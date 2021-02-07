https://ria.ru/20210207/royzman-1596401697.html
Ройзман исключил выдвижение от "Яблока" из-за слов Явлинского о Навальном
Ройзман исключил выдвижение от "Яблока" из-за слов Явлинского о Навальном
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи председателя федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского об Алексее Навальном... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T17:25
2021-02-07T17:25
2021-02-07T17:25
алексей навальный
яблоко
госдума рф
григорий явлинский
евгений ройзман
екатеринбург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/97420/45/974204538_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_0b7c15fe0a86a64d6412f0b6c76b93ac.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи председателя федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского об Алексее Навальном заявил, что выдвижение от "Яблока" в Госдуму для него стало невозможным.Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой."Выдвижение в Госдуму от "Яблока" стало для меня невозможным", - написал Ройзман в Twitter.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/97420/45/974204538_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_aa97ed07c95433aeae0367f89b7f8b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, евгений ройзман, екатеринбург, политика