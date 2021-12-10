16:01 10.12.2021 (обновлено: 16:12 10.12.2021)
Если замерз двигатель: что делать, когда не заводится машина
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зимой многие российские автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда не заводится машина. Возможные причины неисправности, что делать, если разряжен аккумулятор, почему автомобиль не может завестись после недолгой стоянки, а также советы экспертов - в материале РИА Новости.
Почему не заводится машина
Все неисправности, по причине которых не запускается двигатель, можно разделить на две большие группы: стартер крутит, но мотор не заводится, и мотор не заводится потому, что не крутит стартер.
В первом случае проблемы могут возникнуть по следующим причинам:
- —включен иммобилайзер;
- —разряжен аккумулятор;
- —неполадки в топливной системе;
- —двигатель замерз;
- —проблемы в системе зажигания;
- —вышли из строя свечи накаливания (зажигания);
- —неисправны датчики;
- —нарушены фазы газораспределения;
- —сместился венец маховика;
- —малая компрессия.
Во втором случае:
- —разряжен аккумулятор;
- —окислились контакты на аккумуляторе;
- —неисправность в цепи управления стартером;
- —вышло из строя втягивающее реле;
- —сломался щеточный узел;
- —произошел пробой обмоток статора или ротора;
- —заклинило обгонную муфту;
- —износились втулки или подшипники ротора;
- —сломались зубья бендикса либо венца маховика.
Генератор или аккумулятор
Генератор - это устройство, которое преобразует часть энергии, выдаваемой двигателем, в заряд для аккумулятора. Если генератор неисправен, он не может зарядить севшую или частично разряженную батарею. В результате стартеру не хватает энергии, чтобы запуститься. В этой ситуации разряженный "в ноль" аккумулятор не запустит стартер и приборная панель не загорится.
В том случае, если напряжение еще есть, панель приборов предупредит водителя о нехватке заряда мигающей пиктограммой. Транспортное средство можно завести, "прикурив" от другого аккумулятора, но водитель сразу поймет, что заряд идет вполсилы и после стоянки снова не будет "тока". Если генератор вышел из строя, его необходимо заменить. Перед тем, как решиться добираться своим ходом, важно проверить ремень генератора, если он поврежден - стоит вызвать эвакуатор, так как от ремня зависит работа системы охлаждения двигателя, мотор может перегреться.
На морозе старые аккумуляторы разряжаются быстрее обычного. После трех-пяти лет службы любые батареи находятся в зоне риска. Поэтому автомобиль после морозной ночи может не завестись, особенно если есть постоянные источники потребления в бортовой сети (например, работающий регистратор или сигнализация).
"На приборной панели автомобиля имеется пиктограмма в виде аккумулятора. Обычно она красного цвета. Если при заведенном двигателе пиктограмма горит, значит проблема в генераторе. Не поступает зарядка на АКБ (худший вариант) либо есть неисправность в цепи резистора со щетками ("шоколадкой"). Во втором случае зарядка есть, но присутствует неисправность (стабилизация напряжения и так далее). Вариант с аккумуляторной батареей будет очевиден. При попытке запуска (в зависимости от марки автомобиля) будут проявляться те или иные симптомы. Например, щелканье бендикса на стартере либо полностью гаснущая приборная панель. Относительно новые автомобили сами извещают водителя о том, что заряд АКБ не в норме и на данный узел стоит обратить внимание", - рассказывает Дмитрий Матвеев, генеральный директор сети автопрокатов "Мой Автопрокат".
"Предупредить поломку аккумулятора иногда можно по косвенным признакам:
- —плафоны и фары могут потерять яркость или начать моргать;
- —автомобиль не с первого раза ставится на сигнализацию, охранная система медленно и не с первого раза реагирует на команды;
- —стекла дверей двигаются с трудом;
- —система мультимедиа сама отключается", - добавляет Сергей Власов, эксперт маркетплейса Банкавто.
Константин Епанешников, директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" предупреждает: "К разрядке аккумулятора приводят частые и короткие поездки. Так аккумулятор разряжается и не успевает восстановиться. В зимнее время это особенно важно, так как машина часто ездит с подогревами, что сильно нагружает батарею".
