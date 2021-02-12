Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке малого экспорта, сообщил представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на рейтинг эффективности Российского экспортного центра (РЭЦ).
По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Общий объем поддержанного экспорта за год составил почти 32 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов.
"Национальным проектом перед нами поставлена амбициозная задача по развитию экспортного потенциала наших малых и средних компаний. В Ленинградской области применяется комплексный подход к поддержке — наш центр сопровождает предпринимателей от идеи до заключения зарубежных контрактов.
Одними из первых регионов мы внедрили субсидии на экспортные расходы, создали эффективный Клуб экспортеров для взаимодействия, ежегодно обучаем десятки бизнесменов экспортным навыкам. Эта системная работа дает хороший результат", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя рейтинг Российского экспортного центра.