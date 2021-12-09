https://ria.ru/20211209/akkumulyator-1762953831.html

Какой аккумулятор выбрать, чтоб авто завелось в мороз - советы экспертов

Какой аккумулятор выбрать для автомобиля в 2021: лучшие модели, описание, емкость

Какой аккумулятор выбрать, чтоб авто завелось в мороз - советы экспертов

Чтобы подобрать хороший аккумулятор для легкового автомобиля, нужно учитывать уровень энергопотребления машины и тип батареи. Какой аккумулятор выбрать, как... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:20

2021-12-09T16:20

2021-12-09T16:20

аккумуляторы

авто

автомобили

россия

автомобилисты

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Чтобы подобрать хороший аккумулятор для легкового автомобиля, нужно учитывать уровень энергопотребления машины и тип батареи. Какой аккумулятор выбрать, как правильно определить полярность, что такое резервная емкость и какие производители АКБ для авто считаются лучшими — в материале РИА Новости.Что такое аккумуляторАккумуляторная (кислотная) батарея (АКБ) — это вспомогательный источник электроэнергии в автомобиле. Работает она благодаря электрохимическим реакциям. В народе АКБ называют аккумулятором, хотя, строго говоря, это только один из элементов батареи.Основные задачи автомобильного аккумулятора — подача тока для запуска двигателя, регулирование напряжения во время его работы и снабжение электричеством токоприемников во время простоя мотора.УстройствоКлассические АКБ состоят из шести последовательно соединенных между собой "банок" мощностью по 2,1-2,2 ватта. Каждая из них в свою очередь обычно представляет собой пятьположительных и шесть отрицательных параллельных пластин с решетками из сплава свинца и антимония. На решетки нанесено активное вещество, для положительных — диоксид свинца, для отрицательных — свинец. Чтобы предотвратить короткое замыкание, пластины разделены между собой сепараторами из пористого материала. В аккумулятор заливается электролит — чаще всего из серной кислоты и дистиллированной воды.ВидыКлассифицируются батареи по составу электродов, типам электролита, покрытию свинцовых пластин. Выделяют несколько основных видов:"Основные технологии производства АКБ условно можно разделить на следующие: сурьмянистая (малосурьмянистая) Sb/Sb, кальциевая Са/Са (в том числе EFB и AGM), гибридная Sb/Ca", — рассказывает Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE."Большинство аккумуляторов сегодня (около 90 % рынка) — классические свинцово-кислотные. Они обеспечивают все необходимые характеристики, как по надежности, так и по долговечности, — рассказывает Павел Сидоров, директор по сервису и запасным частям "Авилон Мерседес-Бенц". — Если брать топовые модели машин, то на них ставятся так называемые гелевые батареи. Если кратко, суть в том, что электролит в них представляет собой более густую, чем обычно, массу, фактически это гель. Благодаря этому повышаются некоторые технические характеристики, например, морозостойкость, нечувствительность к циклам и глубине разряда".О плюсах и минусах различных видов батарей рассказывает Игорь Серебряков, директор по сервисному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр":Параметры подбораВыбирая аккумулятор для автомобиля, прежде всего необходимо знать нужные размер, емкость и пусковой ток."Вся эта информация доступна в руководстве по эксплуатации авто, если ее нет, стоит ориентироваться на показатели предыдущей батареи", — объясняет Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.ТипАккумуляторные батареи можно разделить на три основные категории: обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые."В устройствах, относящихся к первому типу, возможна замена блока пластин, устранение течи и прочее. Обслуживаемые АКБ отличаются низкой стоимостью, однако они обладают определенными недостатками. Данные аккумуляторы требуют регулярного контроля уровня электролита, они менее долговечны. По своим характеристикам малообслуживаемые АКБ практически не отличаются от обслуживаемых. Разница между ними заключается лишь в возможности более длительной эксплуатации и в отсутствии необходимости со стороны автовладельца регулярно проверять их состояние. Необслуживаемые модели представляют собой самый совершенный на данный момент вариант. В них не требуется контролировать уровень электролита, так как доступ к нему закрыт. Стоимость этих АКБ превышает цену устройств предыдущих типов, но этот фактор компенсируется долговечностью", — рассказывает Роман Тимашов, директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево.ЕмкостьОдин из ключевых параметров любого аккумулятора, который измеряется в ампер-часах (А·ч, Ah). На легковых авто, в зависимости от объёма и типа двигателя, ёмкость АКБ может составлять от 45 до 66 ампер-часов.Каждый аккумулятор также обладает резервной емкостью, благодаря которой автомобиль может продолжать движение без подзарядки батареи. На упаковке она не указывается, но у некоторых производителей АКБ может работать около полутора часов при выходе генератора из строя.Пусковой токСамое важное в аккумуляторной батарее — пусковой ток. Это максимальная величина тока, которую АКБ отдает за небольшой промежуток времени. Этот параметр всегда указывается на этикетке в амперах. Чем выше его значение, тем легче запускается двигатель. Особенно это важно в холода."Среднее значение пускового тока для авто с бензиновыми двигателями составляет порядка 255 ампер, для дизелей — около 300 ампер. Если есть возможность, лучше купить АКБ с более высокими показателями пускового тока. Такие аккумуляторы дороже, но гарантированно позволят запустить двигатель даже в сильный мороз", — советует Алексей Рузанов.Тип корпусаПо типу корпуса (расположению клемм и размерам) АКБ делятся на европейские, азиатские и американские. Они не взаимозаменяемы, поэтому важно приобретать тот, который подходит к автомобилю.У европейского аккумулятора клеммы не выступают над крышкой, нижняя часть корпуса оснащена бортиками для крепления прижимной планкой.У азиатских АКБ клеммы не утоплены в корпус, бортиков может не быть.У американских батарей клеммы у них находятся сбоку.ПолярностьЭтот параметр зависит от расположения клемм относительно лицевой стороны аккумулятора. Если красная плюсовая клемма находится слева, то это прямая полярность, если справа — обратная.У грузового транспорта выводы на АКБ находятся с торца, поэтому в этом случае полярность определяется так: красная клемма слева — обратная, справа — прямая.На отечественные авто устанавливают аккумуляторы с прямой полярностью, на импортные — с обратной. Существуют также батареи с универсальным показателем, клеммы у них расположены по центру.Типоразмер клеммКонтактные клеммы имеют разный диаметр на минусе и плюсе, чтобы потребитель не путал полярность.Габаритные размерыРазмер автомобильных аккумуляторов зависит от различных стандартов."Размеры аккумуляторов отличаются в зависимости от емкости и марки транспортного средства. В легковых авто чаще всего используется два основных типоразмера: европейский и азиатский. Первые ниже и длиннее, вторые выше и уже. Габариты стандартного европейского аккумулятора на 60 ампер-часов — 242 × 175 × 190 миллиметров. Азиатский АКБ такой же емкости имеет размеры 232 × 173 × 225 миллиметров. Чтобы не ошибиться при покупке, нужно обязательно свериться с техническими документами на автомобиль или измерить старый аккумулятор. Исключение составляют автомобили, имеющие несколько модификаций в одной базе", — рассказывает Алексей Рузанов."Так, в России наиболее распространен европейский стандарт, по которому производятся АКБ для популярных на российском рынке автомобилей немецких и французских брендов. Североамериканский стандарт встречается у нас гораздо реже, и при необходимости новый аккумулятор следует заказывать напрямую из США. Азиатский стандарт отличается от двух предыдущих своими конструктивными особенностями. Из-за более ограниченного пространства под капотом японских и южнокорейских авто высота этих аккумуляторов превосходит параметры конкурентов, в тоже время уступая им по ширине", — объясняет Роман Тимашов.ВесВес аккумуляторной батареи зависит от ее емкости и производителя и может составлять от 15 до 50 килограммов, причем около 80 % массы приходится на свинцовые пластины. Зная емкость АКБ, можно приблизительно вычислить его вес. С каждыми дополнительными пятью амперами вес увеличивается почти на 10 %.Способ крепежаКроме размера, важен также тип крепления АКБ. На европейских машинах батарея устанавливается с помощью прижимных пластин, которые цепляются за выступы в нижней части корпуса. На азиатских аккумулятор прижимается к площадке рамкой или планкой. От надежности крепежа будет зависеть срок службы АКБ, так как от лишней вибрации и ударов пластины повреждаются и раньше времени приходят в негодность.ПроизводительНаиболее популярные в России производители автомобильных аккумуляторов: Аком, Varta, Topla, Tyumen Battery, Solite, Mutlu, Exide, Furukawa Battery, Energizer, Delta Battery, Bosch, Alpha Line.Менее популярные: ACDelco, Airline, Aktex, ASP, Atom, Banner, Bars, Cene, Champion, Decus, Dominator, Ecostart, Force, Ginnes, Kainar, Moll, Oniks, Topla, VAG, WBR и другие.На одном и том же заводе могут выпускать несколько марок. Например, Varta, Berga, Bosch и Energizer производят на заводе в чешском городе Ческа Липа.СтоимостьЦена автомобильного аккумулятора зависит от его характеристик и фирмы-производителя. В среднем она составляет от 2 тыс. рублей до 10 тысяч и более.Что делать со старым аккумуляторомСтарый аккумулятор нельзя просто отвезти на свалку – там он будет выделять в атмосферу и почву вредный свинец и его оксиды.После окончания срока службы АКБ можно сдать в магазин, занимающийся реализацией новых батарей, и получить скидку на покупку нового. Также существуют компании, специализирующиеся на утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов.Советы экспертовНа что обратить внимание, выбирая новый аккумулятор, рассказывает Алексей Рузанов:"Перед покупкой надо убедиться, что на АКБ нет сколов, трещин и других повреждений, а также потеков электролита. Электроды должны быть без царапин, перекосов и отметин от установки клемм. В противном случае есть вероятность, что перед вами бывший в использовании экземпляр.Многие автомобилисты стараются не покупать аккумуляторы, возраст которых более года. И это правильно. Срок службы батареи отсчитывается с момента заливки электролита, а не с начала использования. Поэтому лучше не брать залежавшиеся на складе АКБ".Также эксперт советует проверить аккумулятор с помощью нагрузочной вилки или специального тестера, которые в хорошем магазине всегда под рукой.Напряжение так называемого холостого хода, то есть без подключения нагрузки, должно быть в пределах 12,5–12,7 вольта. Уровень заряда ниже 12,5 вольта говорит о том, что аккумулятор необходимо подзарядить. По возможности лучше взять другой экземпляр.При подключении нагрузки 150–180 ампер-часов в течение 10 секунд напряжение не должно падать ниже 11 вольт. От покупки аккумулятора, который не выдерживает этих параметров, тоже лучше отказаться.

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аккумуляторы, авто, автомобили, россия, автомобилисты