Мужчина проверяет уровень масла
Стартер
Небольшой электродвигатель, передающий коленвалу крутящий момент для воспламенения топлива, называют стартером. Если водитель, поворачивая ключ в замке зажигания, слышит нехарактерные щелчки или тишину, то поломку нужно искать в стартере. Порой он начинает работать только после нескольких поворотов ключа либо очень нехотя крутит мотор, хотя аккумулятор заряжен.
В этом случае причин может быть много: от окисления контактов и замыкания электропроводки до рассыпавшихся подшипников и щеток.
"Неисправность стартера проявляется либо постепенно (начинает крутить с сильным напрягом), либо резким отказом. Также если на втягивающем реле обгорает внутренний контакт, это приводит к неисправности узла. В любом из случаев нужно в конечном итоге обращаться в сервис, так как данный агрегат требует квалифицированного ремонта", - говорит Дмитрий Матвеев.
Замок зажигания
Первые признаки неисправности контактной группы замка зажигания - отказ целой цепочки нескольких электрических устройств, так как на каждый ее контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, перестают работать поворотники, фонари заднего хода, ближний и дальний свет, значит, контакт, к которому они привязаны, подгорел или окислился.
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В том случае, если после поворота ключа двигатель не заводится, необходимо посмотреть контактную группу замка. Чаще всего ее контакты повреждаются во время пуска двигателя из-за повышенного перегрева, скачков напряжения, искрения после мойки машины. В некоторых случаях контакты достаточно ошкурить, если замок старый, лучше поменять группу полностью.
"Не проворачивается ключ в замке? Можно включить зажигание, но до положения пуска не получается провернуть? Скорее всего проблема в личинке. Можно попробовать продуть WD40, на некоторое время это поможет. Но нужно понимать, что ремонт замка не за горами. Также возможна поломка контактной группы самого замка. Один из симптомов - это несоответствие положения ключа с действием", - рассказывает Дмитрий Матвеев.
Бензин и дизель
Дизельный двигатель отличается от бензинового отсутствием свечей зажигания и принципом воспламенения топлива (от сжатия). Основные причины, по которым не заводится дизельный автомобиль - замерзание топлива и низкая компрессия.
При минусовой температуре необходимо использовать зимнее топливо, так как летнее густеет на морозе, а парафины, входящие в его состав, выпадают в осадок и забивают топливные шланги и фильтр. Чтобы справиться с проблемой, нужно отогреть автомобиль в гараже и залить в бак специальную присадку, предотвращающую загустение. После этого лучше слить и выработать остатки дизеля и залить специальное зимнее топливо.
"Сейчас как раз такой период, который достаточно серьезен в плане перехода с летнего дизельного топлива на зимнее. Некоторые заправки еще используют летнее, которое может загустеть при резком похолодании. Поэтому если автовладелец хочет гарантированно обеспечить себе запуск автомобиля, ему нужно обезопасить себя путем заливки присадки, которая не позволит дизельному топливу сжиматься и кристаллизоваться", - отмечает Константин Епанешников.
Мужчина заряжает аккумулятор
Свечи зажигания
Каждый автопроизводитель устанавливает интервал проверки и замены свечей, которого необходимо придерживаться. Автомобиль может не завестись из-за того, что свечи покрыты нагаром (использовалось топливо плохого качества) или залиты бензином (при долгих и безуспешных попытках завести машину), а также из-за износа электрода или свечного разъема.
Подобная ситуация актуальна и для транспортных средств с электронным впрыском, когда водитель много раз давит на акселератор, заливая свечи топливом.
"Часто двигатель не запускается из-за залитых свечей зажигания. Вместо поджига от искры их просто "заливает". С каждой попыткой такого пуска ситуация усугубляется, искра не пробивает, а еще можно посадить аккумулятор. Можно попробовать нажать на педаль газа и поработать секунд 10 стартером. В это время электронный блок мотора начинает активировать продувку и не подает топливо в камеру сгорания. Если не поможет, придется выкручивать свечи, смотреть на причину пропуска искры (возможно, виноват налет)", - комментирует Сергей Власов.
Фазы газораспределения
Если стартер хорошо крутит, а двигатель не заводится, возможно, нарушились фазы газораспределения. Это происходит из-за неправильной регулировки, повреждения ремня или цепи ГРМ. Если эти части машины растянулись либо порвались, клапаны перестают закрываться вовремя, сжатия и возгорания смеси не происходит, авто не заводится. Поршни могут достать клапана и согнуть их, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.
Важно правильно регулировать ремень или цепь согласно меткам и вовремя их заменять.
Компрессия двигателя
Низкая компрессия возникает из-за износа цилиндропоршневой группы или закоксованности колец. В первом случае помогает только капитальный ремонт двигателя, а от второго можно защитить машину правильной профилактикой. Существуют специальные жидкости, промывающие масляную систему и удаляющие нагар.
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Сигнализация
Сигнализация выполняет две важных функции: защищает транспортное средство от угона и блокирует запуск двигателя при возникновении критических неисправностей.
Так как это сложная электронная система с собственными "мозгами" и большим количеством уровней защиты от взлома, она может сработать некорректно и заблокировать двигатель. Несколько причин, по которым это может произойти:
- —неудачная попытка взлома замков;
- —сбой программного обеспечения;
- —проблемы с электропроводкой и питанием сигнализации, неправильное ее подключение;
- —поломка или малое питание на брелке;
- —выход из строя реле блокировки стартера.
В некоторых случаях достаточно просто заменить батарейку на брелке, в более сложной ситуации может потребоваться компьютерная диагностика "сигналки".
Автомобиль на проезжей части
Иммобилайзер
Стартер уверенно крутит, но двигатель не заводится. Это может произойти из-за иммобилайзера, управление которым происходит через брелок сигнализации. Часто из-за сбоев оборудования или случайных нажатий на брелок активизируется противоугонная защита и иммобилайзер блокирует стартер, систему зажигания, форсунки или топливный насос. Снять защиту можно узнав правильную комбинацию кнопок или обратившись к грамотному электрику.
Электрика
Зажимы и клеммы в электропроводке имеют особенность окисляться или ослабляться от постоянных микровибраций. Проблемы можно устранить, почистив клеммы щеткой или наждачной бумагой и используя специальные смазки. Если зажим чистый, стоит его пошевелить и поджать для восстановления контакта. При появлении на аккумуляторе в месте присоединения провода зеленоватого или белого налета нужно подтянуть зажим.
Датчик коленвала
На приборной панели загорелся индикатор Check Engine, стартер крутит, а двигатель не заводится - неисправны датчики коленчатого и распределительного валов, холостого хода, температуры охлаждающей жидкости. Проблему исправит замена узла.
Венец маховика
При рабочем стартере мотор может не заводиться из-за износа зубьев венца маховика и бендикса. Определить поломку можно на слух: при повороте ключа в замке зажигания в крайнее положение слышится щелчок - это срабатывает втягивающее реле и бендикс подвигается к маховику. Стартер крутится, двигатель не заводится и слышен характерный скрежет. Если износ зубьев не слишком сильный, можно попробовать все же завести авто, несколько раз покрутив стартер, но не забывая о том, что есть опасность разрядки аккумулятора.
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Бензонасос
О возможных проблемах с бензонасосом рассказывает Дмитрий Матвеев:
"Неисправность насоса может быть постепенной и мгновенной. Мгновенная грозит любителям ездить на лампочке (держать минимальное резервное количество топлива в баке). Если постоянно ездить от заправки к заправке, насос перегревается, так как минимальное количество топлива не омывает и не охлаждает его, что приводит к заклиниванию устройства.
Постепенная неисправность проявляется падением давления, когда насос не качает заявленное производителем давление. Происходит из-за несвоевременной замены фильтрующего элемента и некачественного топлива, которое обогащено присадками, разрушающими подшипники".
Выхлопная труба
В глушителе из-за перепада температур образуется конденсат. В теплое время года это чревато коррозией, зимой автомобиль может не завестись из-за того, что жидкость замерзла. Лед, образовавшийся в выхлопной трубе, блокирует выход газов и двигатель не запускается.
Если лед находится в конце трубы, его можно пробить отверткой и завести двигатель, оставшиеся ледышки растают. При обледенении глубоко внутри поможет только теплый гараж.
© J.M. Guyon - Copyright 2010Девушка ищет неисправность в работе автомобиля зимой
© J.M. Guyon - Copyright 2010
Девушка ищет неисправность в работе автомобиля зимой
Условия запуска двигателя авто
Для того чтобы двигатель завелся, необходимо выполнение нескольких условий:
- —образование горючей смеси;
- —ее сжатие;
- —воспламенение смеси;
- —наличие минимальной пусковой скорости вращения (около 100 оборотов в минуту).
В мороз
На морозе все жидкости загустевают, а некоторые замерзают. Это касается и моторного масла.
