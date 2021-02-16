https://ria.ru/20210216/boyarskiy-1597659406.html

В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского

В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского

Актер Михаил Боярский попал в больницу, рассказала Пятому каналу его жена Лариса Луппиан. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:12

2021-02-16T12:12

2021-02-16T13:16

коронавирус covid-19

шоубиз

лариса луппиан

михаил боярский

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актер Михаил Боярский попал в больницу, рассказала Пятому каналу его жена Лариса Луппиан.Он находится в петербургской больнице № 122.Луппиан пояснила, что "перестраховалась" и вызвала скорую после того, как артист почувствовал себя плохо. При этом речи о COVID-19 не идет, так как Боярский привился десять дней назад. Реакцию на препарат Луппиан также исключила. "Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", — сказала она.По сведениям Пятого канала, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. До этого у Боярского была температура и слабость.Сейчас медики обследуют артиста.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, лариса луппиан, михаил боярский, санкт-петербург, общество