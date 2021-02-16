https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597681613.html

Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март

Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март

Люблинский суд Москвы отложил до 5 марта заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:57

2021-02-16T13:57

2021-02-16T13:57

любовь соболь

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 ФЕВ - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отложил до 5 марта заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева."Заседание отложено на 5 марта", - сказала собеседница агентства.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20200610/1572757007.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия