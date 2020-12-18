https://ria.ru/20201218/karabakh-1589983509.html

В Карабахе погиб российский офицер

В Карабахе погиб российский офицер

В районе города Шуша в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:36

2020-12-18T21:36

2020-12-18T21:51

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В районе города Шуша в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило российское Минобороны."При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", — отметили в ведомстве.В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.Как добавили в Минобороны, семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201218/mirotvortsy-1589827499.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире