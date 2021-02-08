https://ria.ru/20210208/bitcoin-1553478857.html

Виртуальная валюта Bitcoin

Виртуальная валюта Bitcoin

Виртуальная валюта (криптовалюта) – это вид виртуальных денег, которые создаются непосредственно в компьютерной сети, и представляет собой цифровое выражение... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:47

2021-02-08T18:47

2021-02-08T18:47

справки

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Виртуальная валюта (криптовалюта) – это вид виртуальных денег, которые создаются непосредственно в компьютерной сети, и представляет собой цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве средства обмена; и/или расчетной денежной единицы; и/или средства хранения стоимости. Функционирование валюты осуществляется с помощью распределенной компьютерной сети. У криптовалюты есть свой курс, на биржах ее можно покупать за обычные деньги. Bitcoin, Биткоин (англ. bit – единица информации "бит", англ. coin – монета) – принципиально отличающаяся от других электронная валюта, созданная в 2009 году разработчиком под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto). Кто скрывался под этим псевдонимом, до сих пор не было известно. Предполагалось, что это даже не один человек, а несколько. Сатоши оставил проект в конце 2010 года, не раскрыв подробностей о своей личности. Название bitcoin применяется к программному обеспечению (кошельку), сети и монете, которая имеет ход в этой сети, часто название монеты сокращают до BTC (англ.). Кириллическое сокращение (БТК) в сообществе не прижилось. С точки зрения пользователей, биткоин представляет собой всего лишь мобильное приложение или компьютерную программу, которая дает им доступ к биткоин-кошельку и позволяет им получать и тратить биткоины, которые, условно говоря, являются блоками данных.В основе сети биткоин лежит публичный регистр, называемый блокчейн, или "цепочка блоков". Блокчейн хранится у всех клиентов (участников) платежной системы. Каждая транзакция (передача электронной валюты между биткоин-кошельками) записывается в специальный блок, входящий в блокчейн. Каждый новый блок содержит внутри себя цифровую подпись блока, который появился до него: в результате блокчейн содержит в себе всю историю транзакций в сети. Это позволяет компьютерам пользователей проверять правомерность каждой транзакции. Подлинность каждой транзакции защищается электронными подписями, соответствующим использованным в транзакции адресам, что позволяет пользователям иметь полный контроль над пересылкой биткоинов со своих биткоин-адресов. Кроме того, любой может заниматься обработкой транзакций, используя компьютерные мощности специализированного оборудования и зарабатывать биткоины за эти услуги. Процесс добычи биткоинов (новых блоков) и добавление их в блокчейн называется майнингом, а создают новые блоки – майнеры. Задача тех, кто добывает монеты BTC, решить загадку системы, которая заключается в поиске одного единственного ключа – хэша биткоина (математическое преобразование, в результате которого получается уникальная буквенно-цифровая строка). Сложность решения задачи и нахождения правильного хеша состоит в том, что каждый блок состоит из хэша предыдущего блока, хэш-суммы всех включенных транзакций и случайного числа, которое постоянно меняется. Выпуск монет в сети ограничен программой. Он прекратится, когда общее число биткоинов станет равным 21 миллиона. Начиная с этого момента, биткойн-майнеры будут, вероятно, поддерживаться исключительно потоком небольших комиссий за транзакции.Биткоин-платежи производятся через программу-кошелек, установленную на компьютере или на смартфоне введением адреса получателя и суммы платежа. Кошелек состоит из двух цепочек: цифр и букв. Первая цепочка – публичный ключ, с помощью нее можно получать переводы и отслеживать блокчейн (эта комбинация очень похожа на номер банковского счета). Вторая цепочка – личный (секретный) ключ. Ее можно сравнить с PIN-кодом.Биткоин – чисто математическая, ничем не подкрепленная система. Нет центрального органа, который бы контролировал передачу биткоинов. Все компьютеры, участвующие в сети биткоинов, являются участниками системы обмена. Это значит, что нет никаких правил, выработанных государством, и система не зависит от курсов реальных валют или любых других экономических изменений. Сеть работает всегда, даже если какие-то компьютеры прекращают функционировать или отключаются от сети.Биткоин полностью анонимен. Биткоин-адреса не привязаны к персональным данным, почте или любой другой информации. Для полной анонимности обычно используют один биткоин-адрес для единственной транзакции.Курс биткоина регулируется только рынком (спрос и предложение). Он растет каждый раз, когда биткоины входят в активное обращение в новой стране. Но помимо этого на него влияет огромное количество других, неконтролируемых, факторов. Тот факт, что валюта децентрализована и ничем не подкреплена, регулярно приводит к серьезным скачкам курса. Максимального значения биткоин достигал в середине декабря 2017 года, когда его курс составлял 20 тысяч долларов за единицу. В 2017 году началась позитивная тенденция рынка цифровых активов, и биткоин столкнулся с проблемой масштабируемости собственной системы. Стоимость транзакций постоянно росла, а скорость финансовых операций значительно падала из-за стремительного увеличения востребованности. Однако сообщество Биткоин не смогло прийти к общему решению. Итогом стало разделение команды разработчиков данного проекта надвое и создание ответвления под названием Bitcoin Cash (ВСH). Новая криптовалюта представляла из себя модернизированную версию оригинального Биткоина, которая основывалась на его коде блокчейн, но с некоторыми изменениями, устраняющими проблемы масштабируемости системы. Основные обновления Bitcoin Cash: увеличенный размер блока, новый принцип изменения сложности добычи, дополнительные механизмы защиты транзакций. В ноябре 2018 года Bitcoin Cash разделился на две ветки – Bitcoin ABC (BCHABC) и Bitcoin SV (BCHSV). В 2018 года стоимость классического биткоина снижалась и к концу декабря упала ниже 4 тысяч долларов за единицу. По свидетельству данных торгов, стоимость классического биткоина 14 мая 2019 года впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет 211,405 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,1% рынка. После этого стоимость биткоина то опускалась, то повышалась. 16 декабря 2020 года стоимость криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. После этого ее рост продолжился. 8 января 2021 года биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться. 8 февраля 2021 года стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту. С 2009 года биткоин проделал большой путь. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет на фондовых биржах стали появляться индексы и фьючерсы на биткоин, а мировые центробанки заговорили о создании своих национальных криптовалют.Отношение официальных властей к биткоину остается неоднозначным: одни называют его финансовой пирамидой, другие – признают легальным платежным средством. В разных странах его пытались по-разному регулировать, а в некоторых – даже полностью запретить. Поворотным в истории биткоина стал 2015 год, когда Европейский суд отнес транзакции с этой криптовалютой к платежным операциям с фиатными (необеспеченными) деньгами. Позже в 2016 году Япония на законодательном уровне наделила биткоин статусом платежного средства, а в США о нем стали говорить как о децентрализованной виртуальной валюте. Швейцария приравняла биткоин к иностранной валюте, имеющей право на хождение внутри страны. В России в июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа в России. Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки