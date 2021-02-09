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Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19
Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:18
2021-02-09T11:37
распространение коронавируса
арег тотолян
евгений тимаков
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.Медик напомнил, что доказанных случаев немного — несколько десятков на весь мир. Однако, как отметил врач, большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы.При этом медицинская наука не подтверждает факт повторного массового заражения коронавирусом.По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, повторно заразиться коронавирусом можно после того, как иммунитет "закончится". Также высока вероятность этого при частных контактах с больными и слабом иммунитете. Повторное заражение при проблемах с иммунитетом допустил и академик РАН Арег Тотолян. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, вероятность повторного заражения мала.
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арег тотолян, евгений тимаков, евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество

Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19

09:18 09.02.2021 (обновлено: 11:37 09.02.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.
Медик напомнил, что доказанных случаев немного — несколько десятков на весь мир.
Однако, как отметил врач, большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы.
При этом медицинская наука не подтверждает факт повторного массового заражения коронавирусом.
"Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", — написал Комаровский.
По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, повторно заразиться коронавирусом можно после того, как иммунитет "закончится". Также высока вероятность этого при частных контактах с больными и слабом иммунитете. Повторное заражение при проблемах с иммунитетом допустил и академик РАН Арег Тотолян. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, вероятность повторного заражения мала.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Распространение коронавирусаАрег ТотолянЕвгений ТимаковЕвгений КомаровскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
 
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