https://ria.ru/20210214/distant-1597430278.html
В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ
В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ
Министерство просвещения РФ приложит все усилия, чтобы пребывание школьников на дистанционном обучении в пандемию не сказалось на результатах ЕГЭ, заявил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:07
2021-02-14T16:07
2021-02-14T16:07
россия
виктор басюк
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ приложит все усилия, чтобы пребывание школьников на дистанционном обучении в пандемию не сказалось на результатах ЕГЭ, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время рабочей поездки в Пермский край."Сделаем всё, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на итоговой аттестации... Спрогнозировать результаты сложно", - заявил Виктор Басюк.Он подчеркнул, что уже во всех субъектах РФ идёт очный образовательный процесс в школах благодаря нормализации эпидемиологической обстановки, учащиеся возвращаются к традиционной системе обучения. По его словам, оценка знаний школьников запланирована на март.
https://sn.ria.ru/20201229/distant-1591332597.html
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россия, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), пермский край, общество