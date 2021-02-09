https://ria.ru/20210209/shtrafy-1596683488.html

Госдума одобрила штрафы для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ

Госдума одобрила штрафы для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ

Государственная дума поддержала поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан. Они составят от 50... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:58

2021-02-09T14:58

2021-02-09T16:53

антон горелкин

youtube

госдума рф

александр хинштейн

twitter

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Государственная дума поддержала поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан. Они составят от 50 тысяч до трех миллионов рублей.Изменения относятся ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета.Автором поправки стал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Она вводит штрафы за неисполнение закона владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Соответствующим положением предлагается дополнить статью 19.7 КоАП.Теперь нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч; для юрлиц — от полутора до трех миллионов рублей.В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Согласно документу, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор после подтверждения внешнеполитического ведомства сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, и после этого в отношении платформы могут ввести ограничения.Закон будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД может отменить санкции. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, сообщал РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Как пояснял РИА Новости Хинштейн, блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другого не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.

https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/platforma-1584455674.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, youtube, госдума рф, александр хинштейн, twitter, политика