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Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января день рождения - за 12 лет биткоин вырос от малоизвестного актива до обсуждаемого центробанками... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:25
2021-01-03T15:25
арсений поярков
ракиб
биткоин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января день рождения - за 12 лет биткоин вырос от малоизвестного актива до обсуждаемого центробанками инвестиционного инструмента стоимостью почти 30 тысяч долларов. В 2021 году его цена продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне 38-100 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Его создатель выступал под псевдонимом Сатоши Накамото, однако идентифицировать его до сих пор не удалось. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет на фондовых биржах стали появляться индексы и фьючерсы на биткоин, а мировые центробанки заговорили о создании своих национальных криптовалют. Столь активный интерес к биткоину привел к росту его цены - за 2020 год она выросла в 3,95 раза."Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз - в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.Все яйца по корзинамОснователь проекта Tokenbox Владимир Смеркис отметил, что стремительный рост цены биткоина подкрепляется ограниченной эмиссией криптовалюты, - на сегодняшний день создано более 19 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных."Я думаю, что в 2021 году мы легко можем увидеть стоимость биткоина в 50 тысяч долларов, однако это будет сопровождаться взлетами и падениями, поэтому инвесторам стоит иметь терпение и "не класть все яйца" в корзину с биткоинами, потому что мы легко можем увидеть в течение года биткоин и по 12-15 тысяч долларов", - считает он."Достигнет ли криптовалюта сопоставимого уровня – вопрос сложный... Если говорить о некой цифре фиксированного прогноза на 31 декабря 2021 года, то в столь странной ситуации, какая была во всех сферах в 2020 году, я бы остановился на 60 тысячах долларов, предположив, что в марте-апреле курс упадет до 12 тысяч долларов, но потом реабилитируется, поднявшись до 60 тысяч долларов", - прогнозирует директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин."Предположу что мы увидим падение в район ниже 10 тысяч долларов за биткоин уже в самое ближайшее время, после чего будет чуть не менее резкий отскок вверх. Оптимистичная цена - 38 тысяч долларов за биткоин в пике, средняя цена по 2021 году - в пределах 20 тысяч долларов", - добавил глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский. в свою очередь, ожидает роста цены биткоина до 100 тысяч долларов в 2021 году. Схожие ожидания и у руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура: позитивный прогноз составляет 90 тысяч долларов на конец 2021 года, умеренный - 50 тысяч долларов, а негативный - падение до 10 196 долларов."Но с учетом нынешней динамики и фундаментальных тенденций такой вариант развития событий выглядит маловероятным. Скорее, основной торговый диапазон пары BTC/USD в 2021 году будет располагаться между 25-30 тысячами долларов. При этом нельзя исключать скачков цены выше 40 тысяч и ниже 18 тысяч. Столь широкие диапазоны прогнозирования, в первую очередь, связаны с неопределенностью основных драйверов рынка, а также со все еще относительно малой капитализацией биткоина по сравнению с традиционными активами, что в свою очередь не исключает и спекулятивных движений", - добавил Мазур.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591133994.html
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арсений поярков, ракиб, биткоин, госдума рф, экономика

Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов

15:25 03.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самая популярная криптовалюта в мире отмечает 3 января день рождения - за 12 лет биткоин вырос от малоизвестного актива до обсуждаемого центробанками инвестиционного инструмента стоимостью почти 30 тысяч долларов. В 2021 году его цена продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне 38-100 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Его создатель выступал под псевдонимом Сатоши Накамото, однако идентифицировать его до сих пор не удалось. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет на фондовых биржах стали появляться индексы и фьючерсы на биткоин, а мировые центробанки заговорили о создании своих национальных криптовалют. Столь активный интерес к биткоину привел к росту его цены - за 2020 год она выросла в 3,95 раза.
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"Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз - в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Все яйца по корзинам

Основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис отметил, что стремительный рост цены биткоина подкрепляется ограниченной эмиссией криптовалюты, - на сегодняшний день создано более 19 миллионов биткоинов из 21 миллиона возможных.
"Я думаю, что в 2021 году мы легко можем увидеть стоимость биткоина в 50 тысяч долларов, однако это будет сопровождаться взлетами и падениями, поэтому инвесторам стоит иметь терпение и "не класть все яйца" в корзину с биткоинами, потому что мы легко можем увидеть в течение года биткоин и по 12-15 тысяч долларов", - считает он.
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"Достигнет ли криптовалюта сопоставимого уровня – вопрос сложный... Если говорить о некой цифре фиксированного прогноза на 31 декабря 2021 года, то в столь странной ситуации, какая была во всех сферах в 2020 году, я бы остановился на 60 тысячах долларов, предположив, что в марте-апреле курс упадет до 12 тысяч долларов, но потом реабилитируется, поднявшись до 60 тысяч долларов", - прогнозирует директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"Предположу что мы увидим падение в район ниже 10 тысяч долларов за биткоин уже в самое ближайшее время, после чего будет чуть не менее резкий отскок вверх. Оптимистичная цена - 38 тысяч долларов за биткоин в пике, средняя цена по 2021 году - в пределах 20 тысяч долларов", - добавил глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский. в свою очередь, ожидает роста цены биткоина до 100 тысяч долларов в 2021 году. Схожие ожидания и у руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура: позитивный прогноз составляет 90 тысяч долларов на конец 2021 года, умеренный - 50 тысяч долларов, а негативный - падение до 10 196 долларов.
"Но с учетом нынешней динамики и фундаментальных тенденций такой вариант развития событий выглядит маловероятным. Скорее, основной торговый диапазон пары BTC/USD в 2021 году будет располагаться между 25-30 тысячами долларов. При этом нельзя исключать скачков цены выше 40 тысяч и ниже 18 тысяч. Столь широкие диапазоны прогнозирования, в первую очередь, связаны с неопределенностью основных драйверов рынка, а также со все еще относительно малой капитализацией биткоина по сравнению с традиционными активами, что в свою очередь не исключает и спекулятивных движений", - добавил Мазур.
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