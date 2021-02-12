https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597273646.html

Эксперт защиты не нашел клеветы в высказываниях Навального

Эксперт защиты не нашел клеветы в высказываниях Навального

Эксперт стороны защиты Алексея Навального по делу о клевете, профессор Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Александр Баранов заявил в суде, что... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:38

2021-02-12T19:38

2021-02-12T19:39

россия

александр баранов

ив роше

алексей навальный

российская академия наук

германия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эксперт стороны защиты Алексея Навального по делу о клевете, профессор Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Александр Баранов заявил в суде, что тот употребил в адрес героев видеоролика в поддержку поправок в Конституцию РФ слова с негативной оценкой, но в переносном значении."Все слова, которые в выражении есть, передают негативное значение: голубчики, холуй и прочие - это все негативная оценка. Основная сложность со словом "предатели", оно используется в двух значениях. Прямое - изменник родине, второе - переносное. Так могут назвать человека, чтобы передать к нему негативную оценку", - сказал на допросе Баранов.Эксперт защиты отметил, что все слова, сказанные подсудимым, не могут являться клеветой, поскольку они являются оценкой, а не утверждениями - то есть их нельзя проверить на соответствие действительности.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597253983.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597254118.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр баранов, ив роше, алексей навальный, российская академия наук, германия