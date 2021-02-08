https://ria.ru/20210208/bitkoin-1596536612.html

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:10

2021-02-08T16:10

2021-02-08T18:13

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16:25 мск курс криптовалюты рос на 10,12% — до 42 714 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 13,6% — до 44 304 долларов.Стоимость криптовалюты вновь начала расти после того, как компания Tesla объявила о вложении в биткоин полутора миллиардов долларов в рамках обновленной инвестиционной политики.В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Восьмого января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.

https://ria.ru/20210129/kriptovalyuta-1595090487.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, илон маск, биткоин, tesla motors, сша, экономика