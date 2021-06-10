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Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов - РИА Новости, 11.06.2021
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов
Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-10T20:48
2021-06-11T09:24
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россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать итогов тестирования, и о графике публикации результатов ЕГЭ 2021 — в материале РИА Новости. График публикации результатов ЕГЭ 2021В письме Рособрнадзора 10-184 от 19.05.2021 представлен график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2021 году. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.Сколько длится обработка результатов— Обработка бланков ЕГЭ, а также проверка ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом длится от 3 до 6 дней, — объяснили РИА Новости в Рособрнадзоре. — После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационныхработ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня. Затем утвержденные результаты экзамены поступают в школы, а также профильные органы власти.Где и как узнать результаты ЕГЭОбычно результаты экзамена вывешивают в школах после их публикации. Их также можно самостоятельно найти на официальном сайте Единого государственного экзамена. На этом интернет-ресурсе нужно будет ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, на территории которого человек проходил ЕГЭ, затем дать согласие на обработку обработку персональных данных. Кроме этого, результаты доступны на портале Госуслуг. Проверка результатов ЕГЭЗадания единого государственного экзамена с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, где нужен развернутый ответ, в том числе устный, проверяют предметные комиссии по соответствующим учебным дисциплинам. Экзаменационные работы смотрят два эксперта. В случае существенного расхождения в выставленных ими баллах назначается третья проверка. Сроки подачи апелляцииАпелляция бывает двух видов: по поводу баллов и нарушений процедуры экзамена. В первом случае подать заявление на пересчет баллов по ЕГЭ можно только в течение двух дней после даты официальной публикации результатов экзамена. Для подобной процедуры необходимо соответствующее заявление в двух экземплярах, бланк выдает школа-организатор ЕГЭ. Если были нарушения во время процедуры ЕГЭ, то апелляцию нужно подать в этот же день, не выходя из школы.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов

20:48 10.06.2021 (обновлено: 09:24 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать итогов тестирования, и о графике публикации результатов ЕГЭ 2021 — в материале РИА Новости.

График публикации результатов ЕГЭ 2021

В письме Рособрнадзора 10-184 от 19.05.2021 представлен график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2021 году. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.

Экзамен

Дата экзамена

Завершение обработки работ на региональном уровне

(не позднее указанной даты)

Направление результатов в регионы после обработки на федеральном уровне

(не позднее указанной даты)

Официальный день объявления результатов

(не позднее указанной даты)

География, литература, химия

31.05 (пн)

04.06 (пт)

14.06 (пн)

17.06 (чт)

Русский язык

03.06 (чт)

09.06 (ср)

17.06 (чт)

22.06 (вт)

Русский язык

04.06 (пт

10.06 (чт)

18.06 (пт)

23.06 (ср)

Математика (профильный уровень)

07.06 (пн)

11.06 (пт)

20.06 (вск)

23.06 (ср)

История, физика

11.06 (пт)

15.06 (вт)

23.06 (ср)

28.06 (пн)

Общество-знание

15.06 (вт)

19.06 (сб)

27.06 (вск)

30.06 (ср)

Биология

18.06 (пт)

22.06 (вт)

30.06 (ср)

05.07 (пн)

Иностранные языки (письменно)

18.06 (пт)

22.06 (вт)

04.07 (вск)

07.07 (ср)

Иностранные языки (устно)

21.06 (пн)

25.06 (пт)

04.07 (вск)

07.07 (ср)

Иностранные языки (устно)

22.06 (вт)

26.06 (сб)

04.07 (вск)

07.07 (ср)

Информатика и ИКТ

25.06 (пт)

27.06 (вск)

05.07 (пн)

08.07 (чт)

Резерв География, литература, биология, история, русский язык, иностранные языки (устно)

28.06 (пн)

01.07 (чт)

09.07 (пт)

14.07 (ср)

Резерв Обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменно), математика (профильный уровень), информатика и ИКТ

29.06 (вт)

02.07 (пт)

09.07 (пт)

14.07 (ср)

Резерв по всем учебным предметам

02.07 (пт)

05.07 (пн)

09.07 (пт)

14.07 (ср)

Сколько длится обработка результатов

— Обработка бланков ЕГЭ, а также проверка ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом длится от 3 до 6 дней, — объяснили РИА Новости в Рособрнадзоре. — После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационных
работ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Затем утвержденные результаты экзамены поступают в школы, а также профильные органы власти.
— Ознакомление участников экзамена с результатами ЕГЭ происходит в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, которые осуществляют управление в сфере образования. Указанный день считается официальным днем объявления результатов экзаменов, — добавили эксперты.

Где и как узнать результаты ЕГЭ

Обычно результаты экзамена вывешивают в школах после их публикации. Их также можно самостоятельно найти на официальном сайте Единого государственного экзамена. На этом интернет-ресурсе нужно будет ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, на территории которого человек проходил ЕГЭ, затем дать согласие на обработку обработку персональных данных. Кроме этого, результаты доступны на портале Госуслуг.
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Минимальные баллы ЕГЭ-2021: порог для получения аттестата и поступления

Проверка результатов ЕГЭ

Задания единого государственного экзамена с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, где нужен развернутый ответ, в том числе устный, проверяют предметные комиссии по соответствующим учебным дисциплинам. Экзаменационные работы смотрят два эксперта. В случае существенного расхождения в выставленных ими баллах назначается третья проверка.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Единый госэкзамен по русскому языку

Сроки подачи апелляции

Апелляция бывает двух видов: по поводу баллов и нарушений процедуры экзамена. В первом случае подать заявление на пересчет баллов по ЕГЭ можно только в течение двух дней после даты официальной публикации результатов экзамена. Для подобной процедуры необходимо соответствующее заявление в двух экземплярах, бланк выдает школа-организатор ЕГЭ. Если были нарушения во время процедуры ЕГЭ, то апелляцию нужно подать в этот же день, не выходя из школы.
 
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