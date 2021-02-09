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https://ria.ru/20210209/borrel-1596711836.html
В Совфеде оценили слова Борреля об отношениях между Евросоюзом и Россией
В Совфеде оценили слова Борреля об отношениях между Евросоюзом и Россией
Россия заинтересована в восстановлении и развитии отношений с ЕС, но только на равноправной и взаимовыгодной основе без давления со стороны Запада, заявил РИА... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:39
2021-02-09T17:39
замена условного срока навального
россия
европарламент
жозеп боррель
владимир джабаров
ив роше
алексей навальный
совет федерации рф
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении и развитии отношений с ЕС, но только на равноправной и взаимовыгодной основе без давления со стороны Запада, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на заседании Европарламента, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС и назвал отношения с ней зашедшими в тупик."Я категорически не согласен с такой оценкой. Россия заинтересована в восстановлении и развитии отношений с ЕС, мы никогда этого не скрывали, ведь Евросоюз - один из наших основных партнеров. Но эти отношения должны быть равноправными и взаимовыгодными", - заявил Джабаров.Пока, по его словам, можно констатировать лишь попытки Запада "давить" на Россию."Своими последними действиями наша страна продемонстрировала, что является суверенным государством со своими задачами и интернами, и не надо нам ничего навязывать ни в вопросе Навального, ни в каких других. А если Боррель думал, что приедет в Москву и мы поддадимся на давление Запада, то он ошибся", - сказал сенатор.Страны ЕС критикуют решение суда по Алексею Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
https://ria.ru/20210209/zakharova-1596648748.html
https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596622076.html
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замена условного срока навального, россия, европарламент, жозеп боррель, владимир джабаров, ив роше, алексей навальный, совет федерации рф, москва, германия, в мире

В Совфеде оценили слова Борреля об отношениях между Евросоюзом и Россией

17:39 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении и развитии отношений с ЕС, но только на равноправной и взаимовыгодной основе без давления со стороны Запада, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на заседании Европарламента, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС и назвал отношения с ней зашедшими в тупик.
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"Я категорически не согласен с такой оценкой. Россия заинтересована в восстановлении и развитии отношений с ЕС, мы никогда этого не скрывали, ведь Евросоюз - один из наших основных партнеров. Но эти отношения должны быть равноправными и взаимовыгодными", - заявил Джабаров.
Пока, по его словам, можно констатировать лишь попытки Запада "давить" на Россию.
"Своими последними действиями наша страна продемонстрировала, что является суверенным государством со своими задачами и интернами, и не надо нам ничего навязывать ни в вопросе Навального, ни в каких других. А если Боррель думал, что приедет в Москву и мы поддадимся на давление Запада, то он ошибся", - сказал сенатор.
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
 
Замена условного срока НавальногоРоссияЕвропарламентЖозеп БоррельВладимир ДжабаровИв РошеАлексей НавальныйСовет Федерации РФМоскваГерманияВ мире
 
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