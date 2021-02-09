Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. "Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей", — написал он.