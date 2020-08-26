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Пригожин выкупил долг Алексея Навального и ФБК у "Московского школьника"
Директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупает долг в почти 88 миллионов рублей оппозиционеров Алексея Навального, Любови Соболь... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:01
2020-08-26T13:32
любовь соболь
конкорд менеджмент и консалтинг
фонд борьбы с коррупцией
иосиф пригожин
алексей навальный
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> выкупает долг в почти 88 миллионов рублей оппозиционеров <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник", сообщается на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "<a href="https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_265" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Сообщается также, что Пригожин намерен взыскать деньги с Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией после того, как оплатит долг перед компанией "Московский школьник"."Во-первых, рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей... Если же (Алексей) Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона. Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным", - приводится текст заявления.В 2019 году суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда."Московский школьник" просил суд взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Упущенная выгода возникла у истца ввиду того, что ООО "Социальное питание "Центр" после выхода ролика отказалось от контракта с "Московским школьником" как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения. Суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей убытков. В марте <a href="http://ria.ru/organization_Devjatyjj_arbitrazhnyjj_apelljacionnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Девятый арбитражный апелляционный суд</a> оставил без изменения решение первой инстанции.
https://ria.ru/20200610/1572757007.html
Очередное торжество беззакония. Очередное, но не последнее.
152
"Московский школьник" не выбьет долг, а Пригожин - вполне способен) Это называется война субъектов) Навальный наехал на Пригожина - тот наехал на навального...берем поп-корн и смотрим)
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любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, фонд борьбы с коррупцией, иосиф пригожин, алексей навальный, москва, происшествия

Пригожин выкупил долг Алексея Навального и ФБК у "Московского школьника"

13:01 26.08.2020 (обновлено: 13:32 26.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупает долг в почти 88 миллионов рублей оппозиционеров Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник", сообщается на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что сегодня между Евгением Пригожиным и компанией "Московский школьник" был заключен договор уступки требования. Также Евгений Пригожин поручил оплатить долг Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь перед компанией "Московский школьник" в размере 87 658 461 рубль", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что Пригожин намерен взыскать деньги с Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией после того, как оплатит долг перед компанией "Московский школьник".
"Во-первых, рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей... Если же (Алексей) Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона. Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным", - приводится текст заявления.
Российские рубли
10 июня, 16:04
В RT рассказали, на что тратит миллионы рублей компания юриста ФБК
В 2019 году суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.
"Московский школьник" просил суд взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Упущенная выгода возникла у истца ввиду того, что ООО "Социальное питание "Центр" после выхода ролика отказалось от контракта с "Московским школьником" как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения. Суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей убытков. В марте Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции.
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Любовь СобольКонкорд менеджмент и консалтингФонд борьбы с коррупциейИосиф ПригожинАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Очередное торжество беззакония. Очередное, но не последнее.
26 августа, 13:25
Будущее Страны
65319470
"Московский школьник" не выбьет долг, а Пригожин - вполне способен) Это называется война субъектов) Навальный наехал на Пригожина - тот наехал на навального...берем поп-корн и смотрим)
26 августа, 13:06
О Ольга Занкова
99701510
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