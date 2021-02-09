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В Петербурге рассказали о наказаниях за участие детей в незаконных акциях
В Петербурге рассказали о наказаниях за участие детей в незаконных акциях
Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели около 30 протоколов, составленных после задержаний из-за участия в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:22
2021-02-09T16:22
алексей навальный
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели около 30 протоколов, составленных после задержаний из-за участия в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге, кому-то выписали предупреждения, кто-то получил штраф, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина."Сегодня я участвую в рассмотрении порядка 30-40 протоколов в рамках комиссий по делам несовершеннолетних. По итогам их в отношении родителей применялись виды административных взысканий в виде предупреждений, выписано несколько штрафов по итогам работы комиссий в течение двух дней", - сообщила Митянина журналистам.Уполномоченный по правам детей добавила, что самый большой по сумме штраф - 4 тысячи рублей – был выписан в отношении несовершеннолетнего, который по возрасту уже может быть привлечен к административной ответственности, по статье КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологического режима.Она уточнила, что на комиссиях, где рассматривались вопросы об участии подростков в несогласованных мероприятиях, все они отвечали примерно одинаково."Все как один говорили, что просто решили прогуляться в центре, посмотреть на достопримечательности, так как в их районах их мало. А о месте и времени митингов не знали", - сказала омбудсмен.По словам Митяниной, ни один из опрошенных подростков не пожаловался на действия полиции во время задержаний из-за участия в несогласованных мероприятиях.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов. Также 23 и 31 января в российских городах также проходили несогласованные акции, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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алексей навальный, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге рассказали о наказаниях за участие детей в незаконных акциях

16:22 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели около 30 протоколов, составленных после задержаний из-за участия в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге, кому-то выписали предупреждения, кто-то получил штраф, сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.
"Сегодня я участвую в рассмотрении порядка 30-40 протоколов в рамках комиссий по делам несовершеннолетних. По итогам их в отношении родителей применялись виды административных взысканий в виде предупреждений, выписано несколько штрафов по итогам работы комиссий в течение двух дней", - сообщила Митянина журналистам.
Уполномоченный по правам детей добавила, что самый большой по сумме штраф - 4 тысячи рублей – был выписан в отношении несовершеннолетнего, который по возрасту уже может быть привлечен к административной ответственности, по статье КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

"У меня сложился определенный психологический портрет такого несовершеннолетнего: это подростки 15-16 лет, которые хорошо информированы, получают информацию из интернета. Меня смутило то, что все говорят одну и ту же легенду, такое ощущение, что все они были подготовлены", - добавила Митянина.

Она уточнила, что на комиссиях, где рассматривались вопросы об участии подростков в несогласованных мероприятиях, все они отвечали примерно одинаково.
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"Все как один говорили, что просто решили прогуляться в центре, посмотреть на достопримечательности, так как в их районах их мало. А о месте и времени митингов не знали", - сказала омбудсмен.
По словам Митяниной, ни один из опрошенных подростков не пожаловался на действия полиции во время задержаний из-за участия в несогласованных мероприятиях.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов. Также 23 и 31 января в российских городах также проходили несогласованные акции, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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