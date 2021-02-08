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Стоимость биткоина установила новый исторический максимум
Стоимость биткоина установила новый исторический максимум
Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:10
2021-02-08T18:13
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16:25 мск курс криптовалюты рос на 10,12% — до 42 714 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 13,6% — до 44 304 долларов.Стоимость криптовалюты вновь начала расти после того, как компания Tesla объявила о вложении в биткоин полутора миллиардов долларов в рамках обновленной инвестиционной политики.В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Восьмого января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.
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динамика курсов валют, илон маск, биткоин, tesla motors, сша, экономика

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум

16:10 08.02.2021 (обновлено: 18:13 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16:25 мск курс криптовалюты рос на 10,12% — до 42 714 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 13,6% — до 44 304 долларов.
Стоимость криптовалюты вновь начала расти после того, как компания Tesla объявила о вложении в биткоин полутора миллиардов долларов в рамках обновленной инвестиционной политики.

"Более того, мы планируем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе", — добавили в компании.

В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Восьмого января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.
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