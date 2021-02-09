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В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына
В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына
Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:08
2021-02-09T17:08
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 по Ташкентской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем находился 42-летний петербуржец, на пассажирском сидении - его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках. Оба взрослых нервничали."Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа. Мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования на предмет наличия у него наркотического опьянения, после чего супружескую пару отвезли в отдел полиции. В ходе досмотра у супругов изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика", - сказано в сообщении.Полицейские с привлечением органов опеки решили вопрос о передаче ребенка под присмотр его бабушке.В отношении его родителей возбуждено уголовное дело, они оба задержаны.
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына

17:08 09.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержана семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына. Автомобиль с супругами был остановлен за ночную езду по "встречке", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 по Ташкентской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем находился 42-летний петербуржец, на пассажирском сидении - его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках. Оба взрослых нервничали.
"Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа. Мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования на предмет наличия у него наркотического опьянения, после чего супружескую пару отвезли в отдел полиции. В ходе досмотра у супругов изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика", - сказано в сообщении.
Полицейские с привлечением органов опеки решили вопрос о передаче ребенка под присмотр его бабушке.
В отношении его родителей возбуждено уголовное дело, они оба задержаны.
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