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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:29
2021-02-15T00:29
справки
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Новая дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.День памяти придал официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году 40-я общевойсковая армия Туркестанского военного округа Вооруженных сил СССР, составлявшая основу Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, вернулась на Родину из этой страны, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса. С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. Историки подсчитали, что после Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие "тушили "горячие точки" в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии. С 1995 года и по настоящее время они несут службу в составе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдавии.С 30 сентября 2015 года военнослужащие России по запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции в этой стране. По словам президента РФ, они не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние с ней республики. В конце 2017 года Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"*. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Российские военнослужащие принимают активное участие в восстановлении мирной жизни и инфраструктуры Сирии. 22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, Москва отправляет военную полицию и совместно с сирийскими силами вводит ее в районы, граничащие с зоной безопасности, которую установила Анкара. 1 ноября 2019 года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.С 2015 года в операции в Сирии приняли участие около 70 тысяч российских военнослужащих, более 100 человек погибли.Кроме того, с 10 ноября 2020 года российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий. Российские миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников. Их миссия связана с риском для жизни, есть потери.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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справки

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны

00:29 15.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Новая дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
День памяти придал официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году 40-я общевойсковая армия Туркестанского военного округа Вооруженных сил СССР, составлявшая основу Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, вернулась на Родину из этой страны, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.
С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.
Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. Историки подсчитали, что после Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие "тушили "горячие точки" в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии. С 1995 года и по настоящее время они несут службу в составе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдавии.
С 30 сентября 2015 года военнослужащие России по запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции в этой стране. По словам президента РФ, они не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние с ней республики. В конце 2017 года Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"*. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Российские военнослужащие принимают активное участие в восстановлении мирной жизни и инфраструктуры Сирии.
22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, Москва отправляет военную полицию и совместно с сирийскими силами вводит ее в районы, граничащие с зоной безопасности, которую установила Анкара. 1 ноября 2019 года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.
С 2015 года в операции в Сирии приняли участие около 70 тысяч российских военнослужащих, более 100 человек погибли.
Кроме того, с 10 ноября 2020 года российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий. Российские миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников. Их миссия связана с риском для жизни, есть потери.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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