https://ria.ru/20221217/svechi-1839423135.html

Свечи зажигания автомобиля: как выбирать и когда нужно менять

Свечи зажигания двигателя автомобиля: какие лучше работают, подбор по характеристикам

Свечи зажигания автомобиля: как выбирать и когда нужно менять

Свечи зажигания запускают воспламенение топливно-воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Если они изнашиваются, зазор становится шире,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T18:36

2022-12-17T18:36

2022-12-17T21:14

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Свечи зажигания запускают воспламенение топливно-воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Если они изнашиваются, зазор становится шире, увеличивая нагрузку на катушку зажигания. Когда требуется замена этих деталей, какие модели лучшие, подбор по характеристикам и проверка неисправностей – в материале РИА Новости.Свечи зажиганияСвеча зажигания — это специальное устройство, которое служит для воспламенения топливо-воздушной смеси в двигателе. В бензиновых моторах этот процесс происходит с помощью электрического разряда.ИсторияВ 1860 году французский инженер Этьен Ленуар создал устройство, которое воспламеняло смесь светильного газа и воздуха для двухтактного двигателя автомобиля. “Над усовершенствованием технологии постоянно работали учёные из разных стран мира. Так, спустя 100 лет, патенты на свечи для зажигания получили Никола Тесла, Фредерик Ричард Симмс, Роберт Бош. Они использовали открытое пламя для топлива, - поясняют в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр. - В конце XIX века была создана деталь, напоминающая современную свечу зажигания: изолятор, электроды и разрядник объединились в одно устройство. Реализуемые на рынке свечи зажигания надежны и безопасны для использования. Их изготавливают из сплавов драгоценных металлов и иридия”.Для чего нужны"Свечи зажигания в автомобиле используются для поджигания смеси бензина и воздуха, которая расширяется и давит на поршень. Он, в свою очередь, при помощи шатуна, поворачивает коленвал, которые вращает колеса и приводит авто в движение", — комментирует Илья Иванский, руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto.Где находятсяСовременная свеча зажигания представляет собой элемент системы зажигания авто, способствующий стабильной работе двигателя. Она устанавливается над цилиндром мотора. Один конец вкручивается в сам двигатель, а на другой надевается высоковольтный провод или катушка зажигания.Технические характеристикиВадим Волков, руководитель проекта по дополнительному оборудованию "АВИЛОН Mercedes-Benz" отмечает, что в целом свеча – это важнейшая деталь, которая обеспечивает надежную работу и функционирование двигателя. Она имеет достаточно сложное внутреннее строение, однако среди основных ее технических характеристик можно отметить следующие:Виды свечей зажиганияСвечи зажигания отличаются по разным признакам, таким как количество электродов, калильные показатели, размер корпуса. По видам свечи зажигания делятся на:"Первый тип устройства состоит из центрального и бокового электродов. Ко второму типу относятся более современные и надежные свечи зажигания. Они состоят из двух или четырёх электродов", — отмечают в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.Но самое главное — материал изготовления. По информации пресс-службы ГК АВТОДОМ, в основе классической свечи зажигания лежит никелевый электрод. Именно он обеспечивает эксплуатационный ресурс. Для того чтобы отвести тепло, в конструкции свечи зажигания используется медный материал, который препятствует развитию тепловой нагрузки. Срок службы таких свечей, как правило, не превышает 10-15 тыс. км. пробега."Платиновые свечи покрываются платиновым напылением, что позволяет обеспечить более продолжительный срок службы детали. Кроме того, они работают одинаково при различных температурах, а эксплуатационный период достигает 50-60 тыс. км.", — отмечают специалисты.Иридиевые свечи изготовлены с расчетом на то, чтобы снизить напряжение зажигания и улучшить распределение пламени при сгорании. Помимо высокой твердости, они также обладают повышенной устойчивостью к коррозионным процессам. Срок службы таких свечей составляет до 100 тыс. км.