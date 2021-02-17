https://ria.ru/20210217/putin-1597848758.html

"Заплатить за проект "Украина". Детали встречи Путина с парламентариями

"Заплатить за проект "Украина". Детали встречи Путина с парламентариями

Выборы, приватизация, штрафы и аборты — на очередной встрече Владимира Путина с лидерами парламентских фракций успели обсудить действительно широкий круг... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:25

2021-02-17T15:25

2021-02-17T15:52

россия

северный поток

лдпр

кпрф

справедливая россия

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единая россия

вячеслав володин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выборы, приватизация, штрафы и аборты — на очередной встрече Владимира Путина с лидерами парламентских фракций успели обсудить действительно широкий круг вопросов. Нынешний состав Госдумы завершает пятилетний цикл, осенью состоятся выборы. Но руководителей "большой четверки" волновали не только электоральные проблемы. О чем говорили ведущие политики страны — в материале РИА Новости. Подводя чертуВстречи главы государства с руководителями депутатских объединений проводятся больше двадцати лет и приобретали разные формы, но зум-конференция состоялась, пожалуй, впервые. Общаясь к собеседникам через экран, Путин готов был обсудить любые вопросы, но прежде — подвел предварительные итоги. Все эти годы Дума, на взгляд президента, работает интенсивно и профессионально. И даже в пандемию не сбавила темпов: приняли более 550 законов — больше, чем годом ранее. При этом сейчас в думском "портфеле" свыше тысячи законопроектов. Из неотложных — те, что обеспечат правовое развитие конституционных поправок. Следующему созыву должно достаться "качественное наследство", подчеркивал Путин. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен, напоминал президент. И просил партии "не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны". Тем более что авторитет надо постоянно поддерживать и вести диалог не только с единомышленниками, но и с противниками. "Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе", — напутствовал Путин. Система выборовПредстоящие выборы действительно волновали участников онлайн-встречи. "Надо все делать для того, чтобы выборная кампания не превратилась в гражданскую междоусобицу", — предупреждал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политик припомнил прошлые выборы, когда "стали свертывать политическую систему в крупных областных центрах", поэтому ни коммунисты, ни ЛДПР, ни "справедливцы" (так Зюганов назвал коллег из "Справедливой России") не получили ни одного депутата — победили единороссы. Виной тому — отсутствие партийных списков на этих уровнях, полагает Зюганов. Дело в том, что 2013 году у региональных парламентов появилась возможность формировать 75 процентов созыва по мажоритарным (одномандатным) округам. До этого депутатов по спискам и по одномандатным округам выбирали поровну.Активно это стали применять несколько лет назад. Оппозиция выступает против сокращения числа "списочников", поскольку такая форма, на их взгляд, обеспечивает представительство избирателей с разными политическими взглядами. Кроме того, выборы по спискам — важный индикатор того, как на местах поддерживают те или иные партии. Но есть и противоположное мнение: схема одномандатных округов более представительная. Поддерживая того или иного одномандатника, избиратель точно знает, за кого голосует, а выбирая партию, не может повлиять на расстановку кандидатов в ее списке.Зюганов сетовал на то, что процесс сокращения партийных списков продолжается. "На мой взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что расчищает площадку для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве. Но они появятся почти везде", — предупреждал лидер коммунистов. Соперника-коллегу поддержал глава ЛДПР Владимир Жириновский: он тоже призвал проводить парламентские выборы только по партийным спискам, так как депутаты от одномандатных округов, по его мнению, находятся под контролем губернаторов."А (одномандатные. — Прим. ред.) округа — это путь к сепаратизму", — аргументировал Жириновский. По его словам, в Госдуме ни один депутат, избранный по одномандатному округу, "ни разу не вышел" к трибуне и не привлек внимание к проблемам своей области. "Ни разу, все молчат. Все под каблуком у губернатора", — уверен лидер ЛДПР.Цензура гигантовПредседатель Госдумы Вячеслав Володин указал на другую опасность, которая может возникнуть в ходе выборов: ущемление свободы слова, "как это было в США". Он подчеркнул, что имеет в виду, в первую очередь, крупные IT-компании, которые "практически перечеркивают законодательство всех стран".Путин согласился: это серьезный вызов. "Идет идеологический водораздел по миру в целом. Это совершенно очевидная вещь, — считает российский президент. — Если уж они у себя в стране так себя ведут, то как же они будут относиться к другим? Мы, конечно, должны об этом заранее подумать".Он обратился к опыту Украины: "взяли и три ведущих телеканала прихлопнули — и все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу". "Или посмотрите, что произошло в Латвии: взяли и 16 наших средств массовой информации прихлопнули. И тишина. Где же оценки наших западных правдоискателей по этому поводу?" — отметил Путин. Все это — лишь инструменты достижения геополитических целей, в данном случае в отношении нашей страны, сделал вывод глава государства. "Почему так все крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и все. Достаточно примитивно, все просто, мы-то это давно понимаем", — сказал Путин. Однако о каких-либо мерах к IT-компаниям речи не было. "Злобный натиск чиновников"Электоральными вопросами двухчасовая встреча не исчерпывалась. Представители партий старались затронуть и более насущные проблемы, волнующие избирателей.Зюганов прямо заявил: политика устрашения штрафами бьет по авторитету власти, кое-кто увлекся карательными мерами. "Меня несколько смущает в последнее время такой злобный натиск некоторых чиновников, которые пытаются преследовать и штрафовать за все что угодно, — обратился Зюганов к президенту. — Сел в машину, остановился — штраф. На полосу заехал — штраф. В метро зашел без маски — пять тысяч (штраф. — Прим. ред.). Два слова сказал поперек — еще десять тысяч штрафа". Такая политика "озлобляет население", вызывая неприязнь и раздражение, предупредил лидер коммунистов. Кроме того, он предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий, поскольку "нарастают угрозы безработицы". "Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас", — заверил глава государства. Путин добавил, что такие процессы нужно проводить "в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды".Аборты и мигрантыУпоминали и узкие темы — например, аборты. И широкие — ситуация с мигрантами из Средней Азии. "По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, — это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом", — сказал Путин, комментируя соответствующую идею лидера ЛДПР. Надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка, убежден президент, но другими средствами. А что касается мигрантов, Путин отметил, что нужно, конечно, корректировать рынок труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Кроме того, звучали предложения закрепить в законодательстве понятие семейной компании как формы бизнеса, жалобы на мошеннические действия на рынке недвижимости, в особенности на черных риелторов. Путин готов обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. "Правда, на мой взгляд, сейчас это, может быть, не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно", — уточнил он. Россия не только для русскихСреди прочего Путин обратил особое внимание на тему национального самосознания, назвав это "одним из принципиальных вопросов". Существовавший ранее термин "советский народ", на его взгляд, не был плох, он был объединяющим. Русский народ действительно является государствообразующим, однако для сохранения России — многонационального и многоконфессионального государства — важно, "чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него него нет, он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать эту страну"."Пещерный национализм, лозунг которого "Россия — только для русских", только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри", — подчеркнул Путин. И допустить этого нельзя. По словам главы государства, важно обеспечить, чтобы культуру и историю каждого народа почитали, развивали и уважали в России.

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток, лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, геннадий зюганов, владимир путин, владимир жириновский, латвия, украина, политика