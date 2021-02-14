https://ria.ru/20210214/distant-1597430278.html

В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ

В Минпросвещения считают, что дистант не скажется на результатах ЕГЭ

Министерство просвещения РФ приложит все усилия, чтобы пребывание школьников на дистанционном обучении в пандемию не сказалось на результатах ЕГЭ, заявил... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:07

2021-02-14T16:07

2021-02-14T16:07

россия

виктор басюк

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ приложит все усилия, чтобы пребывание школьников на дистанционном обучении в пандемию не сказалось на результатах ЕГЭ, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время рабочей поездки в Пермский край."Сделаем всё, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на итоговой аттестации... Спрогнозировать результаты сложно", - заявил Виктор Басюк.Он подчеркнул, что уже во всех субъектах РФ идёт очный образовательный процесс в школах благодаря нормализации эпидемиологической обстановки, учащиеся возвращаются к традиционной системе обучения. По его словам, оценка знаний школьников запланирована на март.

https://sn.ria.ru/20201229/distant-1591332597.html

https://sn.ria.ru/20210205/dopobrazovanie-1595960113.html

россия

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), пермский край, общество