Устройство свечи зажиганияСвеча зажигания состоит из нескольких элементов. Большинство свечей имеют керамический изолятор, который изготовлен из оксида алюминия. К преимуществам таких материалов, отмечают специалисты ГК АВТОДОМ, относятся стойкость к температурам и механическим ударам. Внутри свечи зажигания также устанавливается резистор, способный подавить электромагнитные помехи. Состоит он из стекловолокна, пропитанного графитом."Центральный электрод соединяется с контактным терминалом через помехоподавляющий резистор. Когда на терминал подается напряжение, то между центральным и боковым электродами проскакивает искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь. Уплотнительное кольцо не допускает утечек через свечу зажиганияотработавших газов, которые возникают из-за высокого давления в камере сгорания. Также за счет уплотнительного кольца происходит компенсация разного теплового расширения между материалами головки блока цилиндров и корпуса свечи зажигания. Сам же корпус свечи зажигания — стальная оболочка, напоминающая шестигранник, на который устанавливается торцовый ключ при снятии и установке свечи зажигания. Поверх контактного стержня расположены ребра, благодаря которым снижается вероятность поверхностного электрического пробоя изолятора" —комментирует пресс-служба ГК АВТОДОМ.Режимы работы свечей зажиганияРежим работы свечей делят на:Данные параметры зависят от калильного числа. По информации пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр, при работе двигателя на высоких оборотах может происходить самопроизвольное воспламенение топливно-воздушной смеси. Это может привести к оплавлению поршней и повреждению других элементов двигателя. Чтобы это предотвратить, в мотор автомобиля устанавливают "холодные" свечи зажигания. Они хорошо отводят тепло, замедляя разогрев поверхности элементов мотора. Однако низкая температура свечей вредна для двигателя. Если она падает до 400-500 градусов Цельсия, на конусе свечей образовывается налет, который провоцирует поверхностную утечку тока высокого напряжения. Это приводит к снижению мощности искрового пробоя зазора. "Горячие" свечи снижают отдачу тепла от центрального электрода к изолятору. Они устанавливаются в двигателях с низкой степенью сжатия при использовании низкооктанового топлива. "Средние" свечи – самые распространённые. Они устанавливаются на двигатели средней мощности.Подбор свечей зажиганияНа будущий автомобиль заранее проектируются и устанавливаются на конвейере заводом-изготовителем свечи зажигания определенных характеристик, точно соответствующих двигателю этой модели авто. Свечи зажигания подбирают под конкретную машину. Необходимо учитывать мощность двигателя, год производства, в также диаметр свечи и длину той ее части, где находится резьба, размер шестигранника под ключ, а также форму и длину керамического изолятора."Современные проектные мировые автоателье способны рассчитать уже на стадии компьютерной модели двигателя все нужные геометрические и тепло/электрические параметры для свечей зажигания. Причем эти параметры будут наилучшими для двигателя и изменение их путем установки других свечей только ухудшит характеристики КПД и экономичности двигателя. Отсюда простой и надежный вывод: устанавливать на свой автомобиль нужно только свечи зажигания, рекомендованные автопроизводителем данного автомобиля", — говорит Александр Первушин, генеральный директор и владелец ООО “Первалэкс автозапчасти”.Но это не означает, что свечи нужно ставить только оригинальные в упаковке бренда автомобиля. Специалист отмечает, что на рынке существует много заводов достойных мировых производителей свечей. При этом автогиганты у этих же известных заводов-изготовителей и заказывают свечи на свой конвейер, и даже логотип или имя мировых лидеров свечного производства можно увидеть на свечах прямо на автомобиле с конвейера. Это подтверждает высокое доверие автоконцернов к такому бренду. Обычно это "большая тройка", которая и обслуживает большинство конвейерных производств. "Подбирать свечи зажигания на автомобиль нужно обязательно через соответствующие каталоги производителей, в которых содержаться все характеристики и коды оригинальных свечей, по которым можно просто подобрать на автомобиль аналог высокого и даже оригинального качества, если бренд входит в "большую тройку"", — советует Александр Первушин."