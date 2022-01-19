https://ria.ru/20220119/dvigatel-1768602915.html

Прогрев двигателя: нужен ли зимой и летом, за и против, советы экспертов

Прогрев двигателя: нужен ли зимой и летом, за и против, советы экспертов - РИА Новости, 19.01.2022

Прогрев двигателя: нужен ли зимой и летом, за и против, советы экспертов

Нужен ли прогрев двигателя перед поездкой зимой — вопрос, традиционно вызывающий споры как среди владельцев автомобилей, так и среди экспертов. Вредит ли мотору РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:44

2022-01-19T17:44

2022-01-19T17:50

общество

авто

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нужен ли прогрев двигателя перед поездкой зимой — вопрос, традиционно вызывающий споры как среди владельцев автомобилей, так и среди экспертов. Вредит ли мотору холодный запуск, может ли он стать причиной серьезных поломок и почему важно учитывать тип используемого топлива — в материале РИА Новости.Прогрев двигателяЗа традицией прогрева двигателя автомобиля стоит долгая история. Еще 30 лет назад основным узлом создания горючей смеси из паров бензина и воздуха был карбюратор. Это полностью механическое устройство, которое при плохой настройке могло принести автовладельцу довольно много хлопот.Составы смеси, необходимой двигателю на разных режимах работы, отличаются. При холодном запуске она должна быть более “богатой”, то есть содержать больше паров бензина и меньше воздуха, чем при рабочей температуре. Регулируется качество смеси воздушной заслонкой. На отечественных автомобилях ее привод раньше был ручной — тросиком из салона.Сейчас встретить карбюраторный автомобиль сложно. Место архаичного механического агрегата под капотом давно и прочно заняла система распределенного впрыска топлива. Теперь за поддержание оборотов двигателя и состав смеси отвечает электроника. Именно поэтому необходимость прогрева сегодня может вызывать дискуссии.ЛетомПо словам экспертов, в прогреве двигателя в любое время года важен принцип соразмерности. Чем теплее на улице, тем меньше требуется времени, чтобы все агрегаты автомобиля вошли в нормальный температурный режим. Соответственно, чем холоднее, тем дольше стоит прогревать мотор."В теплое время года достаточно пары минут, но дальше нужно двигаться плавно, без резких ускорений, торможений и чрезмерных нагрузок в течение еще хотя бы 10 минут. Если живете рядом с оживленной дорогой, то можно постараться некоторое время спокойно проехать по дворам. Надо лишь не забывать следить за состоянием машины, вовремя менять все масла и жидкости, тогда при таком плавном старте двигатель прослужит вам максимально долго", — отмечает Сергей Власов.ЗимойНа морозе детали становятся более хрупкими (как металлические, так и резино-пластиковые). При минусовой температуре масло загустевает и не может обеспечить необходимой смазки с первых секунд, поэтому требуется прогрев всех узлов на холостом ходу. А после — плавное, медленное и желательно прямолинейное движение, чтобы привести в рабочее состояние коробку передач, редукторы, рейку, амортизаторы.Осенью и веснойДлительность прогрева в межсезонье зависит от температуры окружающей среды. Если осень, весна теплые — достаточно действовать, как летом. При температурах около нуля стоит увеличить время прогревания.Особенности холодного запускаНеправильно выполненный холодный запуск двигателя вредит некоторым комплектующим авто — стартеру, аккумулятору, шейке и опорным подшипникам коленчатого вала, коренным и шатунным вкладышам. Так происходит, потому что в этот момент агрегаты работают на пиковой нагрузке, а коэффициент вязкости масла в непрогретом моторе выше. Для того, чтобы минимизировать ущерб, нужно подготовить транспортное средство: утеплить двигатель и капот, приобрести пускозарядное устройство, предпусковой подогреватель."Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, не следует заводить его с включенным сцеплением, нужно выжать педаль (это облегчит запуск мотора) и после минуты работы плавно отпустить ее", — советует Алексей Рузанов.Зачем гретьВ непрогретом состоянии эффективность функций масла — смазочных, противоизносных и антикоррозийных — снижается."Холодный запуск увеличивает нагрузку на двигатель, ускоряя трение деталей. Если давить на газ при непрогретом моторе, через некоторое время могут проявиться скрытые повреждения его металлических комплектующих. Поэтому прогрев необходим перед началом движения", — считает Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.Длительность прогреваАвтопроизводители не рекомендуют долго прогревать современные двигатели даже в холодную погоду, так как это может негативно сказаться на интенсивности износа мотора. Кроме того, Правила дорожного движения РФ запрещают в жилых зонах и дворах стоянку автомобилей с работающим дольше пяти минут двигателем (пункты 17.2-17.4 и Общие положения ПДД РФ).При плюсовой и нулевой температуре достаточно нагревать мотор не более полутора-двух минут.Минусы прогреваК недостаткам такой практики эксперты относят увеличение нагрузки на катализатор, повышенное образование нагара на клапанах, форсунках, что со временем негативно сказывается на мощности. Поэтому основной прогрев двигателя рекомендуется осуществлять в процессе движения авто. Здесь есть и другие нюансы."Современные машины оснащены цифровыми ассистентами, которые корректируют настройки электронного блока управления, при низких температурах повышающего обороты холостого хода. При этом меняется угол опережения зажигания, и в цилиндры подается обогащенная смесь. Долгое прогревание грозит неправильным смесеобразованием в двигателе, появлением нагара на внутренних деталях. Это становится причиной снижения мощности, работоспособности и зачастую приводит к капитальному ремонту мотора", — предупреждает Максим Рязанов.ТурбомоторыТюнинговые моторы и двигатели спорткаров с повышенной компрессией и минимальными зазорами эксперты советуют прогревать всегда."Есть конфигурации автомобилей, у которых турбина нагревается до 400–800 градусов. В связи с этим летом турбомоторы рекомендуется прогревать полторы-две минуты, а зимой до пяти минут. После поездки такому двигателю стоит дать поработать на холостом ходу еще пару минут", — добавляет Максим Рязанов.Предпусковые подогревателиТакие устройства облегчают холодный запуск, повышая температуру антифриза.При выборе предпускового подогревателя эксперты рекомендуют ориентироваться на условия эксплуатации авто, габариты устройства и тип используемого топлива.Рекомендации автопроизводителейМногие автомобильные компании рекомендуют не прогревать двигатель на холостом ходу до рабочей температуры и указывают об этом в инструкции к транспортному средству. Но представители ряда брендов обращают внимание на то, что все же некоторое время мотор лучше погонять на холостых оборотах. Это можно сделать, например, во время очистки автомобиля от снега и льда зимой.Советы экспертов"Любой автомобиль необходимо заранее готовить к зимнему сезону, чтобы впоследствии не возникало проблем с запуском в морозы. Для этого нужно проверять работоспособность аккумулятора, уровни и качество эксплуатационных жидкостей (моторного масла, топлива)", — говорит Павел Сидоров.

https://ria.ru/20210209/akkumulyator-1596609026.html

https://ria.ru/20161115/1481339506.html

https://ria.ru/20201128/ekonomiya-1586715715.html

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общество, авто, россия