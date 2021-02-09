https://ria.ru/20210209/komarovskiy-1596617237.html

Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19

Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:18

2021-02-09T09:18

2021-02-09T11:37

распространение коронавируса

арег тотолян

евгений тимаков

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.Медик напомнил, что доказанных случаев немного — несколько десятков на весь мир. Однако, как отметил врач, большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы.При этом медицинская наука не подтверждает факт повторного массового заражения коронавирусом.По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, повторно заразиться коронавирусом можно после того, как иммунитет "закончится". Также высока вероятность этого при частных контактах с больными и слабом иммунитете. Повторное заражение при проблемах с иммунитетом допустил и академик РАН Арег Тотолян. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, вероятность повторного заражения мала.

https://ria.ru/20210118/myasnikov-1593457696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, евгений тимаков, евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество