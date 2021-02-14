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В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ
В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ
Министерство просвещения РФ приложит все усилия, чтобы пребывание школьников на дистанционном обучении в пандемию не сказалось на результатах ЕГЭ, заявил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:07
2021-02-14T16:07
россия
виктор басюк
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ приложит все усилия, чтобы пребывание школьников на дистанционном обучении в пандемию не сказалось на результатах ЕГЭ, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время рабочей поездки в Пермский край."Сделаем всё, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на итоговой аттестации... Спрогнозировать результаты сложно", - заявил Виктор Басюк.Он подчеркнул, что уже во всех субъектах РФ идёт очный образовательный процесс в школах благодаря нормализации эпидемиологической обстановки, учащиеся возвращаются к традиционной системе обучения. По его словам, оценка знаний школьников запланирована на март.
https://sn.ria.ru/20201229/distant-1591332597.html
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россия, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), пермский край, общество

В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ

16:07 14.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ приложит все усилия, чтобы пребывание школьников на дистанционном обучении в пандемию не сказалось на результатах ЕГЭ, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время рабочей поездки в Пермский край.
"Сделаем всё, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на итоговой аттестации... Спрогнозировать результаты сложно", - заявил Виктор Басюк.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 09:40
Кравцов: влияние дистанта на качество знаний школьников будет видно позже
Он подчеркнул, что уже во всех субъектах РФ идёт очный образовательный процесс в школах благодаря нормализации эпидемиологической обстановки, учащиеся возвращаются к традиционной системе обучения. По его словам, оценка знаний школьников запланирована на март.

Мы не хотели сразу начинать с оценки (знаний), нужно чтобы ребята после долгого перерыва адаптировались, оценку знаний планируем провести в конце этой четверти, чтобы в мае была возможность наверстать, если выявится дефицит.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк
Виктор Басюк
замминистра просвещения России
Эрнетта Беткер - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 09:00
Между нами монитор: как педагоги допобразования выживали в онлайне
 
РоссияВиктор БасюкМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Пермский крайОбщество
 
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