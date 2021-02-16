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В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского
В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского
Актер Михаил Боярский попал в больницу, рассказала Пятому каналу его жена Лариса Луппиан. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:12
2021-02-16T12:12
2021-02-16T13:16
коронавирус covid-19
шоубиз
лариса луппиан
михаил боярский
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актер Михаил Боярский попал в больницу, рассказала Пятому каналу его жена Лариса Луппиан.Он находится в петербургской больнице № 122.Луппиан пояснила, что "перестраховалась" и вызвала скорую после того, как артист почувствовал себя плохо. При этом речи о COVID-19 не идет, так как Боярский привился десять дней назад. Реакцию на препарат Луппиан также исключила. "Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", — сказала она.По сведениям Пятого канала, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. До этого у Боярского была температура и слабость.Сейчас медики обследуют артиста.
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коронавирус covid-19, лариса луппиан, михаил боярский, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Актер Михаил Боярский
попал в больницу, рассказала Пятому каналу
его жена Лариса Луппиан
.
Он находится в петербургской больнице № 122.
Луппиан пояснила, что "перестраховалась" и вызвала скорую после того, как артист почувствовал себя плохо. При этом речи о COVID-19 не идет, так как Боярский привился десять дней назад. Реакцию на препарат Луппиан также исключила.
"Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", — сказала она.
По сведениям Пятого канала, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. До этого у Боярского была температура и слабость.
Сейчас медики обследуют артиста.