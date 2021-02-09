https://ria.ru/20210209/serebrennikov-1596730547.html
Калягин: обществу надо знать, почему договор с Серебренниковым не продлен
Калягин: обществу надо знать, почему договор с Серебренниковым не продлен
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин считает, что у общества есть право знать, почему контракт с худруком театра "Гоголь-центр" Кириллом РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:07
2021-02-09T19:07
2021-02-09T19:07
культура
алексей агранович
театр
новости культуры
гоголь-центр
союз театральных деятелей россии
кирилл серебренников
александр калягин
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин считает, что у общества есть право знать, почему контракт с худруком театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым не был продлен.Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо режиссера Кирилла Серебренникова назначен Алексей Агранович. Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от депкульта, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Он попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".Калягин отметил, что у учредителя есть полное право не продлевать контракт с режиссером.По его словам, он не может найти сколько-нибудь веских мотивов для подобного решения. "Зачем устраивать этот фарс с политическим подтекстом? Зачем провоцировать напряжение в обществе, и без того наэлектризованном?" - добавил глава СТД.Он отметил, что не нашел на сайте департамента культуры Москвы новости о назначении Аграновича – вместо этого, по его словам, там размещены "совершенно невинные сообщения"."А про "Гоголь-центр" ни слова, и как это понимать? А я жду диалога с обществом – наивно, ведь правда?" - заключил Калягин."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
https://ria.ru/20210203/gogol-tsentr-1595778439.html
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алексей агранович, театр, новости культуры, гоголь-центр, союз театральных деятелей россии, кирилл серебренников, александр калягин
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин считает, что у общества есть право знать, почему контракт с худруком театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым не был продлен.
Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо режиссера Кирилла Серебренникова назначен
Алексей Агранович. Серебренников попрощался
в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от депкульта, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Он попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".
Калягин отметил, что у учредителя есть полное право не продлевать контракт с режиссером.
"Более того, по п. 2 ст. 278 Трудового кодекса предусматривается расторжение трудового договора с руководителем без каких-либо виновных действий с его стороны и даже без объяснения причин. Все правильно, никто не оспаривает право учредителя принимать то или иное решение или корректировать его. Но у общества есть право знать, почему оно было принято", - заявил Калягин, слова которого приводит пресс-служба СТД.
По его словам, он не может найти сколько-нибудь веских мотивов для подобного решения. "Зачем устраивать этот фарс с политическим подтекстом? Зачем провоцировать напряжение в обществе, и без того наэлектризованном?" - добавил глава СТД.
Он отметил, что не нашел на сайте департамента культуры Москвы новости о назначении Аграновича – вместо этого, по его словам, там размещены "совершенно невинные сообщения".
"А про "Гоголь-центр" ни слова, и как это понимать? А я жду диалога с обществом – наивно, ведь правда?" - заключил Калягин.
"Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.