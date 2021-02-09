https://ria.ru/20210209/narkotiki-1596706874.html
В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына
В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына
Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:08
2021-02-09T17:08
2021-02-09T17:08
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151713/54/1517135437_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_e0b66e2807a8b4f7d909658a6731f205.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 по Ташкентской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем находился 42-летний петербуржец, на пассажирском сидении - его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках. Оба взрослых нервничали."Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа. Мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования на предмет наличия у него наркотического опьянения, после чего супружескую пару отвезли в отдел полиции. В ходе досмотра у супругов изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика", - сказано в сообщении.Полицейские с привлечением органов опеки решили вопрос о передаче ребенка под присмотр его бабушке.В отношении его родителей возбуждено уголовное дело, они оба задержаны.
https://ria.ru/20210209/delo-1596660169.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151713/54/1517135437_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_0248aeb26de223d87ff222d030332f2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости.
Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
.
"Задержана семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына. Автомобиль с супругами был остановлен за ночную езду по "встречке", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 по Ташкентской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем находился 42-летний петербуржец, на пассажирском сидении - его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках. Оба взрослых нервничали.
"Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа. Мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования на предмет наличия у него наркотического опьянения, после чего супружескую пару отвезли в отдел полиции. В ходе досмотра у супругов изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика", - сказано в сообщении.
Полицейские с привлечением органов опеки решили вопрос о передаче ребенка под присмотр его бабушке.
В отношении его родителей возбуждено уголовное дело, они оба задержаны.