https://ria.ru/20210118/voennye-1593441186.html
Россия направила в Сирию около 300 военных для усиления совместных постов
Россия направила в Сирию около 300 военных для усиления совместных постов
В сирийскую провинцию Хасеке направили дополнительные подразделения российской военной полиции для усиления совместных с правительственными войсками... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:12
2021-01-18T03:12
2021-01-18T03:42
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ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ, 18 янв — РИА Новости. В сирийскую провинцию Хасеке направили дополнительные подразделения российской военной полиции для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов, сообщил майор Дмитрий Сунцов, старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста.Всего на них разместят около 300 военнослужащих, пояснил он.Согласно договоренностям между Москвой и Анкарой о стабилизации обстановки в регионе, подразделения военной полиции размещают на наблюдательных постах в приграничной с Турцией провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Так, в конце декабря российские военнослужащие прибыли на пост в городе Айн-Исса, где сирийские войска неоднократно подвергались обстрелам и даже нападениям незаконных вооруженных формирований. Однако когда пост стал совместным, их активность снизилась.Первое подразделение из состава усиления уже прибыло в Хасеке, в ближайшее время к нему присоединятся еще несколько. Это наиболее подготовленные военнослужащие с опытом выполнения различных задач в Сирии.Их разместят на наблюдательных постах в городах Айн-Исса, Телль-Тамер, Амуда и других населенных пунктах. Военно-транспортный самолет также доставил в район дополнительное вооружение, средства связи и навигации и иное необходимое оборудование.22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, Москва отправляет военную полицию и совместно с сирийскими силами вводит ее в районы, граничащие с зоной безопасности, которую установила Анкара. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.При этом в провинции Ракка, по данным российского центра по примирению враждующих сторон, зафиксировано более двух тысяч нарушений режима прекращения огня за последние два месяца.
https://ria.ru/20210113/siriya-1592923993.html
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россия, владимир путин, сочи, турция, сирия, армия, в мире
ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ, 18 янв — РИА Новости. В сирийскую провинцию Хасеке направили дополнительные подразделения российской военной полиции для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов, сообщил майор Дмитрий Сунцов, старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста.
Всего на них разместят около 300 военнослужащих, пояснил он.
"Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Эль-Хасеке. Основная задача способствовать деэскалации конфликта в регионе. Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению", — заявил Сунцов.
Согласно договоренностям между Москвой и Анкарой о стабилизации обстановки в регионе, подразделения военной полиции размещают на наблюдательных постах в приграничной с Турцией
провинции Хасеке на северо-востоке Сирии
. Так, в конце декабря российские военнослужащие прибыли на пост в городе Айн-Исса, где сирийские войска неоднократно подвергались обстрелам и даже нападениям незаконных вооруженных формирований. Однако когда пост стал совместным, их активность снизилась.
Первое подразделение из состава усиления уже прибыло в Хасеке, в ближайшее время к нему присоединятся еще несколько. Это наиболее подготовленные военнослужащие с опытом выполнения различных задач в Сирии.
Их разместят на наблюдательных постах в городах Айн-Исса, Телль-Тамер, Амуда и других населенных пунктах. Военно-транспортный самолет также доставил в район дополнительное вооружение, средства связи и навигации и иное необходимое оборудование.
22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин
и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи
приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, Москва отправляет военную полицию и совместно с сирийскими силами вводит ее в районы, граничащие с зоной безопасности, которую установила Анкара. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.
При этом в провинции Ракка
, по данным российского центра по примирению враждующих сторон, зафиксировано более двух тысяч нарушений режима прекращения огня за последние два месяца.