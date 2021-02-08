https://ria.ru/20210208/navalnyy-1596480645.html

В "Яблоке" прокомментировали слова Явлинского о Навальном

В "Яблоке" прокомментировали слова Явлинского о Навальном

Глава "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что партийная позиция не противоречит мнению председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:06

2021-02-08T12:06

2021-02-08T12:06

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

яблоко

григорий явлинский

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что партийная позиция не противоречит мнению председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского об Алексее Навальном.Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой."Согласен (с заявлением), потому что там изложена позиция партии, которую мы преследуем с самого начала создания "Яблока". В статье ничего нового, чего бы он не писал или не говорил раньше", - рассказал РИА Новости Рыбаков.Он пояснил, что никаких разногласий с Явлинским в партии нет.Также Рыбаков добавил, что Явлинский планирует остаться на своем нынешнем посту и не претендует на лидерство в партии, так как по уставу "Яблока" председатель может избираться только на два срока - Явлинский уже был главой партии два срока.Накануне бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи Явлинского о Навальном заявил, что выдвижение от "Яблока" в Госдуму для него стало невозможным.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, яблоко, григорий явлинский, политика