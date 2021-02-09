https://ria.ru/20210209/komarovskiy-1596617237.html
Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19
Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:18
2021-02-09T09:18
2021-02-09T11:37
распространение коронавируса
арег тотолян
евгений тимаков
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.Медик напомнил, что доказанных случаев немного — несколько десятков на весь мир. Однако, как отметил врач, большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы.При этом медицинская наука не подтверждает факт повторного массового заражения коронавирусом.По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, повторно заразиться коронавирусом можно после того, как иммунитет "закончится". Также высока вероятность этого при частных контактах с больными и слабом иммунитете. Повторное заражение при проблемах с иммунитетом допустил и академик РАН Арег Тотолян. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, вероятность повторного заражения мала.
https://ria.ru/20210118/myasnikov-1593457696.html
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арег тотолян, евгений тимаков, евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество