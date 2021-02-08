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В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
Бизнес-сообщество предлагает Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:35
2021-02-08T05:10
россия
алексей навальный
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Бизнес-сообщество предлагает Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечает, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".По его словам, актуальность данного предложения обусловлена высокой активностью прозападных общественных деятелей, финансируемых из-за рубежа, с целью осуществления насильственной смены власти. "Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", - полагает глава ассоциации.Серьезность намерений западной коалиции подтверждается не только проведением серии несанкционированных митингов и акций протеста в ряде регионов России, но и демонстративным участием в них иностранных дипломатов, в том числе из Польши, Швеции и Германии, размещением информации о маршрутах движения колонны демонстрантов на сайте посольства США, публичным осуждением действий российских правоохранительных органов, а также решения, принятого судом, в отношении Навального, подчеркивает Янсуков.В обращении отмечается, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это относится и к кандидатам, аффилированным с лицом-иноагентом. "Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния", - полагают в ассоциации."Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры - введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", - подчеркивается в документе.По мнению Янсукова, внесение соответствующих изменений в российское законодательство позволит избежать повторения ситуации, сложившейся в Белоруссии в 2020 году после отказа ЦИК в регистрации Сергея Тихановского на выборах президента страны. Вслед за этим его супруга Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы по своему выдвижению, отмечает Янсуков.Бизнес-сообщество просит законодателей рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".
https://ria.ru/20210205/zhaloba-1596223554.html
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россия, алексей навальный, совет федерации рф, госдума рф, политика

В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов

03:35 08.02.2021 (обновлено: 05:10 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Бизнес-сообщество предлагает Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечает, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".
"В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней - федеральном, региональном и муниципальном", - говорится в обращении на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 18:00
"Радио Свобода"* подало жалобу по делу о нарушении маркировки иноагента
По его словам, актуальность данного предложения обусловлена высокой активностью прозападных общественных деятелей, финансируемых из-за рубежа, с целью осуществления насильственной смены власти. "Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", - полагает глава ассоциации.
Серьезность намерений западной коалиции подтверждается не только проведением серии несанкционированных митингов и акций протеста в ряде регионов России, но и демонстративным участием в них иностранных дипломатов, в том числе из Польши, Швеции и Германии, размещением информации о маршрутах движения колонны демонстрантов на сайте посольства США, публичным осуждением действий российских правоохранительных органов, а также решения, принятого судом, в отношении Навального, подчеркивает Янсуков.
"Градус антироссийской риторики по мере приближения выборов будет расти, вместе с желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс. Тем не менее, минимизировать негативное воздействие на политическую систему России по силам российскому парламенту", - уверен он.
В обращении отмечается, что на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это относится и к кандидатам, аффилированным с лицом-иноагентом. "Однако принятие данного закона не позволит решить проблему в полной мере, оставив "лазейку" для западных агентов влияния", - полагают в ассоциации.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 19:08
СМИ-иноагентов оштрафовали на 2,2 миллиона рублей
"Для того чтобы свести практически к нулю риски иностранного вмешательства требуются более серьезные меры - введение запрета избираться в органы власти не только физическим лицам-иноагентам, но и их близким родственникам, которыми по закону являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки", - подчеркивается в документе.
По мнению Янсукова, внесение соответствующих изменений в российское законодательство позволит избежать повторения ситуации, сложившейся в Белоруссии в 2020 году после отказа ЦИК в регистрации Сергея Тихановского на выборах президента страны. Вслед за этим его супруга Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы по своему выдвижению, отмечает Янсуков.
"Как итог, массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались все лето, осень и не стихают до сих пор, хоть и в минимальных масштабах. Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - считают в ассоциации.
Бизнес-сообщество просит законодателей рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 14:55
В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
 
РоссияАлексей НавальныйСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
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