https://ria.ru/20210106/siriya-1592162364.html

Путин заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии

Путин заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии

Несмотря на разгром бандформирований в Сирии, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, заявил президент России... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T20:35

2021-01-06T20:35

2021-01-06T21:41

исламское государство

ирак

в мире

война в сирии

владимир путин

сирия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Несмотря на разгром бандформирований в Сирии, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин."Мы тогда (когда принимали решение о начале российской военной операции в САР. — Прим. ред.) чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", — приводит слова президента сайт vesti.ru, где опубликованы высказывания Путина из интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск".Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт Вооруженных сил России, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также глава государства проехал по сирийской столице, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов, одной из старейших в мире.Вооруженный конфликт в арабской республике продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html

ирак

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, ирак, в мире, владимир путин, сирия