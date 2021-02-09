Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210209/khudruk-1596675086.html
Новым худруком "Гоголь-центра" стал Алексей Агранович
Новым худруком "Гоголь-центра" стал Алексей Агранович
Художественным руководителем театра "Гоголь-центр" вместо Кирилла Серебренникова назначен Алексей Агранович, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:16
2021-02-09T16:19
культура
алексей агранович
театр
гоголь-центр
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/143894/48/1438944846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aacaa9319f86e62a42bd2e45b0d73a66.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Художественным руководителем театра "Гоголь-центр" вместо Кирилла Серебренникова назначен Алексей Агранович, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры Москвы. Он возглавит театр с 26 февраля, уточнили в пресс-службе. Сам Агранович заявил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан.Ранее Серебренников сообщил в Instagram, что получил от департамента культуры письмо, в котором говорится, что срок договора с ним истекает 25 февраля. Он попрощался с труппой и призвал ее постараться сделать так, чтобы "театр остался живым"."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства: помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, там проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/143894/48/1438944846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bde4723a2e37c49dbce5d379b50fd3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей агранович, театр, гоголь-центр, москва

Новым худруком "Гоголь-центра" стал Алексей Агранович

14:16 09.02.2021 (обновлено: 16:19 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Московского театра "Гоголь-центр".
Здание Московского театра Гоголь-центр. - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Художественным руководителем театра "Гоголь-центр" вместо Кирилла Серебренникова назначен Алексей Агранович, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Он возглавит театр с 26 февраля, уточнили в пресс-службе. Сам Агранович заявил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан.
Ранее Серебренников сообщил в Instagram, что получил от департамента культуры письмо, в котором говорится, что срок договора с ним истекает 25 февраля. Он попрощался с труппой и призвал ее постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".
"Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства: помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, там проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Алексей Агранович
Актер Алексей Агранович - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Алексей Агранович
 
КультураАлексей АграновичТеатрГоголь-центрМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния