https://ria.ru/20210209/serebrennikov-1596628344.html
Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"
Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"
Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников попрощался в инстаграме c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:29
2021-02-09T10:29
2021-02-09T13:01
новости культуры
культура
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников попрощался в инстаграме c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающего об истечении срока договора с ним 25 февраля.Худрук призвал труппу не унывать и постараться сделать так, чтобы театр остался живым.
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