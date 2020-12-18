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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201218/karabakh-1589983509.html
В Карабахе погиб российский офицер
В Карабахе погиб российский офицер
В районе города Шуша в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:36
2020-12-18T21:51
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В районе города Шуша в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило российское Минобороны."При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", — отметили в ведомстве.В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.Как добавили в Минобороны, семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201218/mirotvortsy-1589827499.html
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

В Карабахе погиб российский офицер

21:36 18.12.2020 (обновлено: 21:51 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В районе города Шуша в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило российское Минобороны.
"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", — отметили в ведомстве.
В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.
Как добавили в Минобороны, семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.
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Ситуация в Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласована ширина коридора в пять километров.

Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

Российский миротворец на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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