"Безусловно, необходимо использовать только то масло, которое требует производитель автомобиля. Менять его нужно в соответствии с регламентом. Нарушать его нельзя ни в коем случае, потому что, например, для жителей мегаполиса, где очень большие пробки и у двигателя значительное количество моточасов это наиболее важно. Кроме того, со временем и по мере эксплуатации масло теряет те присадки, которые есть у нового. Поэтому накануне зимнего периода желательно его заменить, провести техническое обслуживание автомобиля и заодно проверить работу системы узлов и агрегатов, чтобы быть уверенным в "холодном" пуске", - предупреждает Константин Епанешников.
Для того чтобы завести автомобиль в мороз, нужно выполнить несколько простых действий:
- —"Разбудить" аккумулятор. Прежде чем браться за ключ зажигания, лучше включить автомагнитолу, поморгать дальним светом, это немного раскачает батарею и поможет завестись быстрее.
- —После включения зажигания нужно немного подождать и дать возможность бензонасосу подкачать немного топлива.
- —Если у машины механическая коробка передач, выжать сцепление перед попыткой завестись. Это снимет лишнюю нагрузку с двигателя.
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Если есть возможность, при серьезных минусовых температурах лучше всего хранить аккумулятор в тепле, снимая его с машины. Кроме того, многие автолюбители используют специальные присадки, заливаемые в топливную систему или карбюратор, которые облегчают запуск мотора зимой.
"При сильно низких температурах запустить двигатель помогут химические смеси для быстрого старта, которые стимулируют работу свечей, а также физическая сила: толчки авто на нейтральной скорости сзади позволят мотору раскрутить коленвал и завестись самостоятельно. Если эксплуатация автомобиля происходит в регионе с аномальными морозами, стоит приобрести до наступления холодов пусковое устройство джамп-стартер (бустер). Его работа практически аналогична работе аккумулятора, но оно имеет меньший размер и сохраняет заряд при сильных минусах", - добавляет Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.
"На холодную"
Для того чтобы двигатель заводился без проблем, необходимо:
- —содержать в чистоте все элементы топливной системы и свечи зажигания;
- —в минусовую температуру не оставлять авто на ручнике, иначе колодки примерзнут к дискам;
- —не пользоваться дистанционным автозапуском, так как электроника не понимает нюансов запуска "на холодную" и может просто посадить аккумулятор и залить свечи;
- —дизельные машины лучше заводить с одной попытки, крутя стартер, пока не заведется;
- —некоторые иномарки требуют более долгой прокрутки стартера, это связано с уровнем обогащения смеси.
"Что касается действий при запуске машины, то отмечу, что пользователь современного автомобиля никак не может повлиять на "холодный" запуск. Если это бензиновый двигатель, то других вариантов нет, кроме как садиться, поворачивать ключ зажигания или нажимать на кнопку, чтобы машина запускалась. Если это модель, работающая на дизельном топливе, то нужно подождать несколько секунд после включения зажигания, чтобы прогрелись свечи, которые разогревают воздух в камере сгорания. Можно отметить в качестве возможной ошибки отсутствие подготовки машины к зимнему периоду", - рассказывает Константин Епанешников.
"На горячую"
Основные причины, по которым транспортное средство не желает заводиться после недолгой стоянки:
- —некачественное топливо;
- —неисправность датчика охлаждающей жидкости;
- —неисправное зажигание.
После ремонта
После капитального ремонта двигателя перед его первым запуском необходимо убедиться, что аккумулятор полностью заряжен, так как сопротивление новых деталей достаточно высоко, далее залить тосол и масло, проверив уровень масла через 10 минут. Индикатор давления масла должен засветиться и погаснуть максимум через четыре секунды. После этого можно производить запуск мотора.
Двигатель должен прогреться до рабочей температуры на холостых оборотах. После прогрева важно проверить уровень масла и охлаждающей жидкости, посмотреть герметичность соединений.
Что делать, если сразу глохнет
К основным причинам такого поведения двигателя относятся:
- —слишком "бедная" или "богатая" топливовоздушная смесь;
- —проблемы с выходом отработавших газов.
В первом случае нужно:
- —прочистить дроссельную заслонку;
- —очистить фильтр топливного насоса.
Во втором:
- —проверить, нет ли мусора в глушителе или обледенения;
- —осмотреть катализатор глушителя, возможно он забит или замерз.