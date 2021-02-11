https://ria.ru/20210211/ekspert-1596936073.html

Эксперт прокомментировал первый разговор Байдена и Си Цзиньпина

Эксперт прокомментировал первый разговор Байдена и Си Цзиньпина

Стратегическое противостояние и конкуренция Вашингтона и Пекина продолжатся из-за разных взглядов на ряд вопросов, несмотря на первый телефонный разговор... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:44

2021-02-11T09:44

2021-02-11T09:44

южно-китайское море

дональд трамп

тибет

си цзиньпин

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стратегическое противостояние и конкуренция Вашингтона и Пекина продолжатся из-за разных взглядов на ряд вопросов, несмотря на первый телефонный разговор лидеров США и КНР, но у сторон есть возможность договориться по вопросам торгового соглашения, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Как отметил Кортунов, стилистика новой администрации США сильно отличается от стилистики экс-президента Дональда Трампа, Байден имеет более обширный опыт в международных делах и стремится избегать острых конфликтов.Он пояснил, что достичь какой-то всеобъемлющей договоренности между Вашингтоном и Пекином о правилах игры, как должен развиваться мир, нельзя."Конкуренция в целом ряде областей будет продолжаться. Конечно, есть принципиально разные взгляды на права человека, и Вашингтон будет продолжать использовать "болевые точки" Китая для того, чтобы оказывать на него политическое давление", - добавил он.По словам Кортунова, такими "болевыми точками" являются вопросы Гонконга, Синьцзяна, Тибета, прав человека и Тайваня.Гендиректор РСМД подчеркнул, что существует целый ряд геополитических конфликтов, которые в той или иной форме будут продолжаться: возможные кризисы или обострения отношений из-за поддержки Вашингтоном Тайбэя, разные позиции по вопросам спорных территорий в Южно-Китайском море.Ранее Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным Белого дома, Байден заявил китайскому коллеге о "фундаментальной обеспокоенности" действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал "практичное, ориентированное на результат" общение с китайской стороной.В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира. Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, договорились поддерживать тесный контакт.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также Вашингтон призывает, Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20210130/ucheniya-1595232199.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/kitay-1593944473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/1594893732.html

https://ria.ru/20210121/kitay-1593943481.html

южно-китайское море

тибет

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-китайское море, дональд трамп, тибет, си цзиньпин, джо байден, сша, в мире