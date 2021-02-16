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Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
Люблинский суд Москвы отложил до 5 марта заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:57
2021-02-16T13:57
любовь соболь
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 ФЕВ - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отложил до 5 марта заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева."Заседание отложено на 5 марта", - сказала собеседница агентства.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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любовь соболь, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия

Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март

13:57 16.02.2021
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ФЕВ - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отложил до 5 марта заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.
"Заседание отложено на 5 марта", - сказала собеседница агентства.
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Любовь СобольЕвгений ПригожинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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