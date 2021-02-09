https://ria.ru/20210209/akkumulyator-1596609026.html

Эксперт рассказал, как не навредить аккумулятору авто в холода

Эксперт рассказал, как не навредить аккумулятору авто в холода

Не стоит сажать аккумулятор автомобиля до конца в попытках завести машину в мороз, заявил РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T06:50

2021-02-09T06:50

2021-02-09T07:04

россия

автостат

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москва

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Россиянам рассказали, как не навредить аккумулятору авто в холода

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Не стоит сажать аккумулятор автомобиля до конца в попытках завести машину в мороз, заявил РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто.В то же время, отмечает он, прогрев современному автомобилю не требуется вообще - достаточно минуты, чтобы двигатель начал работать в нормальном режиме и прогрелась коробка передач. По словам Моржаретто, прогрев машины должен быть небольшим по времени, но достаточным, чтобы прогрелся салон, потому что ехать, когда замерзли стекла, невозможно."Сел, завел машину, минуту прогрелась, включаешь все возможные подогревы, и как только они заработали так, что ты можешь сидеть в машине и видеть, что происходит впереди – можно ехать. Единственное, не надо сразу с места рвать во весь опор, надо относиться к автомобилю с уважением", - подчеркивает он.Морозы до минус 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщили ранее РИА Новости в столичном метеобюро.

https://ria.ru/20210208/moroz-1596581559.html

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россия, автостат, авто, москва, общество