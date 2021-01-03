https://ria.ru/20210103/bitkoin-1591898120.html

Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов

Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января день рождения - за 12 лет биткоин вырос от малоизвестного актива до обсуждаемого центробанками... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T15:25

2021-01-03T15:25

2021-01-03T15:25

арсений поярков

ракиб

биткоин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_9570d390597ad26fb28969874376aa2c.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января день рождения - за 12 лет биткоин вырос от малоизвестного актива до обсуждаемого центробанками инвестиционного инструмента стоимостью почти 30 тысяч долларов. В 2021 году его цена продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне 38-100 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Его создатель выступал под псевдонимом Сатоши Накамото, однако идентифицировать его до сих пор не удалось. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет на фондовых биржах стали появляться индексы и фьючерсы на биткоин, а мировые центробанки заговорили о создании своих национальных криптовалют. Столь активный интерес к биткоину привел к росту его цены - за 2020 год она выросла в 3,95 раза."Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз - в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.Все яйца по корзинамОснователь проекта Tokenbox Владимир Смеркис отметил, что стремительный рост цены биткоина подкрепляется ограниченной эмиссией криптовалюты, - на сегодняшний день создано более 19 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных."Я думаю, что в 2021 году мы легко можем увидеть стоимость биткоина в 50 тысяч долларов, однако это будет сопровождаться взлетами и падениями, поэтому инвесторам стоит иметь терпение и "не класть все яйца" в корзину с биткоинами, потому что мы легко можем увидеть в течение года биткоин и по 12-15 тысяч долларов", - считает он."Достигнет ли криптовалюта сопоставимого уровня – вопрос сложный... Если говорить о некой цифре фиксированного прогноза на 31 декабря 2021 года, то в столь странной ситуации, какая была во всех сферах в 2020 году, я бы остановился на 60 тысячах долларов, предположив, что в марте-апреле курс упадет до 12 тысяч долларов, но потом реабилитируется, поднявшись до 60 тысяч долларов", - прогнозирует директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин."Предположу что мы увидим падение в район ниже 10 тысяч долларов за биткоин уже в самое ближайшее время, после чего будет чуть не менее резкий отскок вверх. Оптимистичная цена - 38 тысяч долларов за биткоин в пике, средняя цена по 2021 году - в пределах 20 тысяч долларов", - добавил глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский. в свою очередь, ожидает роста цены биткоина до 100 тысяч долларов в 2021 году. Схожие ожидания и у руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура: позитивный прогноз составляет 90 тысяч долларов на конец 2021 года, умеренный - 50 тысяч долларов, а негативный - падение до 10 196 долларов."Но с учетом нынешней динамики и фундаментальных тенденций такой вариант развития событий выглядит маловероятным. Скорее, основной торговый диапазон пары BTC/USD в 2021 году будет располагаться между 25-30 тысячами долларов. При этом нельзя исключать скачков цены выше 40 тысяч и ниже 18 тысяч. Столь широкие диапазоны прогнозирования, в первую очередь, связаны с неопределенностью основных драйверов рынка, а также со все еще относительно малой капитализацией биткоина по сравнению с традиционными активами, что в свою очередь не исключает и спекулятивных движений", - добавил Мазур.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591133994.html

https://ria.ru/20201228/kriptovalyuta-1591163750.html

https://ria.ru/20200720/1574615622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений поярков, ракиб, биткоин, госдума рф, экономика