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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210106/siriya-1592162364.html
Путин заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии
Путин заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии
Несмотря на разгром бандформирований в Сирии, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, заявил президент России... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T20:35
2021-01-06T21:41
исламское государство
ирак
в мире
война в сирии
владимир путин
сирия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Несмотря на разгром бандформирований в Сирии, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин."Мы тогда (когда принимали решение о начале российской военной операции в САР. — Прим. ред.) чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", — приводит слова президента сайт vesti.ru, где опубликованы высказывания Путина из интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск".Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт Вооруженных сил России, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также глава государства проехал по сирийской столице, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов, одной из старейших в мире.Вооруженный конфликт в арабской республике продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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исламское государство, ирак, в мире, владимир путин, сирия

Путин заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии

20:35 06.01.2021 (обновлено: 21:41 06.01.2021)
 
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Фото : SANA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Несмотря на разгром бандформирований в Сирии, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы тогда (когда принимали решение о начале российской военной операции в САР. — Прим. ред.) чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", — приводит слова президента сайт vesti.ru, где опубликованы высказывания Путина из интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск".
Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт Вооруженных сил России, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также глава государства проехал по сирийской столице, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов, одной из старейших в мире.
Вооруженный конфликт в арабской республике продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоИракВ миреВладимир ПутинСирия
 
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