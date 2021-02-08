https://ria.ru/20210208/vybory-1596440819.html

В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов

В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов

Бизнес-сообщество предлагает Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T03:35

2021-02-08T03:35

2021-02-08T05:10

россия

алексей навальный

совет федерации рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Бизнес-сообщество предлагает Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечает, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".По его словам, актуальность данного предложения обусловлена высокой активностью прозападных общественных деятелей, финансируемых из-за рубежа, с целью осуществления насильственной смены власти. "Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", - полагает глава ассоциации.Серьезность намерений западной коалиции подтверждается не только проведением серии несанкционированных митингов и акций протеста в ряде регионов России, но и демонстративным участием в них иностранных дипломатов, в том числе из Польши, Швеции и Германии, размещением информации о маршрутах движения колонны демонстрантов на сайте посольства США, публичным осуждением действий российских правоохранительных органов, а также решения, принятого судом, в отношении Навального, подчеркивает Янсуков.В обращении отмечается, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это относится и к кандидатам, аффилированным с лицом-иноагентом. "Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния", - полагают в ассоциации."Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры - введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", - подчеркивается в документе.По мнению Янсукова, внесение соответствующих изменений в российское законодательство позволит избежать повторения ситуации, сложившейся в Белоруссии в 2020 году после отказа ЦИК в регистрации Сергея Тихановского на выборах президента страны. Вслед за этим его супруга Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы по своему выдвижению, отмечает Янсуков.Бизнес-сообщество просит законодателей рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

https://ria.ru/20210205/zhaloba-1596223554.html

https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html

https://ria.ru/20210131/inoagenty-1595371020.html

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россия, алексей навальный, совет федерации рф, госдума рф, политика