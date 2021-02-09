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Новым худруком "Гоголь-центра" стал Алексей Агранович

Новым худруком "Гоголь-центра" стал Алексей Агранович

Художественным руководителем театра "Гоголь-центр" вместо Кирилла Серебренникова назначен Алексей Агранович, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:16

2021-02-09T14:16

2021-02-09T16:19

культура

алексей агранович

театр

гоголь-центр

москва

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Художественным руководителем театра "Гоголь-центр" вместо Кирилла Серебренникова назначен Алексей Агранович, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры Москвы. Он возглавит театр с 26 февраля, уточнили в пресс-службе. Сам Агранович заявил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан.Ранее Серебренников сообщил в Instagram, что получил от департамента культуры письмо, в котором говорится, что срок договора с ним истекает 25 февраля. Он попрощался с труппой и призвал ее постараться сделать так, чтобы "театр остался живым"."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства: помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, там проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей агранович, театр, гоголь-центр, москва