Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК*
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией* и юриста фонда* Любови Соболь.
Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу ответчиков, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
"Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка", - говорится в определении.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.
Суд обязал Навального, ФБК* и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы "Московского школьника" Натальи Шиловой, 1 рубль.
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Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды. Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа впоследствии подтвердили решение первой инстанции.
Арбитражный суд Москвы в декабре произвел процессуальную замену в этом деле взыскателя "Московский школьник" на бизнесмена Евгения Пригожина, который получил права требования к должникам по договору цессии от 25 августа 2020 года. Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Навального, Соболь и ФБК* перед комбинатом питания "Московский школьник", погасит его, после чего потребует деньги с должников.
Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП, Навальный во исполнение решения суд должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. Приставами наложен арест на его квартиру.
*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.