину госпитализации Михаила Боярского
 
КультураШоу-бизнесТеатрМихаил БоярскийСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния