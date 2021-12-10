https://ria.ru/20211210/dvigatel-1763105555.html

Если замерз двигатель: что делать, когда не заводится машина

Не заводится машина: почему и что делать, основные причины проблем с запуском

Если замерз двигатель: что делать, когда не заводится машина

Зимой многие российские автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда не заводится машина. Возможные причины неисправности, что делать, если разряжен... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:01

2021-12-10T16:01

2021-12-10T16:12

авто

общество

техника

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зимой многие российские автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда не заводится машина. Возможные причины неисправности, что делать, если разряжен аккумулятор, почему автомобиль не может завестись после недолгой стоянки, а также советы экспертов - в материале РИА Новости.Почему не заводится машинаВсе неисправности, по причине которых не запускается двигатель, можно разделить на две большие группы: стартер крутит, но мотор не заводится, и мотор не заводится потому, что не крутит стартер.В первом случае проблемы могут возникнуть по следующим причинам:Во втором случае:Генератор или аккумуляторГенератор - это устройство, которое преобразует часть энергии, выдаваемой двигателем, в заряд для аккумулятора. Если генератор неисправен, он не может зарядить севшую или частично разряженную батарею. В результате стартеру не хватает энергии, чтобы запуститься. В этой ситуации разряженный "в ноль" аккумулятор не запустит стартер и приборная панель не загорится.В том случае, если напряжение еще есть, панель приборов предупредит водителя о нехватке заряда мигающей пиктограммой. Транспортное средство можно завести, "прикурив" от другого аккумулятора, но водитель сразу поймет, что заряд идет вполсилы и после стоянки снова не будет "тока". Если генератор вышел из строя, его необходимо заменить. Перед тем, как решиться добираться своим ходом, важно проверить ремень генератора, если он поврежден - стоит вызвать эвакуатор, так как от ремня зависит работа системы охлаждения двигателя, мотор может перегреться.На морозе старые аккумуляторы разряжаются быстрее обычного. После трех-пяти лет службы любые батареи находятся в зоне риска. Поэтому автомобиль после морозной ночи может не завестись, особенно если есть постоянные источники потребления в бортовой сети (например, работающий регистратор или сигнализация)."Предупредить поломку аккумулятора иногда можно по косвенным признакам:Константин Епанешников, директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" предупреждает: "К разрядке аккумулятора приводят частые и короткие поездки. Так аккумулятор разряжается и не успевает восстановиться. В зимнее время это особенно важно, так как машина часто ездит с подогревами, что сильно нагружает батарею".СтартерНебольшой электродвигатель, передающий коленвалу крутящий момент для воспламенения топлива, называют стартером. Если водитель, поворачивая ключ в замке зажигания, слышит нехарактерные щелчки или тишину, то поломку нужно искать в стартере. Порой он начинает работать только после нескольких поворотов ключа либо очень нехотя крутит мотор, хотя аккумулятор заряжен.В этом случае причин может быть много: от окисления контактов и замыкания электропроводки до рассыпавшихся подшипников и щеток.Замок зажиганияПервые признаки неисправности контактной группы замка зажигания - отказ целой цепочки нескольких электрических устройств, так как на каждый ее контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, перестают работать поворотники, фонари заднего хода, ближний и дальний свет, значит, контакт, к которому они привязаны, подгорел или окислился.В том случае, если после поворота ключа двигатель не заводится, необходимо посмотреть контактную группу замка. Чаще всего ее контакты повреждаются во время пуска двигателя из-за повышенного перегрева, скачков напряжения, искрения после мойки машины. В некоторых случаях контакты достаточно ошкурить, если замок старый, лучше поменять группу полностью.Бензин и дизельДизельный двигатель отличается от бензинового отсутствием свечей зажигания и принципом воспламенения топлива (от сжатия). Основные причины, по которым не заводится дизельный автомобиль - замерзание топлива и низкая компрессия.При минусовой температуре необходимо использовать зимнее топливо, так как летнее густеет на морозе, а парафины, входящие в его состав, выпадают в осадок и забивают топливные шланги и фильтр. Чтобы справиться с проблемой, нужно отогреть автомобиль в гараже и залить в бак специальную присадку, предотвращающую загустение. После этого лучше слить и выработать остатки дизеля и залить специальное зимнее топливо.Свечи зажиганияКаждый автопроизводитель устанавливает интервал проверки и замены свечей, которого необходимо придерживаться. Автомобиль может не завестись из-за того, что свечи покрыты нагаром (использовалось топливо плохого качества) или залиты бензином (при долгих и безуспешных попытках завести машину), а также из-за износа электрода или свечного разъема.Подобная ситуация актуальна и для транспортных средств с электронным впрыском, когда водитель много раз давит на акселератор, заливая свечи топливом.Фазы газораспределенияЕсли стартер хорошо крутит, а двигатель не заводится, возможно, нарушились фазы газораспределения. Это происходит из-за неправильной регулировки, повреждения ремня или цепи ГРМ. Если эти части машины растянулись либо порвались, клапаны перестают закрываться вовремя, сжатия и возгорания смеси не происходит, авто не заводится. Поршни могут достать клапана и согнуть их, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.Важно правильно регулировать ремень или цепь согласно меткам и вовремя их заменять.Компрессия двигателяНизкая компрессия возникает из-за износа цилиндропоршневой группы или закоксованности колец. В первом случае помогает только капитальный ремонт двигателя, а от второго можно защитить машину правильной профилактикой. Существуют специальные жидкости, промывающие масляную систему и удаляющие нагар.СигнализацияСигнализация выполняет две важных функции: защищает транспортное средство от угона и блокирует запуск двигателя при возникновении критических неисправностей.Так как это сложная электронная система с собственными "мозгами" и большим количеством уровней защиты от взлома, она может сработать некорректно и заблокировать двигатель. Несколько причин, по которым это может произойти:В некоторых случаях достаточно просто заменить батарейку на брелке, в более сложной ситуации может потребоваться компьютерная диагностика "сигналки".ИммобилайзерСтартер уверенно крутит, но двигатель не заводится. Это может произойти из-за иммобилайзера, управление которым происходит через брелок сигнализации. Часто из-за сбоев оборудования или случайных нажатий на брелок активизируется противоугонная защита и иммобилайзер блокирует стартер, систему зажигания, форсунки или топливный насос. Снять защиту можно узнав правильную комбинацию кнопок или обратившись к грамотному электрику.ЭлектрикаЗажимы и клеммы в электропроводке имеют особенность окисляться или ослабляться от постоянных микровибраций. Проблемы можно устранить, почистив клеммы щеткой или наждачной бумагой и используя специальные смазки. Если зажим чистый, стоит его пошевелить и поджать для восстановления контакта. При появлении на аккумуляторе в месте присоединения провода зеленоватого или белого налета нужно подтянуть зажим.Датчик коленвалаНа приборной панели загорелся индикатор Check Engine, стартер крутит, а двигатель не заводится - неисправны датчики коленчатого и распределительного валов, холостого хода, температуры охлаждающей жидкости. Проблему исправит замена узла.Венец маховикаПри рабочем стартере мотор может не заводиться из-за износа зубьев венца маховика и бендикса. Определить поломку можно на слух: при повороте ключа в замке зажигания в крайнее положение слышится щелчок - это срабатывает втягивающее реле и бендикс подвигается к маховику. Стартер крутится, двигатель не заводится и слышен характерный скрежет. Если износ зубьев не слишком сильный, можно попробовать все же завести авто, несколько раз покрутив стартер, но не забывая о том, что есть опасность разрядки аккумулятора.БензонасосО возможных проблемах с бензонасосом рассказывает Дмитрий Матвеев:"Неисправность насоса может быть постепенной и мгновенной. Мгновенная грозит любителям ездить на лампочке (держать минимальное резервное количество топлива в баке). Если постоянно ездить от заправки к заправке, насос перегревается, так как минимальное количество топлива не омывает и не охлаждает его, что приводит к заклиниванию устройства.Постепенная неисправность проявляется падением давления, когда насос не качает заявленное производителем давление. Происходит из-за несвоевременной замены фильтрующего элемента и некачественного топлива, которое обогащено присадками, разрушающими подшипники".Выхлопная трубаВ глушителе из-за перепада температур образуется конденсат. В теплое время года это чревато коррозией, зимой автомобиль может не завестись из-за того, что жидкость замерзла. Лед, образовавшийся в выхлопной трубе, блокирует выход газов и двигатель не запускается.Если лед находится в конце трубы, его можно пробить отверткой и завести двигатель, оставшиеся ледышки растают. При обледенении глубоко внутри поможет только теплый гараж.Условия запуска двигателя автоДля того чтобы двигатель завелся, необходимо выполнение нескольких условий:В морозНа морозе все жидкости загустевают, а некоторые замерзают. Это касается и моторного масла.Для того чтобы завести автомобиль в мороз, нужно выполнить несколько простых действий:Если есть возможность, при серьезных минусовых температурах лучше всего хранить аккумулятор в тепле, снимая его с машины. Кроме того, многие автолюбители используют специальные присадки, заливаемые в топливную систему или карбюратор, которые облегчают запуск мотора зимой."На холодную"Для того чтобы двигатель заводился без проблем, необходимо:"На горячую"Основные причины, по которым транспортное средство не желает заводиться после недолгой стоянки:После ремонтаПосле капитального ремонта двигателя перед его первым запуском необходимо убедиться, что аккумулятор полностью заряжен, так как сопротивление новых деталей достаточно высоко, далее залить тосол и масло, проверив уровень масла через 10 минут. Индикатор давления масла должен засветиться и погаснуть максимум через четыре секунды. После этого можно производить запуск мотора.Двигатель должен прогреться до рабочей температуры на холостых оборотах. После прогрева важно проверить уровень масла и охлаждающей жидкости, посмотреть герметичность соединений.Что делать, если сразу глохнетК основным причинам такого поведения двигателя относятся:В первом случае нужно:Во втором:

https://ria.ru/20201214/start-1589228159.html

https://ria.ru/20210113/moroz-1592802320.html

https://ria.ru/20210208/moroz-1596581559.html

https://ria.ru/20210209/akkumulyator-1596609026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, общество, техника