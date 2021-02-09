https://ria.ru/20210209/protokoly-1596699343.html

В Петербурге рассказали о наказаниях за участие детей в незаконных акциях

В Петербурге рассказали о наказаниях за участие детей в незаконных акциях

Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели около 30 протоколов, составленных после задержаний из-за участия в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:22

2021-02-09T16:22

2021-02-09T16:22

алексей навальный

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595730331_0:23:3079:1754_1920x0_80_0_0_842cb32a78f8c22540c8adebe78a5787.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели около 30 протоколов, составленных после задержаний из-за участия в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге, кому-то выписали предупреждения, кто-то получил штраф, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина."Сегодня я участвую в рассмотрении порядка 30-40 протоколов в рамках комиссий по делам несовершеннолетних. По итогам их в отношении родителей применялись виды административных взысканий в виде предупреждений, выписано несколько штрафов по итогам работы комиссий в течение двух дней", - сообщила Митянина журналистам.Уполномоченный по правам детей добавила, что самый большой по сумме штраф - 4 тысячи рублей – был выписан в отношении несовершеннолетнего, который по возрасту уже может быть привлечен к административной ответственности, по статье КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологического режима.Она уточнила, что на комиссиях, где рассматривались вопросы об участии подростков в несогласованных мероприятиях, все они отвечали примерно одинаково."Все как один говорили, что просто решили прогуляться в центре, посмотреть на достопримечательности, так как в их районах их мало. А о месте и времени митингов не знали", - сказала омбудсмен.По словам Митяниной, ни один из опрошенных подростков не пожаловался на действия полиции во время задержаний из-за участия в несогласованных мероприятиях.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов. Также 23 и 31 января в российских городах также проходили несогласованные акции, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, санкт-петербург, происшествия