https://ria.ru/20210207/royzman-1596401697.html

Ройзман исключил выдвижение от "Яблока" из-за слов Явлинского о Навальном

Ройзман исключил выдвижение от "Яблока" из-за слов Явлинского о Навальном

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи председателя федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского об Алексее Навальном... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T17:25

2021-02-07T17:25

2021-02-07T17:25

алексей навальный

яблоко

госдума рф

григорий явлинский

евгений ройзман

екатеринбург

политика

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после статьи председателя федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского об Алексее Навальном заявил, что выдвижение от "Яблока" в Госдуму для него стало невозможным.Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой."Выдвижение в Госдуму от "Яблока" стало для меня невозможным", - написал Ройзман в Twitter.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

екатеринбург

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алексей навальный, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, евгений ройзман, екатеринбург, политика