Чтобы не приобрести подделку, обратите внимание на их стоимость – сравнить цены разных производителей и не приобретать комплектующие, которые стоят на 20% дешевле остальных. Упаковка оригинального товара не содержит огрехов в оформлении, а центральный электрод в свече должен быть четкой цилиндрической формы и выступать из юбки строго по центру", — отмечает Илья Иванский.Проверка свечей зажиганияАлександр Первушин отмечает, что свечи зажигания можно проверить по внешним признакам: чрезмерному нагару на электродах, мешающему нормальному искрообразованию, или, наоборот, явные раковины на электродах, свидетельствующие об износе и коррозии металла и также ухудшающие искрообразование."Многие модели свечей зажигания укомплектованы несъемным уплотнительным кольцом, которое имеет специальный геометрический профиль, подверженный деформации при установке свечи на двигатель и затяжке с нужным усилием. Поэтому такие свечи не могут бесконечно сниматься и устанавливаться вновь, т.к. кольцо деформируется и невозможно создать необходимой герметичности камеры сгорания, что приведет к прогоранию", - говорит эксперт.Также нужно внимательно осмотреть верхнюю часть свечи зажигания, которая является керамической и подвержена трещинам при перетяжке заворачиваемой свечи или при перегреве по различным причинам. Эти визуальные способы помогут дефектовать непригодные свечи для их замены на новые. "Электрические параметры свечей проверить визуально сложнее, поэтому для этого есть в продаже специальные тестеры для свечей зажигания, быстро и эффективно определяющие неисправность свечи. Однако такое оборудование дорогостоящее и для владельца автомобиля нерентабельно, но с успехом используется на станциях техобслуживания или ремонтных автомастерских", — поясняет Александр Первушин. При использовании мультиметра показатель сопротивления свечи должен быть от 2.5 до 10 кОм.Замена свечей зажиганияСрок замены свечей зажигания указывается производителем в сервисной книжке автомобиля, При необходимости замены свечей зажигания многие автомобилисты предпочитают покупать детали и в официальных сервисных центрах, где продаются оригинальные комплектующие, так как это обеспечивает безопасную работу двигателя авто.Через сколько менятьВажно проверять исправность свечей зажигания при каждом техосмотре. В среднем срок эксплуатации свечей зажигания рассчитан на 30 000-50 000 км пробега. Но, чтобы продлить период их эксплуатации, стоит отдать предпочтение моделям с платиновым или иридиевым материалом центрального электрода. Они обеспечивают большую напряженность электрического поля, соответственно, требуется меньше напряжения для возникновения искры. Так, платиновые свечи могут прослужить до 70 000 километров.Как менятьЗамену свечей не стоит производить самостоятельно, лучше обратиться к опытному автоэлектрику, иначе можно повредить двигатель. Заменять вышедшие из строя устройства эксперты советуют в официальных сервисных центрах.Неисправности свечей зажиганияОдна из самых распространенных неисправностей свечей зажигания проявляется в снижении мощности мотора и сопровождается характерной вибрацией. Такое поведение автомобиля — признак сбоя высокого напряжения и разряда в цилиндре. Также стоит обратить внимание на внешний вид свечей зажигания. Если на них имеется нагар, масляные подтеки, расплавленные электроды, то следует заменить свечи."Для этого следует обратиться в сервисный центр, где специалисты установят точную причину неисправности. Они проведут диагностику и подберут подходящее комплектующие, чтобы устранить все неисправности, влияющие на стабильную работу автомобиля", — отмечают в пресс-службе ГК АВТОДОМ.

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https://ria.ru/20210804/palenka-1744257079.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

илья иванский, никола тесла, fresh auto, mercedes, авто, технологии