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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210212/lenoblast-1597267688.html
Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта
Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта
Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке малого экспорта, сообщил представитель пресс-службы областной администрации со... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:59
2021-02-12T18:59
ленинградская область
российский экспортный центр (рэц)
александр дрозденко
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке малого экспорта, сообщил представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на рейтинг эффективности Российского экспортного центра (РЭЦ). По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Общий объем поддержанного экспорта за год составил почти 32 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов.Он также отметил, что продукция Ленобласти экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 31 контракт был заключен на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 29 — на товары областного агропрома, 12 — оборудования и приборов. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того, заводского комплекса по переработке шин в Казахстан, ферментированного иван-чая в Германию и батончиков-мюсли в Китай.
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российский экспортный центр (рэц), александр дрозденко, экономика

Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта

18:59 12.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов по поддержке малого экспорта, сообщил представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на рейтинг эффективности Российского экспортного центра (РЭЦ).
По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленинградской области 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Общий объем поддержанного экспорта за год составил почти 32 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов.
"Национальным проектом перед нами поставлена амбициозная задача по развитию экспортного потенциала наших малых и средних компаний. В Ленинградской области применяется комплексный подход к поддержке — наш центр сопровождает предпринимателей от идеи до заключения зарубежных контрактов.
Одними из первых регионов мы внедрили субсидии на экспортные расходы, создали эффективный Клуб экспортеров для взаимодействия, ежегодно обучаем десятки бизнесменов экспортным навыкам. Эта системная работа дает хороший результат", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя рейтинг Российского экспортного центра.
Он также отметил, что продукция Ленобласти экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 31 контракт был заключен на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 29 — на товары областного агропрома, 12 — оборудования и приборов.
Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того, заводского комплекса по переработке шин в Казахстан, ферментированного иван-чая в Германию и батончиков-мюсли в Китай.
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Ленинградская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Александр ДрозденкоЭкономика
 
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