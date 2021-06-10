https://ria.ru/20210610/rezultaty-1736539876.html

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов - РИА Новости, 11.06.2021

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2021: график публикации результатов

Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-10T20:48

2021-06-10T20:48

2021-06-11T09:24

социальный навигатор

сн_образование

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать итогов тестирования, и о графике публикации результатов ЕГЭ 2021 — в материале РИА Новости. График публикации результатов ЕГЭ 2021В письме Рособрнадзора 10-184 от 19.05.2021 представлен график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2021 году. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.Сколько длится обработка результатов— Обработка бланков ЕГЭ, а также проверка ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом длится от 3 до 6 дней, — объяснили РИА Новости в Рособрнадзоре. — После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационныхработ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня. Затем утвержденные результаты экзамены поступают в школы, а также профильные органы власти.Где и как узнать результаты ЕГЭОбычно результаты экзамена вывешивают в школах после их публикации. Их также можно самостоятельно найти на официальном сайте Единого государственного экзамена. На этом интернет-ресурсе нужно будет ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, на территории которого человек проходил ЕГЭ, затем дать согласие на обработку обработку персональных данных. Кроме этого, результаты доступны на портале Госуслуг. Проверка результатов ЕГЭЗадания единого государственного экзамена с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, где нужен развернутый ответ, в том числе устный, проверяют предметные комиссии по соответствующим учебным дисциплинам. Экзаменационные работы смотрят два эксперта. В случае существенного расхождения в выставленных ими баллах назначается третья проверка. Сроки подачи апелляцииАпелляция бывает двух видов: по поводу баллов и нарушений процедуры экзамена. В первом случае подать заявление на пересчет баллов по ЕГЭ можно только в течение двух дней после даты официальной публикации результатов экзамена. Для подобной процедуры необходимо соответствующее заявление в двух экземплярах, бланк выдает школа-организатор ЕГЭ. Если были нарушения во время процедуры ЕГЭ, то апелляцию нужно подать в этот же день, не выходя из школы.

https://ria.ru/20210603/ege-1735501889.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество