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Эксперт рассказал, как не навредить аккумулятору авто в холода
Эксперт рассказал, как не навредить аккумулятору авто в холода
Не стоит сажать аккумулятор автомобиля до конца в попытках завести машину в мороз, заявил РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T06:50
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россия
автостат
авто
москва
общество
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Россиянам рассказали, как не навредить аккумулятору авто в холода
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Не стоит сажать аккумулятор автомобиля до конца в попытках завести машину в мороз, заявил РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто.В то же время, отмечает он, прогрев современному автомобилю не требуется вообще - достаточно минуты, чтобы двигатель начал работать в нормальном режиме и прогрелась коробка передач. По словам Моржаретто, прогрев машины должен быть небольшим по времени, но достаточным, чтобы прогрелся салон, потому что ехать, когда замерзли стекла, невозможно."Сел, завел машину, минуту прогрелась, включаешь все возможные подогревы, и как только они заработали так, что ты можешь сидеть в машине и видеть, что происходит впереди – можно ехать. Единственное, не надо сразу с места рвать во весь опор, надо относиться к автомобилю с уважением", - подчеркивает он.Морозы до минус 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщили ранее РИА Новости в столичном метеобюро.
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россия, автостат, авто, москва, общество

Эксперт рассказал, как не навредить аккумулятору авто в холода

06:50 09.02.2021 (обновлено: 07:04 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина "прикуривает" аккумулятор от другого автомобиля
Мужчина прикуривает аккумулятор от другого автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Не стоит сажать аккумулятор автомобиля до конца в попытках завести машину в мороз, заявил РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто.
"Современные машины рассчитаны на то, чтобы заводиться нормально при низких температурах. Никаких проблем по этому поводу нет, и если автомобилю не 20 лет, и ты за ним ухаживаешь, то он должен заводиться при минус 20 градусах без проблем. Если в сильный мороз пытаешься завести машину и видишь, что стартера не хватает, он прокручивается, не надо сажать аккумулятор до конца. Надо понять, почему не заводится машина. Если понимаешь, что двигатель не схватывает, до конца докручивать не надо, нужно понять, почему это происходит", - сказал эксперт.
В то же время, отмечает он, прогрев современному автомобилю не требуется вообще - достаточно минуты, чтобы двигатель начал работать в нормальном режиме и прогрелась коробка передач. По словам Моржаретто, прогрев машины должен быть небольшим по времени, но достаточным, чтобы прогрелся салон, потому что ехать, когда замерзли стекла, невозможно.
"Сел, завел машину, минуту прогрелась, включаешь все возможные подогревы, и как только они заработали так, что ты можешь сидеть в машине и видеть, что происходит впереди – можно ехать. Единственное, не надо сразу с места рвать во весь опор, надо относиться к автомобилю с уважением", - подчеркивает он.
Морозы до минус 27 градусов, сильные снегопады и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве на этой неделе, сообщили ранее РИА Новости в столичном метеобюро.
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Эксперт объяснил, как заводить автомобиль в мороз
 
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