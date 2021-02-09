https://ria.ru/20210209/narkotiki-1596706874.html

В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына

В Петербурге задержали супругов, перевозивших наркотики в одежде сына

Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:08

2021-02-09T17:08

2021-02-09T17:08

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Семейная пара, перевозившая наркотики в одежде своего четырехлетнего сына, задержана в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 по Ташкентской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. За рулем находился 42-летний петербуржец, на пассажирском сидении - его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках. Оба взрослых нервничали."Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа. Мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования на предмет наличия у него наркотического опьянения, после чего супружескую пару отвезли в отдел полиции. В ходе досмотра у супругов изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, часть из которых была спрятана в одежде маленького мальчика", - сказано в сообщении.Полицейские с привлечением органов опеки решили вопрос о передаче ребенка под присмотр его бабушке.В отношении его родителей возбуждено уголовное дело, они оба задержаны.

https://ria.ru/20210209/delo-1596660169.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия