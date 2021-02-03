https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595866041.html

Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК*

Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК*

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:21

2021-02-03T15:21

2021-02-03T15:21

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией* и юриста фонда* Любови Соболь.Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу ответчиков, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.Суд обязал Навального, ФБК* и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы "Московского школьника" Натальи Шиловой, 1 рубль.Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды. Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа впоследствии подтвердили решение первой инстанции.Арбитражный суд Москвы в декабре произвел процессуальную замену в этом деле взыскателя "Московский школьник" на бизнесмена Евгения Пригожина, который получил права требования к должникам по договору цессии от 25 августа 2020 года. Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Навального, Соболь и ФБК* перед комбинатом питания "Московский школьник", погасит его, после чего потребует деньги с должников.Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП, Навальный во исполнение решения суд должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. Приставами наложен арест на его квартиру.*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210201/fbk-1595532525.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595850253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия