Эксперт защиты не нашел клеветы в высказываниях Навального
19:38 12.02.2021 (обновлено: 19:39 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эксперт стороны защиты Алексея Навального по делу о клевете, профессор Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Александр Баранов заявил в суде, что тот употребил в адрес героев видеоролика в поддержку поправок в Конституцию РФ слова с негативной оценкой, но в переносном значении.
"Все слова, которые в выражении есть, передают негативное значение: голубчики, холуй и прочие - это все негативная оценка. Основная сложность со словом "предатели", оно используется в двух значениях. Прямое - изменник родине, второе - переносное. Так могут назвать человека, чтобы передать к нему негативную оценку", - сказал на допросе Баранов.
Эксперт защиты отметил, что все слова, сказанные подсудимым, не могут являться клеветой, поскольку они являются оценкой, а не утверждениями - то есть их нельзя проверить на соответствие действительности.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.