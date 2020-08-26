https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html

Пригожин выкупил долг Алексея Навального и ФБК у "Московского школьника"

Директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупает долг в почти 88 миллионов рублей оппозиционеров Алексея Навального, Любови Соболь... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:01

2020-08-26T13:01

2020-08-26T13:32

любовь соболь

конкорд менеджмент и консалтинг

фонд борьбы с коррупцией

иосиф пригожин

алексей навальный

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> выкупает долг в почти 88 миллионов рублей оппозиционеров <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник", сообщается на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "<a href="https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_265" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Сообщается также, что Пригожин намерен взыскать деньги с Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией после того, как оплатит долг перед компанией "Московский школьник"."Во-первых, рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей... Если же (Алексей) Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона. Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным", - приводится текст заявления.В 2019 году суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда."Московский школьник" просил суд взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Упущенная выгода возникла у истца ввиду того, что ООО "Социальное питание "Центр" после выхода ролика отказалось от контракта с "Московским школьником" как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения. Суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей убытков. В марте <a href="http://ria.ru/organization_Devjatyjj_arbitrazhnyjj_apelljacionnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Девятый арбитражный апелляционный суд</a> оставил без изменения решение первой инстанции.

https://ria.ru/20200610/1572757007.html

Будущее Страны Очередное торжество беззакония. Очередное, но не последнее. 152

Ольга Занкова "Московский школьник" не выбьет долг, а Пригожин - вполне способен) Это называется война субъектов) Навальный наехал на Пригожина - тот наехал на навального...берем поп-корн и смотрим) 143

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, фонд борьбы с коррупцией, иосиф пригожин, алексей навальный, москва, происшествия