https://ria.ru/20210212/lenoblast-1597267688.html

Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта

Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта

Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке малого экспорта, сообщил представитель пресс-службы областной администрации со... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:59

2021-02-12T18:59

2021-02-12T18:59

ленинградская область

российский экспортный центр (рэц)

александр дрозденко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке малого экспорта, сообщил представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на рейтинг эффективности Российского экспортного центра (РЭЦ). По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Общий объем поддержанного экспорта за год составил почти 32 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов.Он также отметил, что продукция Ленобласти экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 31 контракт был заключен на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 29 — на товары областного агропрома, 12 — оборудования и приборов. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того, заводского комплекса по переработке шин в Казахстан, ферментированного иван-чая в Германию и батончиков-мюсли в Китай.

https://ria.ru/20210209/dorogi-1596704212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), александр дрозденко, экономика