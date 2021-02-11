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https://ria.ru/20210211/ekspert-1596936073.html
Эксперт прокомментировал первый разговор Байдена и Си Цзиньпина
Эксперт прокомментировал первый разговор Байдена и Си Цзиньпина
Стратегическое противостояние и конкуренция Вашингтона и Пекина продолжатся из-за разных взглядов на ряд вопросов, несмотря на первый телефонный разговор... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:44
2021-02-11T09:44
южно-китайское море
дональд трамп
тибет
си цзиньпин
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стратегическое противостояние и конкуренция Вашингтона и Пекина продолжатся из-за разных взглядов на ряд вопросов, несмотря на первый телефонный разговор лидеров США и КНР, но у сторон есть возможность договориться по вопросам торгового соглашения, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Как отметил Кортунов, стилистика новой администрации США сильно отличается от стилистики экс-президента Дональда Трампа, Байден имеет более обширный опыт в международных делах и стремится избегать острых конфликтов.Он пояснил, что достичь какой-то всеобъемлющей договоренности между Вашингтоном и Пекином о правилах игры, как должен развиваться мир, нельзя."Конкуренция в целом ряде областей будет продолжаться. Конечно, есть принципиально разные взгляды на права человека, и Вашингтон будет продолжать использовать "болевые точки" Китая для того, чтобы оказывать на него политическое давление", - добавил он.По словам Кортунова, такими "болевыми точками" являются вопросы Гонконга, Синьцзяна, Тибета, прав человека и Тайваня.Гендиректор РСМД подчеркнул, что существует целый ряд геополитических конфликтов, которые в той или иной форме будут продолжаться: возможные кризисы или обострения отношений из-за поддержки Вашингтоном Тайбэя, разные позиции по вопросам спорных территорий в Южно-Китайском море.Ранее Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным Белого дома, Байден заявил китайскому коллеге о "фундаментальной обеспокоенности" действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал "практичное, ориентированное на результат" общение с китайской стороной.В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира. Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, договорились поддерживать тесный контакт.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также Вашингтон призывает, Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
https://ria.ru/20210130/ucheniya-1595232199.html
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южно-китайское море, дональд трамп, тибет, си цзиньпин, джо байден, сша, в мире

Эксперт прокомментировал первый разговор Байдена и Си Цзиньпина

09:44 11.02.2021
 
© Фото : Медиакорпорации Китая Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Медиакорпорации Китая
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стратегическое противостояние и конкуренция Вашингтона и Пекина продолжатся из-за разных взглядов на ряд вопросов, несмотря на первый телефонный разговор лидеров США и КНР, но у сторон есть возможность договориться по вопросам торгового соглашения, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Как отметил Кортунов, стилистика новой администрации США сильно отличается от стилистики экс-президента Дональда Трампа, Байден имеет более обширный опыт в международных делах и стремится избегать острых конфликтов.
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"Есть определенные возможности для того, чтобы договориться по целому ряду важных вопросов, разделяющих две страны. Я думаю, что в ближайшем будущем самое важное и для Вашингтона, и для Пекина - это все-таки избежать полноформатной торговой войны и подписать торговое соглашение. Это, в принципе, в пределах достижимого. Я думаю, что в этом году такое соглашение будет подписано, и экономические связи между двумя странами начнут постепенно восстанавливаться", - сказал эксперт РИА Новости.
Он пояснил, что достичь какой-то всеобъемлющей договоренности между Вашингтоном и Пекином о правилах игры, как должен развиваться мир, нельзя.
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"Конкуренция в целом ряде областей будет продолжаться. Конечно, есть принципиально разные взгляды на права человека, и Вашингтон будет продолжать использовать "болевые точки" Китая для того, чтобы оказывать на него политическое давление", - добавил он.
По словам Кортунова, такими "болевыми точками" являются вопросы Гонконга, Синьцзяна, Тибета, прав человека и Тайваня.
"Это те направления, по которым давление будет продолжаться или даже усиливаться, поскольку для Трампа вопрос о правах человека был сугубо вторичным, но для демократа Байдена он гораздо более важный. Кроме того, едва ли удастся договориться по вопросам лидерства в новых технологиях. Естественно, что здесь будет острая конкуренция, и Соединенные Штаты будут использовать различные инструменты, в том числе и санкции, чтобы затормозить продвижение Китая к лидерству в таких областях, как искусственный интеллект или телекоммуникационные сети", - сказал Кортунов.
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Гендиректор РСМД подчеркнул, что существует целый ряд геополитических конфликтов, которые в той или иной форме будут продолжаться: возможные кризисы или обострения отношений из-за поддержки Вашингтоном Тайбэя, разные позиции по вопросам спорных территорий в Южно-Китайском море.
"Поэтому, подводя итог, можно сказать, что да, тактические перемирие и ситуативные договоренности будут. Они имеют смысл, в них заинтересованы обе стороны. Но стратегическое противостояние и конкуренция США и Китая продолжится, и это, по всей видимости, такой долгоиграющий тренд в мировой политике, который вряд ли сойдет на нет в обозримом будущем", - подытожил Кортунов.
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Ранее Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным Белого дома, Байден заявил китайскому коллеге о "фундаментальной обеспокоенности" действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал "практичное, ориентированное на результат" общение с китайской стороной.
В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира. Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, договорились поддерживать тесный контакт.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также Вашингтон призывает, Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
 
Южно-Китайское мореДональд ТрампТибетСи ЦзиньпинДжо БайденСШАВ мире
 
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