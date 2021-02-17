https://ria.ru/20210217/boyarskiy-1597871809.html

Михаила Боярского выписали из больницы

Михаила Боярского выписали из больницы

Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:23

2021-02-17T16:23

2021-02-17T16:33

шоу-бизнес

культура

театр

михаил боярский

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Петербурге. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.

https://ria.ru/20210216/boyarskiy-1597711619.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, театр, михаил боярский, санкт-петербург