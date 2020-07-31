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Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:56
россия
анатолий аксаков
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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россия, анатолий аксаков, владимир путин, экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

17:14 31.07.2020 (обновлено: 17:56 31.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.
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20 июля, 19:03
Россияне смогут оспаривать задекларированные сделки с криптовалютой
Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ.
Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.
Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.
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28 июля, 08:00
Цифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту
Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета (вклады) за рубежом, закон запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах.
При этом в рамках второго чтения из закона был исключен ряд понятий, в том числе "токен" и "майнинг". Как пояснял Аксаков РИА Новости, более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию.
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РоссияАнатолий АксаковВладимир ПутинЭкономика
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