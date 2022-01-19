Прогрев двигателя: нужен ли зимой и летом, за и против, советы экспертов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нужен ли прогрев двигателя перед поездкой зимой — вопрос, традиционно вызывающий споры как среди владельцев автомобилей, так и среди экспертов. Вредит ли мотору холодный запуск, может ли он стать причиной серьезных поломок и почему важно учитывать тип используемого топлива — в материале Нужен ли прогрев двигателя перед поездкой зимой — вопрос, традиционно вызывающий споры как среди владельцев автомобилей, так и среди экспертов. Вредит ли мотору холодный запуск, может ли он стать причиной серьезных поломок и почему важно учитывать тип используемого топлива — в материале РИА Новости

Прогрев двигателя

За традицией прогрева двигателя автомобиля стоит долгая история. Еще 30 лет назад основным узлом создания горючей смеси из паров бензина и воздуха был карбюратор. Это полностью механическое устройство, которое при плохой настройке могло принести автовладельцу довольно много хлопот.

Составы смеси, необходимой двигателю на разных режимах работы, отличаются. При холодном запуске она должна быть более “богатой”, то есть содержать больше паров бензина и меньше воздуха, чем при рабочей температуре. Регулируется качество смеси воздушной заслонкой. На отечественных автомобилях ее привод раньше был ручной — тросиком из салона.

« "До прогрева двигателя постоянно приходилось регулировать состав смеси заслонкой, чтобы обороты не зашкаливали. Дело в том, что если на автомобиле в таком состоянии начать движение, нагрузка на мотор становится очень большой. Да и о комфорте можно забыть, так как нужно постоянно следить за холостыми оборотами, приоткрывать заслонку, чтобы сделать смесь “беднее”. И так пока двигатель не прогреется, что в движении, правда, происходит довольно быстро. Если же забыть открыть заслонку после прогрева, то есть риск на холостых оборотах получить бешено ревущий мотор. С тех пор и пошла традиция: прикрыл заслонку в карбюраторе, завел машину, прогрел, постепенно “обедняя” смесь и следя за оборотами. Как только клапан полностью открыт, а мотор устойчиво работает, можно ехать", — рассказывает Сергей Власов, эксперт маркетплейса “Банкавто” — цифровой платформы “РГС Банка”.

Сейчас встретить карбюраторный автомобиль сложно. Место архаичного механического агрегата под капотом давно и прочно заняла система распределенного впрыска топлива. Теперь за поддержание оборотов двигателя и состав смеси отвечает электроника. Именно поэтому необходимость прогрева сегодня может вызывать дискуссии.

Летом

По словам экспертов, в прогреве двигателя в любое время года важен принцип соразмерности. Чем теплее на улице, тем меньше требуется времени, чтобы все агрегаты автомобиля вошли в нормальный температурный режим. Соответственно, чем холоднее, тем дольше стоит прогревать мотор.

"В теплое время года достаточно пары минут, но дальше нужно двигаться плавно, без резких ускорений, торможений и чрезмерных нагрузок в течение еще хотя бы 10 минут. Если живете рядом с оживленной дорогой, то можно постараться некоторое время спокойно проехать по дворам. Надо лишь не забывать следить за состоянием машины, вовремя менять все масла и жидкости, тогда при таком плавном старте двигатель прослужит вам максимально долго", — отмечает Сергей Власов.

« "Летом полутора минут хватит, чтобы масло разошлось по системе (в теплую погоду оно не густеет чрезмерно, на опасном для мотора уровне), а прогревочные обороты снизились. И все же стоит помнить, что у двигателя есть расчетная рабочая температура, при которой тепловые зазоры выходят на заданные значения, а также гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели и остальные системы, начинающие функционировать корректно, только когда масло нагревается до 100 градусов по Цельсию. Соответственно, эксплуатировать авто в полную силу лучше, когда температура охлаждающей жидкости достигла 80-90 градусов", — советует Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Зимой

На морозе детали становятся более хрупкими (как металлические, так и резино-пластиковые). При минусовой температуре масло загустевает и не может обеспечить необходимой смазки с первых секунд, поэтому требуется прогрев всех узлов на холостом ходу. А после — плавное, медленное и желательно прямолинейное движение, чтобы привести в рабочее состояние коробку передач, редукторы, рейку, амортизаторы.

« "Прогрев важен не только для двигателя. Например, вариаторная АКПП (автоматическая коробка передач) не любит быстрого старта после запуска. Прогрев поможет избежать дорогостоящего ремонта", — отмечает Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат".

Осенью и весной

Длительность прогрева в межсезонье зависит от температуры окружающей среды. Если осень, весна теплые — достаточно действовать, как летом. При температурах около нуля стоит увеличить время прогревания.

Особенности холодного запуска

Неправильно выполненный холодный запуск двигателя вредит некоторым комплектующим авто — стартеру, аккумулятору, шейке и опорным подшипникам коленчатого вала, коренным и шатунным вкладышам. Так происходит, потому что в этот момент агрегаты работают на пиковой нагрузке, а коэффициент вязкости масла в непрогретом моторе выше. Для того, чтобы минимизировать ущерб, нужно подготовить транспортное средство: утеплить двигатель и капот, приобрести пускозарядное устройство, предпусковой подогреватель

« "Что касается рекомендаций по правильному холодному запуску автомобиля, то для бензиновых двигателей особенных рекомендаций нет. Если же машина работает на дизельном топливе, то после того, как зажигание включено, важно подождать несколько секунд, чтобы дать возможность прогреться свечам накала, которые доводят до нужной температуры воздух в камере сгорания", — говорит Павел Сидоров, директор по сервису и запасным частям “Авилон Мерседес-Бенц”.

"Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, не следует заводить его с включенным сцеплением, нужно выжать педаль (это облегчит запуск мотора) и после минуты работы плавно отпустить ее", — советует Алексей Рузанов.

Зачем греть

В непрогретом состоянии эффективность функций масла — смазочных, противоизносных и антикоррозийных — снижается.

"Холодный запуск увеличивает нагрузку на двигатель, ускоряя трение деталей. Если давить на газ при непрогретом моторе, через некоторое время могут проявиться скрытые повреждения его металлических комплектующих. Поэтому прогрев необходим перед началом движения", — считает Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.

« "У двигателя внутреннего сгорания есть рабочая температура — это оптимальный режим работы, при котором будет максимальный КПД. Как правило, это 90-95 градусов по Цельсию, и все инженерные решения рассчитаны исходя из такого показателя. Имеются в виду технологические зазоры между элементами трения, различные клапаны, сальники, резинки, вязкость масел и так далее. Именно поэтому для мотора лучше всего прогреться без нагрузки, так он дольше прослужит, ведь механический износ пар трения, прокладок и тому подобного будет меньше", — объясняет Михаил Мальков, региональный управляющий ГК CS Medica.

Длительность прогрева

Автопроизводители не рекомендуют долго прогревать современные двигатели даже в холодную погоду, так как это может негативно сказаться на интенсивности износа мотора. Кроме того, Правила дорожного движения РФ запрещают в жилых зонах и дворах стоянку автомобилей с работающим дольше пяти минут двигателем ( пункты 17.2-17.4 Общие положения ПДД РФ).

« "Поэтому в холодное время года можно уделить прогреву как раз три-пять минут. При этом необходимо следить за показателями тахометра: при запуске обороты повышаются, чтобы насос эффективнее прокачивал масло, как только они упадут, автомобиль будет готов к движению", — говорит Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр".

При плюсовой и нулевой температуре достаточно нагревать мотор не более полутора-двух минут.

« "Для простоты оценки можно смотреть на показания температуры охлаждающей жидкости. Когда стрелка достигнет первого деления (на некоторых автомобилях исчезнет синяя индикация), можно ехать", — добавляет Николай Баранов, генеральный директор клубного автосервиса "Детали".

Минусы прогрева

К недостаткам такой практики эксперты относят увеличение нагрузки на катализатор, повышенное образование нагара на клапанах, форсунках, что со временем негативно сказывается на мощности. Поэтому основной прогрев двигателя рекомендуется осуществлять в процессе движения авто. Здесь есть и другие нюансы.

« "С точки зрения экологии, прогрев автомобиля, как и работа на холостом ходу при стоянке, нежелательны. Главный минус в этом смысле — ущерб окружающей среде. Он усугубляется еще и тем, что большинство катализаторов, нейтрализующих вредные вещества, наиболее эффективно работают в нагретом состоянии. Их температура повышается от выхлопных газов, и это происходит быстрее во время движения, чем на холостом ходу. Дополнительные недостатки: повышенный расход топлива, риски отказа системы, если прогрев встроен в сигнализацию или автозапуск (ошибки в монтаже могут приводить к разрядке аккумуляторной батареи и проблемам с электроникой)", — говорит Михаил Мальков.

"Современные машины оснащены цифровыми ассистентами, которые корректируют настройки электронного блока управления, при низких температурах повышающего обороты холостого хода. При этом меняется угол опережения зажигания , и в цилиндры подается обогащенная смесь. Долгое прогревание грозит неправильным смесеобразованием в двигателе, появлением нагара на внутренних деталях. Это становится причиной снижения мощности, работоспособности и зачастую приводит к капитальному ремонту мотора", — предупреждает Максим Рязанов.

Турбомоторы

Тюнинговые моторы и двигатели спорткаров с повышенной компрессией и минимальными зазорами эксперты советуют прогревать всегда.

« "Поскольку элементы делаются из разных сплавов и металлов (например, блок может быть чугунный или алюминиевый, а поршни стальные и при этом кованые), то и коэффициент теплового расширения у них разный. А все технологические зазоры приходят в заданную при проектировании норму только при рабочей температуре", — говорит Михаил Мальков.

"Есть конфигурации автомобилей, у которых турбина нагревается до 400–800 градусов. В связи с этим летом турбомоторы рекомендуется прогревать полторы-две минуты, а зимой до пяти минут. После поездки такому двигателю стоит дать поработать на холостом ходу еще пару минут", — добавляет Максим Рязанов.

Предпусковые подогреватели

Такие устройства облегчают холодный запуск, повышая температуру антифриза.

« "Чтобы исключить необходимость длительного прогрева и повысить ресурс двигателя при эксплуатации машины в холодном климате, автопроизводители устанавливают на новые модели предпусковые подогреватели . Это небольшое устройство ускоряет подачу масла к цилиндрам, тем самым снижая уровень трения деталей и уменьшая износ мотора в два-три раза. В последнее время большой популярностью пользуются электроподогреватели с насосом, так как они обеспечивают более равномерный и быстрый прогрев", — отмечает Игорь Серебряков.

При выборе предпускового подогревателя эксперты рекомендуют ориентироваться на условия эксплуатации авто, габариты устройства и тип используемого топлива.

Рекомендации автопроизводителей

Многие автомобильные компании рекомендуют не прогревать двигатель на холостом ходу до рабочей температуры и указывают об этом в инструкции к транспортному средству. Но представители ряда брендов обращают внимание на то, что все же некоторое время мотор лучше погонять на холостых оборотах. Это можно сделать, например, во время очистки автомобиля от снега и льда зимой.

Советы экспертов

"Любой автомобиль необходимо заранее готовить к зимнему сезону, чтобы впоследствии не возникало проблем с запуском в морозы. Для этого нужно проверять работоспособность аккумулятора, уровни и качество эксплуатационных жидкостей (моторного масла, топлива)", — говорит Павел Сидоров.