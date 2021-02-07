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Ройзман исключил выдвижение от "Яблока" из-за слов Явлинского о Навальном
Ройзман исключил выдвижение от "Яблока" из-за слов Явлинского о Навальном
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи председателя федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского об Алексее Навальном... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:25
2021-02-07T17:25
алексей навальный
яблоко
госдума рф
григорий явлинский
евгений ройзман
екатеринбург
политика
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи председателя федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского об Алексее Навальном заявил, что выдвижение от "Яблока" в Госдуму для него стало невозможным.Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой."Выдвижение в Госдуму от "Яблока" стало для меня невозможным", - написал Ройзман в Twitter.
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алексей навальный, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, евгений ройзман, екатеринбург, политика

Ройзман исключил выдвижение от "Яблока" из-за слов Явлинского о Навальном

17:25 07.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Архивное фото.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи председателя федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского об Алексее Навальном заявил, что выдвижение от "Яблока" в Госдуму для него стало невозможным.
Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой.
"Выдвижение в Госдуму от "Яблока" стало для меня невозможным", - написал Ройзман в Twitter.
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Алексей НавальныйЯблокоГосдума РФГригорий ЯвлинскийЕвгений РойзманЕкатеринбургПолитика
 
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