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https://ria.ru/20210216/boyarskiy-1597659406.html
В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского
В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского
Актер Михаил Боярский попал в больницу, рассказала Пятому каналу его жена Лариса Луппиан. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:12
2021-02-16T13:16
коронавирус covid-19
шоубиз
лариса луппиан
михаил боярский
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актер Михаил Боярский попал в больницу, рассказала Пятому каналу его жена Лариса Луппиан.Он находится в петербургской больнице № 122.Луппиан пояснила, что "перестраховалась" и вызвала скорую после того, как артист почувствовал себя плохо. При этом речи о COVID-19 не идет, так как Боярский привился десять дней назад. Реакцию на препарат Луппиан также исключила. "Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", — сказала она.По сведениям Пятого канала, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. До этого у Боярского была температура и слабость.Сейчас медики обследуют артиста.
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коронавирус covid-19, лариса луппиан, михаил боярский, санкт-петербург, общество

В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского

12:12 16.02.2021 (обновлено: 13:16 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актер Михаил Боярский попал в больницу, рассказала Пятому каналу его жена Лариса Луппиан.
Он находится в петербургской больнице № 122.
Луппиан пояснила, что "перестраховалась" и вызвала скорую после того, как артист почувствовал себя плохо. При этом речи о COVID-19 не идет, так как Боярский привился десять дней назад. Реакцию на препарат Луппиан также исключила.
"Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", — сказала она.
По сведениям Пятого канала, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. До этого у Боярского была температура и слабость.
Сейчас медики обследуют артиста.
 
ШоубизКоронавирус COVID-19Лариса ЛуппианМихаил БоярскийСанкт-ПетербургОбщество
 
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